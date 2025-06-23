ЦАХАЛ завдав чергового удару по Ірану
ВПС Ізраїлю завершили чергову хвилю ударів по західній частині Ірану і по Тегерану. Під атакою перебували ракетні об'єкти, супутники та системи ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times of Israel та йдеться у звіті ЦАХАЛу.
Для ударів було задіяно близько 20 винищувачів ВПС Ізраїлю, які скинули понад 30 боєприпасів на кілька цілей.
В межах цієї атаки завдано ударів по об'єктах інфраструктури зберігання і запуску ракет, призначених для завдання шкоди Ізраїлю, а також по військових супутниках і радіолокаційних станціях, які Іран використовує для оцінки повітряної розвідки в Кершманшасі та Хамедані на заході Ірану.
"Крім того, в районі Тегерана було завдано удару по ракетній установці класу "земля-повітря", - додали військові.
У ЦАХАЛі наголосили, що армія продовжує зусилля, спрямовані на ослаблення військового потенціалу іранського режиму і досягнення повітряної переваги над повітряним простором Ірану, щоб захистити Ізраїль.
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Добивайте іранських фашистів!
А "журналісту" б - по срац!
А "Нитаньяху" не допомагає Путіну "военный бюджет России, наполнить", а позбавляє його джерела отримання зброї та ***********, а також каналу отримання комплектуючих для складання ракет і БПЛА, через "сірі схеми" , в обхід санкцій...
Так що замість "наполнения бюджета". Путін буде "наполнять чемодан, сидя в бункере"... І це будуть не ГРОШІ!!!
стесняюсь спросить, и как они там оказались? кого благодарить?
Я розумію, що зараз рашка власні використовує, але без іранських в них нічого б не було.