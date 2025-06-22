107 боестолкновений произошло на фронте, 36 атак враг совершил на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 107 боевых столкновений. Наибольшую активность враг проявляет на востоке, в частности на Покровском направлении, где сегодня наши воины ликвидировали 166 оккупантов и ранили еще 121.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 22 часа 22 июня, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы Украины

Противник нанес три ракетных и 50 авиационных ударов, применил девять ракет и сбросил 60 КАБ. Кроме того, применил 1099 дронов-камикадзе, совершил 4439 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 15 штурмовых действий оккупантов. Еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз пытался штурмовать позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Строевка и Фиголевка. В настоящее время один бой продолжается.

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Три атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении в районах Степной Новоселовки, Зеленого Гая и в направлении Голубовки.

Обстановка на Востоке

Двенадцать атак захватчиков остановили украинские воины в районах населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Редкодуб и Колодязи на Лиманском направлении, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении противник совершил три наступательных действия в районах Григорьевки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении наши защитники остановили четыре попытки захватчиков продвинуться вперед в районах Часова Яра и в направлении Предтечино и Белой Горы. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

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На Торецком направлении оккупанты сегодня 13 раз штурмовали позиции наших защитников в районах Дилиевки, Торецка, Леонидовки, Русина Яра и Яблоновки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили 12 штурмовых действий противника, до сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Покровском направлении враг совершил 36 атак. Оккупанты проявляли активность вблизи населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Мирное, Луч, Новосергиевка, Удачное, Котляровка, Муравка и Алексеевка. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 166 оккупантов и ранили еще 121. Обезврежены боевая бронированная машина, пять автомобилей, десять мотоциклов, две пушки, восемь антенн управления беспилотными летательными аппаратами, беспилотный летательный аппарат "Молния", терминал спутниковой связи, станция РЭБ, антенна связи и генератор противника. Также значительно повреждены боевая бронированная машина, три мотоцикла, реактивная система залпового огня "БМ-21" и четыре артиллерийские системы российских оккупантов.

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Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили пять атак оккупантов вблизи населенных пунктов Веселое, Шевченко и Вольное Поле. Сейчас продолжается два боестолкновения.

В Генштабе добавили, что на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.