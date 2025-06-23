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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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ЦАХАЛ завдав чергового удару по Ірану

Ізраїль атакував Іран

ВПС Ізраїлю завершили чергову хвилю ударів по західній частині Ірану і по Тегерану. Під атакою перебували ракетні об'єкти, супутники та системи ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  The Times of Israel та йдеться у звіті ЦАХАЛу.

Для ударів було задіяно близько 20 винищувачів ВПС Ізраїлю, які скинули понад 30 боєприпасів на кілька цілей.

В межах цієї атаки завдано ударів по об'єктах інфраструктури зберігання і запуску ракет, призначених для завдання шкоди Ізраїлю, а також по військових супутниках і радіолокаційних станціях, які Іран використовує для оцінки повітряної розвідки в Кершманшасі та Хамедані на заході Ірану.

"Крім того, в районі Тегерана було завдано удару по ракетній установці класу "земля-повітря", - додали військові.

У ЦАХАЛі наголосили, що армія продовжує зусилля, спрямовані на ослаблення військового потенціалу іранського режиму і досягнення повітряної переваги над повітряним простором Ірану, щоб захистити Ізраїль.

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Автор: 

Ізраїль (1793) Іран (2296)


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Топ коментарі
+23
Ти-б ще себе "тріпером" назвав... От мені цікаво - чого ви, кацапи, вибираєте собі "ніки", що вказують на щось гидке - на хворобу, сексуальне збочення, чи щось подібне?
А "Нитаньяху" не допомагає Путіну "военный бюджет России, наполнить", а позбавляє його джерела отримання зброї та ***********, а також каналу отримання комплектуючих для складання ракет і БПЛА, через "сірі схеми" , в обхід санкцій...
Так що замість "наполнения бюджета". Путін буде "наполнять чемодан, сидя в бункере"... І це будуть не ГРОШІ!!!
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23.06.2025 07:28 Відповісти
+21
ЦАХАЛу-черговий респект...
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23.06.2025 07:03 Відповісти
+12
"Пиль" - це не страшно... Гірше, набагато, те "гімно", яке ти "накидаєш на вентилятор"...
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23.06.2025 07:45 Відповісти
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ЦАХАЛу-черговий респект...
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23.06.2025 07:03 Відповісти
...під...ам гідна відпвідь за шахеди та збитий наш пасажирський літак...
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23.06.2025 07:29 Відповісти
Молодці. Робить так шоб ваші правнуки могли спати спокійно. Кінчайте одного представника вісі зло.
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23.06.2025 07:09 Відповісти
Є надія , що це принесе користь !
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23.06.2025 07:09 Відповісти
Молодці!
Добивайте іранських фашистів!
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23.06.2025 07:14 Відповісти
удару по Іран

А "журналісту" б - по срац!
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23.06.2025 07:14 Відповісти
Вот ано чіво, міхалич...
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23.06.2025 07:25 Відповісти
Ти-б ще себе "тріпером" назвав... От мені цікаво - чого ви, кацапи, вибираєте собі "ніки", що вказують на щось гидке - на хворобу, сексуальне збочення, чи щось подібне?
А "Нитаньяху" не допомагає Путіну "военный бюджет России, наполнить", а позбавляє його джерела отримання зброї та ***********, а також каналу отримання комплектуючих для складання ракет і БПЛА, через "сірі схеми" , в обхід санкцій...
Так що замість "наполнения бюджета". Путін буде "наполнять чемодан, сидя в бункере"... І це будуть не ГРОШІ!!!
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23.06.2025 07:28 Відповісти
"Пиль" - це не страшно... Гірше, набагато, те "гімно", яке ти "накидаєш на вентилятор"...
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23.06.2025 07:45 Відповісти
мало хто з них знає що в Україні при владі більш як 70% не українців,і більшість з них євреї,що з цього вийшло ми бачимо зараз...і Хмельницький підтвердив би
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23.06.2025 08:31 Відповісти
"в Україні при владі більш як 70% не українців"

стесняюсь спросить, и как они там оказались? кого благодарить?
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23.06.2025 09:54 Відповісти
ну мене навряд я сам собі режисер бо з 1991року коли обрали мудилу кравчука зрозумів що з мудрістю у цього наріда повна срака.дякуйте всім хто готовий був цілувати у дупу всіх отих рудих комсоргів,пчолойобів,шапкотирів,сахаридів та клоунів бо вибирита собі жидке вонюче ще і аплодувати і кидатися за них в горло іншим це не мудрість а розумовавідсталість!!!кумівство,корупція,продажність,спадкоємність влади ось що являється фактором того що українці не при владі
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23.06.2025 10:04 Відповісти
і ще одне,просто проаналізуйте хто ху..єкрутив совком включно до його развалу,здогадалися??хто в Україні вершив долі людей у 30х роках???
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23.06.2025 10:11 Відповісти
Ти то більше не кури )))
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23.06.2025 08:09 Відповісти
Фігасє. Модератори, тут ріпоїд звідкілясь- з лайна своїх усть-зажопінськів- виліз. І штовхає рєчь про євреїв- "врагов рюськава і украінскава нарада". І, до речі, 6 лайків- то від таких же свиногавків, їх теж в бан треба.
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23.06.2025 08:23 Відповісти
Лікуватись тобі треба
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23.06.2025 08:28 Відповісти
Срочно на телемарафоні зробити обрєзаниє Ермаку та Зеленському. Можно без наркоза. Хай Трамп тоді допомагає.
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23.06.2025 07:21 Відповісти
Згодні... Але обрізання зробить ПО САМУ ШИЮ!!!
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23.06.2025 07:30 Відповісти
Починати зверху, чи знизу?
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23.06.2025 07:40 Відповісти
По лінії кадика...
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23.06.2025 07:46 Відповісти
макаревич бомбил иран. би-2 бомбили иран. бг на очереди?
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23.06.2025 08:04 Відповісти
Накінець то Аллах наказує іранських свиней. Ох скільки горя вони нам принесли
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23.06.2025 08:30 Відповісти
Тварюки середньовічні! Скільки горя ваші шахеди Україні наробили.
Я розумію, що зараз рашка власні використовує, але без іранських в них нічого б не було.
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23.06.2025 08:41 Відповісти
Треба добивати цих виродків...Це ракова пухлина Світу...терористична держава на чолі з фанатиками...запеклі вороги України і поплічники рашистів... Ізраїль повністю правий.
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23.06.2025 09:17 Відповісти
Люди борються за виживання.
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23.06.2025 09:21 Відповісти
На відміну від тих, що борються за рейтинги.
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23.06.2025 09:23 Відповісти
Хуьло дуже розраховував отримати балістичні ракети від Ірану, але Іран не дав - самому треба Ізраїль обстрілювати. Спасибі Ізраїлю, що взяв удар на себе.
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23.06.2025 09:24 Відповісти
Цахалу-респект!!!! Так і треба!!!! Сказали-зробили!!!!
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23.06.2025 11:19 Відповісти
 
 