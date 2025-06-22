Атака "шахедов": Силы ПВО работают в Киевской области
Поздно вечером воскресенья, 22 июня, в Киевской области фиксировалось движение вражеских беспилотников. Работали силы противовоздушной обороны.
Об этом в телеграм сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.
Жителей области призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что вечером воскресенья, 22 июня, российские оккупанты запустили ударные беспилотники для атаки по Украине. Первые группы вражеских дронов фиксировались на юге.
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Серж #609447
показать весь комментарий23.06.2025 07:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Володимир Ярощук
показать весь комментарий23.06.2025 08:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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