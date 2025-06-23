РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10076 посетителей онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану
6 053 32

ЦАХАЛ нанес очередной удар по Ирану

Израиль атаковал Иран

ВВС Израиля завершили очередную волну ударов по западной части Ирана и Тегерану. Под атакой находились ракетные объекты, спутники и системы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times of Israel и говорится в отчете ЦАХАЛа.

Для ударов было задействовано около 20 истребителей ВВС Израиля, которые сбросили более 30 боеприпасов на несколько целей.

В рамках этой атаки нанесены удары по объектам инфраструктуры хранения и запуска ракет, предназначенных для нанесения ущерба Израилю, а также по военным спутникам и радиолокационным станциям, которые Иран использует для оценки воздушной разведки в Кершманшахе и Хамедане на западе Ирана.

"Кроме того, в районе Тегерана был нанесен удар по ракетной установке класса "земля-воздух", - добавили военные.

В ЦАХАЛе подчеркнули, что армия продолжает усилия, направленные на ослабление военного потенциала иранского режима и достижение воздушного превосходства над воздушным пространством Ирана, чтобы защитить Израиль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран на Совбезе ООН пригрозил ответом на удары США и Израиля

Автор: 

Израиль (2065) Иран (2041)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
Ти-б ще себе "тріпером" назвав... От мені цікаво - чого ви, кацапи, вибираєте собі "ніки", що вказують на щось гидке - на хворобу, сексуальне збочення, чи щось подібне?
А "Нитаньяху" не допомагає Путіну "военный бюджет России, наполнить", а позбавляє його джерела отримання зброї та ***********, а також каналу отримання комплектуючих для складання ракет і БПЛА, через "сірі схеми" , в обхід санкцій...
Так що замість "наполнения бюджета". Путін буде "наполнять чемодан, сидя в бункере"... І це будуть не ГРОШІ!!!
показать весь комментарий
23.06.2025 07:28 Ответить
+21
ЦАХАЛу-черговий респект...
показать весь комментарий
23.06.2025 07:03 Ответить
+12
"Пиль" - це не страшно... Гірше, набагато, те "гімно", яке ти "накидаєш на вентилятор"...
показать весь комментарий
23.06.2025 07:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЦАХАЛу-черговий респект...
показать весь комментарий
23.06.2025 07:03 Ответить
...під...ам гідна відпвідь за шахеди та збитий наш пасажирський літак...
показать весь комментарий
23.06.2025 07:29 Ответить
Молодці. Робить так шоб ваші правнуки могли спати спокійно. Кінчайте одного представника вісі зло.
показать весь комментарий
23.06.2025 07:09 Ответить
Є надія , що це принесе користь !
показать весь комментарий
23.06.2025 07:09 Ответить
Молодці!
Добивайте іранських фашистів!
показать весь комментарий
23.06.2025 07:14 Ответить
удару по Іран

А "журналісту" б - по срац!
показать весь комментарий
23.06.2025 07:14 Ответить
Вот ано чіво, міхалич...
показать весь комментарий
23.06.2025 07:25 Ответить
Ти-б ще себе "тріпером" назвав... От мені цікаво - чого ви, кацапи, вибираєте собі "ніки", що вказують на щось гидке - на хворобу, сексуальне збочення, чи щось подібне?
А "Нитаньяху" не допомагає Путіну "военный бюджет России, наполнить", а позбавляє його джерела отримання зброї та ***********, а також каналу отримання комплектуючих для складання ракет і БПЛА, через "сірі схеми" , в обхід санкцій...
Так що замість "наполнения бюджета". Путін буде "наполнять чемодан, сидя в бункере"... І це будуть не ГРОШІ!!!
показать весь комментарий
23.06.2025 07:28 Ответить
"Пиль" - це не страшно... Гірше, набагато, те "гімно", яке ти "накидаєш на вентилятор"...
показать весь комментарий
23.06.2025 07:45 Ответить
мало хто з них знає що в Україні при владі більш як 70% не українців,і більшість з них євреї,що з цього вийшло ми бачимо зараз...і Хмельницький підтвердив би
показать весь комментарий
23.06.2025 08:31 Ответить
"в Україні при владі більш як 70% не українців"

стесняюсь спросить, и как они там оказались? кого благодарить?
показать весь комментарий
23.06.2025 09:54 Ответить
ну мене навряд я сам собі режисер бо з 1991року коли обрали мудилу кравчука зрозумів що з мудрістю у цього наріда повна срака.дякуйте всім хто готовий був цілувати у дупу всіх отих рудих комсоргів,пчолойобів,шапкотирів,сахаридів та клоунів бо вибирита собі жидке вонюче ще і аплодувати і кидатися за них в горло іншим це не мудрість а розумовавідсталість!!!кумівство,корупція,продажність,спадкоємність влади ось що являється фактором того що українці не при владі
показать весь комментарий
23.06.2025 10:04 Ответить
і ще одне,просто проаналізуйте хто ху..єкрутив совком включно до його развалу,здогадалися??хто в Україні вершив долі людей у 30х роках???
показать весь комментарий
23.06.2025 10:11 Ответить
Ти то більше не кури )))
показать весь комментарий
23.06.2025 08:09 Ответить
Фігасє. Модератори, тут ріпоїд звідкілясь- з лайна своїх усть-зажопінськів- виліз. І штовхає рєчь про євреїв- "врагов рюськава і украінскава нарада". І, до речі, 6 лайків- то від таких же свиногавків, їх теж в бан треба.
показать весь комментарий
23.06.2025 08:23 Ответить
Лікуватись тобі треба
показать весь комментарий
23.06.2025 08:28 Ответить
Срочно на телемарафоні зробити обрєзаниє Ермаку та Зеленському. Можно без наркоза. Хай Трамп тоді допомагає.
показать весь комментарий
23.06.2025 07:21 Ответить
Згодні... Але обрізання зробить ПО САМУ ШИЮ!!!
показать весь комментарий
23.06.2025 07:30 Ответить
Починати зверху, чи знизу?
показать весь комментарий
23.06.2025 07:40 Ответить
По лінії кадика...
показать весь комментарий
23.06.2025 07:46 Ответить
макаревич бомбил иран. би-2 бомбили иран. бг на очереди?
показать весь комментарий
23.06.2025 08:04 Ответить
Накінець то Аллах наказує іранських свиней. Ох скільки горя вони нам принесли
показать весь комментарий
23.06.2025 08:30 Ответить
Тварюки середньовічні! Скільки горя ваші шахеди Україні наробили.
Я розумію, що зараз рашка власні використовує, але без іранських в них нічого б не було.
показать весь комментарий
23.06.2025 08:41 Ответить
Треба добивати цих виродків...Це ракова пухлина Світу...терористична держава на чолі з фанатиками...запеклі вороги України і поплічники рашистів... Ізраїль повністю правий.
показать весь комментарий
23.06.2025 09:17 Ответить
Люди борються за виживання.
показать весь комментарий
23.06.2025 09:21 Ответить
На відміну від тих, що борються за рейтинги.
показать весь комментарий
23.06.2025 09:23 Ответить
Хуьло дуже розраховував отримати балістичні ракети від Ірану, але Іран не дав - самому треба Ізраїль обстрілювати. Спасибі Ізраїлю, що взяв удар на себе.
показать весь комментарий
23.06.2025 09:24 Ответить
Цахалу-респект!!!! Так і треба!!!! Сказали-зробили!!!!
показать весь комментарий
23.06.2025 11:19 Ответить
 
 