Путін продовжує вірити, що армії РФ вдасться захопити чотири області України і перемогти в повномасштабній війні,- американський генерал Дептула
Командування РФ досі бреше російському диктатору Володимиру Путіну про "успіхи" його армії на фронті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "24 Каналу" заявив генерал-лейтенант ВПС США Девід Дептула.
За його словами, Путін переконаний у своїй перемозі над Україною, оскільки саме так військове командування РФ доповідає диктатору про обстановку на фронті. Він підкреслив, що вся Росія живе в умовах, де глава Кремля повністю контролює інформаційний потік.
"Один із чинників, чому Україна, попри те, що чисельно і ресурсно значно поступається Росії, демонструє вражаючі результати у стримуванні цієї держави, цієї організації та якості управління. Але ви зробили чудову роботу, стримуючи цю надздібність", - сказав Дептула.
Він додав, що Росія досягає успіхів на фронті не завдяки професіоналізму, а завдяки холуйству перед керівництвом. Дептула вважає, що саме тому Путін вважає, що він перемагає Україну.
"У нас це називається "пити воду зі своєї ванни". Це коли людина настільки відірвана від реальності, що вірить у власні ілюзії. У Росії це явище стало інституціоналізованим", - заявив він.
У російській армії неможливо просунутися по службі завдяки заслугам або командним здібностям, додав Дептула. Він нагадав, що Путін звільнив дуже багато командирів, тому що вони зазнали поразки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тому він не вірить - а бреше щоб продовжити своє нікчемне життя та життя своїх двух синочків - володі (2014) та вані (2019) - на кабаєву йому начхати
Він взагалі зрозумів, що сказав? Це не холуйство рівняє позиції та йде тисячами малих груп, літає стійкими до РЕБ роями у повітрі.
Касапи під проводом свого чергового сцаря-диктатора споконвічно намагаються колонізувати (захопити) в першу чергу прилеглі до лаптєстану території, поневолити проживаюче на них населення. Тому про захоплення наступних чотирьох (після Криму) областей України не йдеться; в них плани більші: вся Україна, вся Молдова, і всі держави Балтії, які свого часу входили до совка. За ними - Фінляндія та Польша, бо також входили до лаптєстанської імперії. Ну, і створити свій протекторат над країнами іншої західної Європи, бажають аж до Ла-Маншу, включно з Піренейським півостровом...
Так що одною Україною касапські апетити в Європі (бо є ще Азія!) не обмежуються!!!
Вся надія на те, що Трамп непередбачуваний і бомбити Іран відмовляв самого Нетаньягу , але тепер як то кажуть "увійшов у смак"...