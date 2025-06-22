350 людей евакуювали за тиждень з Сумщини, - ОВА

За тиждень, що минає, на Сумщині евакуювали 350 людей. Загалом із березня цього року евакуйовано понад 12 тисяч.

Про це очільник ОВА Олег Григоров розповів під час зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього тижня евакуювали понад 350 людей. Загалом із березня – понад 12 тисяч", - розповів посадовець.

Григоров додав, що паралельно триває не менш важлива робота – створити в глибині області умови для нормального життя: доступ до базових послуг, освіти, медицини та відчуття безпеки.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони визволили Андріївку у Сумській області.

Читайте також: Понад 400 людей евакуювали цього тижня з прикордонних громад Сумщини, - ОВА