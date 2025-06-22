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Новини Евакуація з Сумщини
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350 людей евакуювали за тиждень з Сумщини, - ОВА

Ще 350 людей евакуювали з Сумської області за тиждень

За тиждень, що минає, на Сумщині евакуювали 350 людей. Загалом із березня цього року евакуйовано понад 12 тисяч.

Про це очільник ОВА Олег Григоров розповів під час зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього тижня евакуювали понад 350 людей. Загалом із березня – понад 12 тисяч", - розповів посадовець.

Григоров додав, що паралельно триває не менш важлива робота – створити в глибині області умови для нормального життя: доступ до базових послуг, освіти, медицини та відчуття безпеки.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони визволили Андріївку у Сумській області.

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Автор: 

Сумська область (3953) евакуація (2357)


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куда идет эвакуация на передовую чтоль
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23.06.2025 08:01 Відповісти
Евакуація йде з ближнього прикордоння на відстань 25 км і більше в залежності від ситуації на різних ділянках кордону.
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23.06.2025 09:13 Відповісти
 
 