Росіяни вдарили "Смерчем" по промисловій зоні та дорожній інфраструктурі Краматорська

Сьогодні, 22 червня, російські війська завдали чергового удару по Краматорську в Донецькій області.

Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Краматорськ зазнав ворожого удару - промислова зона та дорожня інфраструктура.

Також пошкоджень зазнали приватні садиби. Зʼясовуємо наслідки", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше у Краматорській міській раді уточнили, що окупанти обстріляли Краматорськ з використанням РСЗВ "Смерч".

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Унаслідок атаки пошкоджено 3 приватні житлові будинки.

Триває встановлення остаточних наслідків ворожого удару.

Нагадаємо, вчора, 21 червня, російські війська атакували багатоповерховий будинок у Краматорську у Донецькій області. За останніми даними, відомо про чотирьох загиблих та чотирьох поранених.