Новини Атака безпілотників на Київщину
970 2

Ворожі дрони зафіксовано на Київщині: працюють Сили ППО

По ворожих дронах на Київщині працює ППО

Ввечері суботи, 21 червня, у повітряному просторі Київської області фіксувалися російські безпілотники. По ворожих цілях працювали Сили протиповітряної оборони.

Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

Мешканців області закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 21 червня, російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Дивіться також: Уламки "шахеда" з бойовою частиною знешкоджено на Київщині. ФОТО

Автор: 

безпілотник (4942) Київська область (4274) ППО (3586)
https://t.me/voynareal/117022 Типовий українець: ганяє на велосипеді з двигуном від дрону «Гербера»
показати весь коментар
21.06.2025 20:12 Відповісти
бойові пікапи це добре, але куди поділися українські "Шилки"? Бо вікі каже, що https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина - 24-42 (6-7 бригад по 4-6 ЗСУ в каждой) ЗСУ-23-4 по состоянию на 2021 год...
показати весь коментар
21.06.2025 20:42 Відповісти
 
 