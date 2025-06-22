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Новости Атака БпЛА на Киевщину
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Атака "шахедов": Силы ПВО работают в Киевской области

ппо работает по шахедам

Поздно вечером воскресенья, 22 июня, в Киевской области фиксировалось движение вражеских беспилотников. Работали силы противовоздушной обороны.

Об этом в телеграм сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Жителей области призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что вечером воскресенья, 22 июня, российские оккупанты запустили ударные беспилотники для атаки по Украине. Первые группы вражеских дронов фиксировались на юге.

Читайте также: Вражеские дроны зафиксированы на Киевщине: работают Силы ПВО

Автор: 

беспилотник (3842) Киевская область (4237) ПВО (2884)


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ппо працуют
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23.06.2025 07:50 Ответить
Таке враження, що усе ПВО в Конча-заспі !
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23.06.2025 08:48 Ответить
 
 