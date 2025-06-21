Ворожі дрони зафіксовано на Київщині: працюють Сили ППО

Ввечері суботи, 21 червня, у повітряному просторі Київської області фіксувалися російські безпілотники. По ворожих цілях працювали Сили протиповітряної оборони.

Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

Мешканців області закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 21 червня, російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

