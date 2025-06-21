РУС
Новости Атака беспилотников на Киевщину
Вражеские дроны зафиксированы на Киевщине: работают Силы ПВО

По вражеским дронам в Киевской области работает ПВО

Вечером субботы, 21 июня, в воздушном пространстве Киевской области фиксировались российские беспилотники. По вражеским целям работали Силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о своей безопасности", - говорится в сообщении.

Жителей области призвали соблюдать информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 21 июня, российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

Смотрите также: Обломки "шахеда" с боевой частью обезврежены на Киевщине. ФОТО

беспилотник (4320) Киевская область (4370) ПВО (3137)
https://t.me/voynareal/117022 Типовий українець: ганяє на велосипеді з двигуном від дрону «Гербера»
21.06.2025 20:12 Ответить
бойові пікапи це добре, але куди поділися українські "Шилки"? Бо вікі каже, що https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина - 24-42 (6-7 бригад по 4-6 ЗСУ в каждой) ЗСУ-23-4 по состоянию на 2021 год...
21.06.2025 20:42 Ответить
 
 