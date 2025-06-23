ЦАХАЛ нанес очередной удар по Ирану
ВВС Израиля завершили очередную волну ударов по западной части Ирана и Тегерану. Под атакой находились ракетные объекты, спутники и системы ПВО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times of Israel и говорится в отчете ЦАХАЛа.
Для ударов было задействовано около 20 истребителей ВВС Израиля, которые сбросили более 30 боеприпасов на несколько целей.
В рамках этой атаки нанесены удары по объектам инфраструктуры хранения и запуска ракет, предназначенных для нанесения ущерба Израилю, а также по военным спутникам и радиолокационным станциям, которые Иран использует для оценки воздушной разведки в Кершманшахе и Хамедане на западе Ирана.
"Кроме того, в районе Тегерана был нанесен удар по ракетной установке класса "земля-воздух", - добавили военные.
В ЦАХАЛе подчеркнули, что армия продолжает усилия, направленные на ослабление военного потенциала иранского режима и достижение воздушного превосходства над воздушным пространством Ирана, чтобы защитить Израиль.
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Добивайте іранських фашистів!
А "журналісту" б - по срац!
А "Нитаньяху" не допомагає Путіну "военный бюджет России, наполнить", а позбавляє його джерела отримання зброї та ***********, а також каналу отримання комплектуючих для складання ракет і БПЛА, через "сірі схеми" , в обхід санкцій...
Так що замість "наполнения бюджета". Путін буде "наполнять чемодан, сидя в бункере"... І це будуть не ГРОШІ!!!
стесняюсь спросить, и как они там оказались? кого благодарить?
Я розумію, що зараз рашка власні використовує, але без іранських в них нічого б не було.