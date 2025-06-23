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Новини Вимоги Путіна щодо війни в Україні
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Путін продовжує вірити, що армії РФ вдасться захопити чотири області України і перемогти в повномасштабній війні,- американський генерал Дептула

Путін зробив заяву про Німеччину

Командування РФ досі бреше російському диктатору Володимиру Путіну про "успіхи" його армії на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "24 Каналу" заявив генерал-лейтенант ВПС США Девід Дептула.

За його словами, Путін переконаний у своїй перемозі над Україною, оскільки саме так військове командування РФ доповідає диктатору про обстановку на фронті. Він підкреслив, що вся Росія живе в умовах, де глава Кремля повністю контролює інформаційний потік.

"Один із чинників, чому Україна, попри те, що чисельно і ресурсно значно поступається Росії, демонструє вражаючі результати у стримуванні цієї держави, цієї організації та якості управління. Але ви зробили чудову роботу, стримуючи цю надздібність", - сказав Дептула.

Він додав, що Росія досягає успіхів на фронті не завдяки професіоналізму, а завдяки холуйству перед керівництвом. Дептула вважає, що саме тому Путін вважає, що він перемагає Україну.

"У нас це називається "пити воду зі своєї ванни". Це коли людина настільки відірвана від реальності, що вірить у власні ілюзії. У Росії це явище стало інституціоналізованим", - заявив він.

У російській армії неможливо просунутися по службі завдяки заслугам або командним здібностям, додав Дептула. Він нагадав, що Путін звільнив дуже багато командирів, тому що вони зазнали поразки.

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Автор: 

армія рф (18034) путін володимир (24219) війна в Україні (5000)


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Топ коментарі
+7
Як у нас кажуть- дурний думкою багатіє ))))
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23.06.2025 09:50 Відповісти
+6
Дурень думкою багатіє, є таке старе народне українське прислів'я. А нова реальність така, так захопиш, але український член, в смердячу свою ротяку.
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23.06.2025 09:52 Відповісти
+4
американський генерал Дептула погано знає касапів і ***** зокрема.

Касапи під проводом свого чергового сцаря-диктатора споконвічно намагаються колонізувати (захопити) в першу чергу прилеглі до лаптєстану території, поневолити проживаюче на них населення. Тому про захоплення наступних чотирьох (після Криму) областей України не йдеться; в них плани більші: вся Україна, вся Молдова, і всі держави Балтії, які свого часу входили до совка. За ними - Фінляндія та Польша, бо також входили до лаптєстанської імперії. Ну, і створити свій протекторат над країнами іншої західної Європи, бажають аж до Ла-Маншу, включно з Піренейським півостровом...

Так що одною Україною касапські апетити в Європі (бо є ще Азія!) не обмежуються!!!
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23.06.2025 10:04 Відповісти
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Як у нас кажуть- дурний думкою багатіє ))))
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23.06.2025 09:50 Відповісти
З таким талісманом рижим п.дором, можна у все вірити.
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23.06.2025 09:54 Відповісти
у ліліпутіна альтернатива до цього лише одна - бути повішеним на красній площі з база та р
тому він не вірить - а бреше щоб продовжити своє нікчемне життя та життя своїх двух синочків - володі (2014) та вані (2019) - на кабаєву йому начхати
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23.06.2025 12:51 Відповісти
Дурень думкою багатіє, є таке старе народне українське прислів'я. А нова реальність така, так захопиш, але український член, в смердячу свою ротяку.
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23.06.2025 09:52 Відповісти
досягає успіхів на фронті не завдяки професіоналізму, а завдяки холуйству перед керівництвом
Він взагалі зрозумів, що сказав? Це не холуйство рівняє позиції та йде тисячами малих груп, літає стійкими до РЕБ роями у повітрі.
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23.06.2025 09:54 Відповісти
Це труднощі гуглперекладу...
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23.06.2025 10:04 Відповісти
Може військовому генералу видніше з висоти свого досвіду, ніж всепропальщикам з низького дивану?
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23.06.2025 10:18 Відповісти
Ну з огляду наскіки у цьому йому сприяє сша і трумп то і не дивно , що він на це розраховує
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23.06.2025 10:02 Відповісти
американський генерал Дептула погано знає касапів і ***** зокрема.

Касапи під проводом свого чергового сцаря-диктатора споконвічно намагаються колонізувати (захопити) в першу чергу прилеглі до лаптєстану території, поневолити проживаюче на них населення. Тому про захоплення наступних чотирьох (після Криму) областей України не йдеться; в них плани більші: вся Україна, вся Молдова, і всі держави Балтії, які свого часу входили до совка. За ними - Фінляндія та Польша, бо також входили до лаптєстанської імперії. Ну, і створити свій протекторат над країнами іншої західної Європи, бажають аж до Ла-Маншу, включно з Піренейським півостровом...

Так що одною Україною касапські апетити в Європі (бо є ще Азія!) не обмежуються!!!
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23.06.2025 10:04 Відповісти
А як позбавити цього шизофреніка віри,американський генерал Дедпул? Дати Україні крилаті ракети? Побільше АТАКМС? А може п'ятсот танків Абрамс? Та ну нахрен. Навпаки,треба віру ***** підживлювати балачками, що у всьому винна Україна. Це покидьок трампон і робить.
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23.06.2025 10:07 Відповісти
Вы тоже прочитали «генерал ДЕДПУЛА?»🤣🤣🤣
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23.06.2025 10:22 Відповісти
Хмммм.
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23.06.2025 10:25 Відповісти
Ху...лу втрати москалів байдужі. Йому все одно подихати, ось він і лютує. А москалям потрібно замислитися а що їх чекає окрім продовження війни. Увесь ху....лостан у білих ладах і народжуючих самицях. Тільки хто буде виконувати роль самців. Буряти, китайці, або вже і корейці
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23.06.2025 10:40 Відповісти
Там немає чим замислюватися...
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23.06.2025 10:46 Відповісти
Пуйло вірить не в успіхи своєї армії, здібності якої навіть таке упороте як він зрозумів. Воно вірить в поразку ЗСУ, і не безпідставно, бо зрадників і агентів Кремля в Україні, ще багато є. Тому треба закривати роти всякого роду цим виродкам, які передають на рашку про нашу неминучу поразку, і кацапським z-пропагандонам, що створюють рожеву картинку для пуйла. І якщо ЗСУ будуть здатні триматися без допомоги штатів тільки з допомогою ЄС, то в пуйла буде два варіанти: оголосити свою "перемогу без перемоги" - кацапський піпл таке схаває - або ж вторгнутися в країни Балтії і далі поперти на Польщу, щоб відрізати нас від допомоги. І воно таке дурне, що зробить це... Якщо Трамп не усвідомить, що з пуйлом треба діяти як з аятолою в Ірані, то невідомо, що буде далі... А якщо Трампу дадуть Нобелівськоу премію миру за урегулювання конфлікту Індія-Пакистан, що мало ймовірно, то він взагалі розслабиться і нікому допомагати не буде...

Вся надія на те, що Трамп непередбачуваний і бомбити Іран відмовляв самого Нетаньягу , але тепер як то кажуть "увійшов у смак"...
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23.06.2025 10:41 Відповісти
бо з допомогою америки це цілком реально.
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23.06.2025 11:11 Відповісти
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23.06.2025 11:46 Відповісти
Якшо це дійсно так, то у нас є шанс. Чим більше воно відірване від реальності, тим більше помилок наробить
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23.06.2025 12:14 Відповісти
 
 