350 людей евакуювали за тиждень з Сумщини, - ОВА
За тиждень, що минає, на Сумщині евакуювали 350 людей. Загалом із березня цього року евакуйовано понад 12 тисяч.
Про це очільник ОВА Олег Григоров розповів під час зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.
"Цього тижня евакуювали понад 350 людей. Загалом із березня – понад 12 тисяч", - розповів посадовець.
Григоров додав, що паралельно триває не менш важлива робота – створити в глибині області умови для нормального життя: доступ до базових послуг, освіти, медицини та відчуття безпеки.
Раніше повідомлялося, що Сили оборони визволили Андріївку у Сумській області.
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Серж #609447
показати весь коментар23.06.2025 08:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
igor romanenko #506975
показати весь коментар23.06.2025 09:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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