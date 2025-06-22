Россияне ударили "Смерчем" по промышленной зоне и дорожной инфраструктуре Краматорска

Сегодня, 22 июня, российские войска нанесли очередной удар по Краматорску в Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Краматорск подвергся вражескому удару - промышленная зона и дорожная инфраструктура.

Также повреждения получили частные усадьбы. Выясняем последствия", - говорится в сообщении.

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Позже в Краматорском городском совете уточнили, что оккупанты обстреляли Краматорск с использованием РСЗО "Смерч".

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В результате атаки повреждены 3 частных жилых дома.

Продолжается установление окончательных последствий вражеского удара.

Напомним, вчера, 21 июня, российские войска атаковали многоэтажный дом в Краматорске в Донецкой области. По последним данным, известно о четырех погибших и четырех раненых.