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Новости Требования Путина относительно войны в Украине
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Путин продолжает верить в то, что армии РФ удастся захватить четыре области Украины и победить в полномасштабной войне, - американский генерал Дептула

Путин сделал заявление о Германии

Командование РФ до сих пор врет российскому диктатору Владимиру Путину об "успехах" его армии на фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "24 Канала" заявил генерал-лейтенант ВВС США Дэвид Дептула.

По его словам, Путин убежден в своей победе над Украиной, поскольку именно так военное командование РФ докладывает диктатору об обстановке на фронте. Он подчеркнул, что вся Россия живет в условиях, где глава Кремля полностью контролирует информационный поток.

"Один из факторов, почему Украина, несмотря на то, что численно и ресурсно значительно уступает России, демонстрирует впечатляющие результаты в сдерживании этого государства, этой организации и качества управления. Но вы сделали замечательную работу, сдерживая эту сверхспособность", - сказал Дептула.

Он добавил, что Россия достигает успехов на фронте не благодаря профессионализму, а благодаря холуйству перед руководством. Дептула считает, что именно поэтому Путин считает, что он побеждает Украину.

"У нас это называется "пить воду из своей ванны". Это когда человек настолько оторван от реальности, что верит в собственные иллюзии. В России это явление стало институционализированным", - заявил он.

В российской армии невозможно продвинуться по службе благодаря заслугам или командным способностям, добавил Дептула. Он напомнил, что Путин уволил очень много командиров, потому что они потерпели поражение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна признать результаты "референдумов" в четырех "российских" областях, - Путин

Автор: 

армия РФ (19885) путин владимир (31649) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+7
Як у нас кажуть- дурний думкою багатіє ))))
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23.06.2025 09:50 Ответить
+6
Дурень думкою багатіє, є таке старе народне українське прислів'я. А нова реальність така, так захопиш, але український член, в смердячу свою ротяку.
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23.06.2025 09:52 Ответить
+4
американський генерал Дептула погано знає касапів і ***** зокрема.

Касапи під проводом свого чергового сцаря-диктатора споконвічно намагаються колонізувати (захопити) в першу чергу прилеглі до лаптєстану території, поневолити проживаюче на них населення. Тому про захоплення наступних чотирьох (після Криму) областей України не йдеться; в них плани більші: вся Україна, вся Молдова, і всі держави Балтії, які свого часу входили до совка. За ними - Фінляндія та Польша, бо також входили до лаптєстанської імперії. Ну, і створити свій протекторат над країнами іншої західної Європи, бажають аж до Ла-Маншу, включно з Піренейським півостровом...

Так що одною Україною касапські апетити в Європі (бо є ще Азія!) не обмежуються!!!
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23.06.2025 10:04 Ответить
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Як у нас кажуть- дурний думкою багатіє ))))
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23.06.2025 09:50 Ответить
З таким талісманом рижим п.дором, можна у все вірити.
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23.06.2025 09:54 Ответить
у ліліпутіна альтернатива до цього лише одна - бути повішеним на красній площі з база та р
тому він не вірить - а бреше щоб продовжити своє нікчемне життя та життя своїх двух синочків - володі (2014) та вані (2019) - на кабаєву йому начхати
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23.06.2025 12:51 Ответить
Дурень думкою багатіє, є таке старе народне українське прислів'я. А нова реальність така, так захопиш, але український член, в смердячу свою ротяку.
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23.06.2025 09:52 Ответить
досягає успіхів на фронті не завдяки професіоналізму, а завдяки холуйству перед керівництвом
Він взагалі зрозумів, що сказав? Це не холуйство рівняє позиції та йде тисячами малих груп, літає стійкими до РЕБ роями у повітрі.
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23.06.2025 09:54 Ответить
Це труднощі гуглперекладу...
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23.06.2025 10:04 Ответить
Може військовому генералу видніше з висоти свого досвіду, ніж всепропальщикам з низького дивану?
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23.06.2025 10:18 Ответить
Ну з огляду наскіки у цьому йому сприяє сша і трумп то і не дивно , що він на це розраховує
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23.06.2025 10:02 Ответить
американський генерал Дептула погано знає касапів і ***** зокрема.

Касапи під проводом свого чергового сцаря-диктатора споконвічно намагаються колонізувати (захопити) в першу чергу прилеглі до лаптєстану території, поневолити проживаюче на них населення. Тому про захоплення наступних чотирьох (після Криму) областей України не йдеться; в них плани більші: вся Україна, вся Молдова, і всі держави Балтії, які свого часу входили до совка. За ними - Фінляндія та Польша, бо також входили до лаптєстанської імперії. Ну, і створити свій протекторат над країнами іншої західної Європи, бажають аж до Ла-Маншу, включно з Піренейським півостровом...

Так що одною Україною касапські апетити в Європі (бо є ще Азія!) не обмежуються!!!
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23.06.2025 10:04 Ответить
А як позбавити цього шизофреніка віри,американський генерал Дедпул? Дати Україні крилаті ракети? Побільше АТАКМС? А може п'ятсот танків Абрамс? Та ну нахрен. Навпаки,треба віру ***** підживлювати балачками, що у всьому винна Україна. Це покидьок трампон і робить.
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23.06.2025 10:07 Ответить
Вы тоже прочитали «генерал ДЕДПУЛА?»🤣🤣🤣
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23.06.2025 10:22 Ответить
Хмммм.
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23.06.2025 10:25 Ответить
Ху...лу втрати москалів байдужі. Йому все одно подихати, ось він і лютує. А москалям потрібно замислитися а що їх чекає окрім продовження війни. Увесь ху....лостан у білих ладах і народжуючих самицях. Тільки хто буде виконувати роль самців. Буряти, китайці, або вже і корейці
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23.06.2025 10:40 Ответить
Там немає чим замислюватися...
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23.06.2025 10:46 Ответить
Пуйло вірить не в успіхи своєї армії, здібності якої навіть таке упороте як він зрозумів. Воно вірить в поразку ЗСУ, і не безпідставно, бо зрадників і агентів Кремля в Україні, ще багато є. Тому треба закривати роти всякого роду цим виродкам, які передають на рашку про нашу неминучу поразку, і кацапським z-пропагандонам, що створюють рожеву картинку для пуйла. І якщо ЗСУ будуть здатні триматися без допомоги штатів тільки з допомогою ЄС, то в пуйла буде два варіанти: оголосити свою "перемогу без перемоги" - кацапський піпл таке схаває - або ж вторгнутися в країни Балтії і далі поперти на Польщу, щоб відрізати нас від допомоги. І воно таке дурне, що зробить це... Якщо Трамп не усвідомить, що з пуйлом треба діяти як з аятолою в Ірані, то невідомо, що буде далі... А якщо Трампу дадуть Нобелівськоу премію миру за урегулювання конфлікту Індія-Пакистан, що мало ймовірно, то він взагалі розслабиться і нікому допомагати не буде...

Вся надія на те, що Трамп непередбачуваний і бомбити Іран відмовляв самого Нетаньягу , але тепер як то кажуть "увійшов у смак"...
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23.06.2025 10:41 Ответить
бо з допомогою америки це цілком реально.
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23.06.2025 11:11 Ответить
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23.06.2025 11:46 Ответить
Якшо це дійсно так, то у нас є шанс. Чим більше воно відірване від реальності, тим більше помилок наробить
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23.06.2025 12:14 Ответить
 
 