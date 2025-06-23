Путін продовжує вірити, що армії РФ вдасться захопити чотири області України і перемогти в повномасштабній війні,- американський генерал Дептула

Командування РФ досі бреше російському диктатору Володимиру Путіну про "успіхи" його армії на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "24 Каналу" заявив генерал-лейтенант ВПС США Девід Дептула.

За його словами, Путін переконаний у своїй перемозі над Україною, оскільки саме так військове командування РФ доповідає диктатору про обстановку на фронті. Він підкреслив, що вся Росія живе в умовах, де глава Кремля повністю контролює інформаційний потік.

"Один із чинників, чому Україна, попри те, що чисельно і ресурсно значно поступається Росії, демонструє вражаючі результати у стримуванні цієї держави, цієї організації та якості управління. Але ви зробили чудову роботу, стримуючи цю надздібність", - сказав Дептула.

Він додав, що Росія досягає успіхів на фронті не завдяки професіоналізму, а завдяки холуйству перед керівництвом. Дептула вважає, що саме тому Путін вважає, що він перемагає Україну.

"У нас це називається "пити воду зі своєї ванни". Це коли людина настільки відірвана від реальності, що вірить у власні ілюзії. У Росії це явище стало інституціоналізованим", - заявив він.

У російській армії неможливо просунутися по службі завдяки заслугам або командним здібностям, додав Дептула. Він нагадав, що Путін звільнив дуже багато командирів, тому що вони зазнали поразки.

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