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Новости Эвакуация из Сумщины
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350 человек эвакуировали за неделю из Сумщины, - ОВА

Еще 350 человек эвакуировали из Сумской области за неделю

За уходящую неделю на Сумщине эвакуировали 350 человек. Всего с марта этого года эвакуированы более 12 тысяч.

Об этом глава ОВА Олег Григоров рассказал во время встречи с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"На этой неделе эвакуировали более 350 человек. Всего с марта - более 12 тысяч", - рассказал чиновник.

Григоров добавил, что параллельно продолжается не менее важная работа - создать в глубине области условия для нормальной жизни: доступ к базовым услугам, образованию, медицине и ощущение безопасности.

Ранее сообщалось, что Силы обороны освободили Андреевку в Сумской области.

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Автор: 

Сумская область (3401) эвакуация (2117)


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куда идет эвакуация на передовую чтоль
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23.06.2025 08:01 Ответить
Евакуація йде з ближнього прикордоння на відстань 25 км і більше в залежності від ситуації на різних ділянках кордону.
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23.06.2025 09:13 Ответить
 
 