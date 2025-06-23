Враг активизировался в Купянском районе и в прилегающих к Сумской области районах, - командир 429 отдельного полка БпС "Ахиллес" Федоренко.

Сейчас на Харьковщине войска РФ усилили активность своих ударно-штурмовых действий. В частности, это фиксируется на Купянщине, возле Волчанска и в смежных с Сумщиной районах.

Об этом рассказал в эфире Еспресо командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Противник активно ведет летнюю наступательную операцию, усилил свои возможности по ударно-штурмовым действиям на ряде отрезков, в том числе и в Харьковской области. Более активно стало на Купянщине, у Волчанска и в смежных районах с Сумщиной. Тактика врага остается без изменений: работают средства разведки и огневая поддержка как по передней линии, так и залетают в прифронтовые села и города. Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы минимизировать влияние врага и его попытки продвижения", - прокомментировал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".

По его словам, чтобы противника "ослепить", сбиваются его разведывательные средства, что уменьшает вражеские возможности видеть в режиме онлайн и прицельно корректировать огонь своих огневых средств. Следует сказать, что захватчик больше применяет свой самый дешевый ресурс - живую силу.

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"Враг сейчас почти не готовит свои пехотные подразделения. Если еще полгода назад россияне проводили призыв 18-25 тыс. военнослужащих ежемесячно и готовили их в течение 45 дней, доукомплектовывая бригады. А сейчас у них активная текучка, то есть они призвали, потом максимум за 14 дней провели подготовку и сразу отправили на пополнение боевых потерь. Задача вражеской пехоты - чтобы двигались постоянно как ручеек, пытаясь продавливать наши боевые порядки. Из-за постоянных поражений бронированной и легко бронированной техники, захватчик пересадил свою штурмовую пехоту на другой дешевый ресурс - багги и китайские двухколесные мотоциклы. На текущий момент благодаря слаженной работе наших Сил обороны, противника удается сдерживать", - резюмировал Федоренко.