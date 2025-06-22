350 человек эвакуировали за неделю из Сумщины, - ОВА
За уходящую неделю на Сумщине эвакуировали 350 человек. Всего с марта этого года эвакуированы более 12 тысяч.
Об этом глава ОВА Олег Григоров рассказал во время встречи с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.
"На этой неделе эвакуировали более 350 человек. Всего с марта - более 12 тысяч", - рассказал чиновник.
Григоров добавил, что параллельно продолжается не менее важная работа - создать в глубине области условия для нормальной жизни: доступ к базовым услугам, образованию, медицине и ощущение безопасности.
Ранее сообщалось, что Силы обороны освободили Андреевку в Сумской области.
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Серж #609447
показать весь комментарий23.06.2025 08:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
igor romanenko #506975
показать весь комментарий23.06.2025 09:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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