Надо готовиться, что россияне будут пытаться залетать на FPV вплоть до пригорода Киева, - Фирсов
Российские военные совершенствуют FPV-дроны и будут пытаться залетать на них вплоть до пригорода Киева.
Об этом в интервью УП заявил командир взвода ударных беспилотников 109-й бригады ТРО Егор Фирсов, передает Цензор.НЕТ.
По словам военного, россияне увеличили условную серую зону не только за счет оптоволокна.
"Надо отдать должное, я буду говорить, как есть - за счет профессиональной работы, где они глубоко это изучают, подходят к полету, понимая их задачи и цели, что им надо полететь 30, 40, 50 километров; изучая метеорологические условия; летя по ветру; не используют дроны в плохую погоду, когда есть дождь или сильный боковой ветер и т. д.. И таким образом они и имеют сейчас этот результат", - пояснил он.
Фирсов отметил, что эта серая зона, или "килзона", к сожалению, будет меняться.
"К сожалению, все города Донецкой области, Изюм, Харьков, Херсон и я даже думаю, что в пригород Киева они также будут делать попытку залетать на БпЛА уровня FPV, условно говоря, на каком-то там самолетном FPV.
То есть где классическое ПВО не будет видеть вообще или будет видеть, но против какого-то дрона, который стоит, извините, из говна и палок 1,5 тысячи долларов, не будут использовать ракету ПВО. А если таких дронов летит 500? Я думаю, что такие цели противника будут, и нам надо также действовать (и быть) на шаг впереди и понимать, как мы будем защищаться от таких дронов, как мы будем их сбивать", - добавил командир.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Може такі речі треба доносити саме туди де випішується як цьому протистояти, а не навалювати ше більше на тих хто «прогрес» рашистів відчуває щодня і днем і вночі, а в ранці йде на роботи, прощаючись тими кого втратили вже буденно. Все це нагромадження інформації яка має бути всередині військ, робить людей вже апатичними, від враження безвихідності.
Час всім бути більш зваженими щодо «прогресу» рашистів і «регресу» нашого, бо і без цього все очевидно.
І взагалі війна це коли кожен робиьь свою справу відповідально, а не для збору лайків, хейти чи іншої.ху...і яка дає сторонній заробіток «блогерамм» і фрілансерам всіх мастей.
Війна час коли треба більше думати і аналізува і мовчки кожному робити свою справу.
Має бути вже військова дисціпліна і в ефірі.
Наша біда найбільша, після шашликів, це повна відсутність відповідальності, дисциплінованості, законності і відчуття моменту.
Все це лайно моноефіру втягнуло в свій коловорот вже всіх і крутить не нірше торнадо, наносячі непоправної шкоди Україні((
Щодо поховально-ритуальної команди, яка щаймається виключно удосконаленням цієї процедури, то не мені вам про це казати. Я ж тут живу і працюю і хчу саме тут жити і працювати далі....і щоб ці падли не дрчекались іншого НІКОЛИ!!!
Коли ви останній раз бачили що така чи схожа публікація в соцмережах викликала цілком серйозну дискусію , без злорадних *********** і тупого зубоскаління .?!
Чому не розвішують на аєростатах масово сітки як в ВВ2 Проти дронів спрацює
так це великий обьєм праці але можливо.
Чи як цапи чекали поки попалять літаки і тіки потім побудували укриття.
Ну то робіть висновки де про це говорити і кому.
Я не впевнена, що Зеленському подобається, те що відбувається. Вам би подобалось?
Ну, реально?!
В кожного сврї шкилети в шафі.
Мені не поболається, що від цього страждає моя країна, бо іншої в мене немає.
Четвертий рік а ми навіть аналог шахеду серійно не запустили щоб кошмарити кожну їх ніч
стрімко веде державу до такого сценарію. Замість ППО - потужні відоси, от чекаємо вечірнього - все як завжди нахмурене неголене обличчя повне акторськи поставленого страждання, заклики до партнерів "тиснути"..