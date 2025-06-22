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Новини Атака БпЛА на Київщину
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Атака "шахедів": Сили ППО працюють на Київщині

ппо працює по шахедах

Пізно ввечері неділі, 22 червня, в Київській області фіксувався рух ворожих безпілотників. Працювали сили протиповітряної оборони.

Про це в телеграм повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Мешканців області закликали не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що ввечері неділі, 22 червня, російські окупанти запустили ударні безпілотники для атаки по Україні. Перші групи ворожих дронів фіксувалися на півдні.

Читайте також: Ворожі дрони зафіксовано на Київщині: працюють Сили ППО

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безпілотник (4425) Київська область (4131) ППО (3326)


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ппо працуют
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23.06.2025 07:50 Відповісти
Таке враження, що усе ПВО в Конча-заспі !
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23.06.2025 08:48 Відповісти
 
 