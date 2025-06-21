Вражеские дроны зафиксированы на Киевщине: работают Силы ПВО

Вечером субботы, 21 июня, в воздушном пространстве Киевской области фиксировались российские беспилотники. По вражеским целям работали Силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о своей безопасности", - говорится в сообщении.

Жителей области призвали соблюдать информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 21 июня, российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

