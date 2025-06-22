350 человек эвакуировали за неделю из Сумщины, - ОВА

За уходящую неделю на Сумщине эвакуировали 350 человек. Всего с марта этого года эвакуированы более 12 тысяч.

Об этом глава ОВА Олег Григоров рассказал во время встречи с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"На этой неделе эвакуировали более 350 человек. Всего с марта - более 12 тысяч", - рассказал чиновник.

Григоров добавил, что параллельно продолжается не менее важная работа - создать в глубине области условия для нормальной жизни: доступ к базовым услугам, образованию, медицине и ощущение безопасности.

Ранее сообщалось, что Силы обороны освободили Андреевку в Сумской области.

Читайте также: Более 400 человек эвакуировали на этой неделе из приграничных громад Сумщины, - ОВА