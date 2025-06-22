Атака "шахедів": Сили ППО працюють на Київщині

Пізно ввечері неділі, 22 червня, в Київській області фіксувався рух ворожих безпілотників. Працювали сили протиповітряної оборони.

Про це в телеграм повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Мешканців області закликали не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що ввечері неділі, 22 червня, російські окупанти запустили ударні безпілотники для атаки по Україні. Перші групи ворожих дронів фіксувалися на півдні.

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