Ворог активізувався на Куп’янщині та у суміжних із Сумщиною районах, - командир 429 окремого полку БпС "Ахіллес" Федоренко

Наразі на Харківщині війська РФ посилили активність своїх ударно-штурмових дій. Зокрема, це фіксується на Куп'янщині, біля Вовчанська та у суміжних із Сумщиною районах.

Про це розповів в ефірі Еспресо командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Противник активно веде літню наступальну операцію, посилив свої спроможності щодо ударно-штурмових дій на низці відтинків, зокрема й у Харківській області. Більш активно стало на Куп'янщині, біля Вовчанська та у суміжних районах з Сумщиною.Тактика ворога залишається без змін: працюють засоби розвідки та вогнева підтримка як по передній лінії, так і залітають у прифронтові села та міста. Сили оборони України роблять все можливе, щоб мінімізувати вплив ворога та його спроби просування", - прокоментував командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес".

За його словами, щоб противника "осліпити", збиваються його розвідувальні засоби, що зменшує ворожі можливості бачити в режимі онлайн та прицільно корегувати вогонь своїх вогневих засобів. Слід сказати, що загарбник більше застосовує свій найдешевший ресурс - живу силу.

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"Ворог зараз майже не готує свої піхотні підрозділи. Якщо ще пів року тому росіяни проводили призов 18-25 тис. військовослужбовців щомісяця і готували їх протягом 45 днів, доукомплектовуючи бригади. А зараз у них активна текучка, тобто вони призвали, потім максимум за 14 днів провели підготовку і відразу відправили на поповнення бойових втрат. Завдання ворожої піхоти – щоб рухалися постійно як струмочок, намагаючись продавлювати наші бойові порядки. Через постійні ураження броньованої та легко броньованої техніки, загарбник пересадив свою штурмову піхоту на інший дешевий ресурс – баггі та китайські двоколісні мотоцикли. На поточний момент завдяки злагодженій роботі наших Сил оборони, противника вдається стримувати", - резюмував Федоренко.