Путин продолжает верить в то, что армии РФ удастся захватить четыре области Украины и победить в полномасштабной войне, - американский генерал Дептула

Командование РФ до сих пор врет российскому диктатору Владимиру Путину об "успехах" его армии на фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "24 Канала" заявил генерал-лейтенант ВВС США Дэвид Дептула.

По его словам, Путин убежден в своей победе над Украиной, поскольку именно так военное командование РФ докладывает диктатору об обстановке на фронте. Он подчеркнул, что вся Россия живет в условиях, где глава Кремля полностью контролирует информационный поток.

"Один из факторов, почему Украина, несмотря на то, что численно и ресурсно значительно уступает России, демонстрирует впечатляющие результаты в сдерживании этого государства, этой организации и качества управления. Но вы сделали замечательную работу, сдерживая эту сверхспособность", - сказал Дептула.

Он добавил, что Россия достигает успехов на фронте не благодаря профессионализму, а благодаря холуйству перед руководством. Дептула считает, что именно поэтому Путин считает, что он побеждает Украину.

"У нас это называется "пить воду из своей ванны". Это когда человек настолько оторван от реальности, что верит в собственные иллюзии. В России это явление стало институционализированным", - заявил он.

В российской армии невозможно продвинуться по службе благодаря заслугам или командным способностям, добавил Дептула. Он напомнил, что Путин уволил очень много командиров, потому что они потерпели поражение.

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