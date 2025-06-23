Надо готовиться, что россияне будут пытаться залетать на FPV вплоть до пригорода Киева, - Фирсов

Российские военные совершенствуют FPV-дроны и будут пытаться залетать на них вплоть до пригорода Киева.

Об этом в интервью УП заявил командир взвода ударных беспилотников 109-й бригады ТРО Егор Фирсов, передает Цензор.НЕТ.

По словам военного, россияне увеличили условную серую зону не только за счет оптоволокна.

"Надо отдать должное, я буду говорить, как есть - за счет профессиональной работы, где они глубоко это изучают, подходят к полету, понимая их задачи и цели, что им надо полететь 30, 40, 50 километров; изучая метеорологические условия; летя по ветру; не используют дроны в плохую погоду, когда есть дождь или сильный боковой ветер и т. д.. И таким образом они и имеют сейчас этот результат", - пояснил он.

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Фирсов отметил, что эта серая зона, или "килзона", к сожалению, будет меняться.

"К сожалению, все города Донецкой области, Изюм, Харьков, Херсон и я даже думаю, что в пригород Киева они также будут делать попытку залетать на БпЛА уровня FPV, условно говоря, на каком-то там самолетном FPV.

То есть где классическое ПВО не будет видеть вообще или будет видеть, но против какого-то дрона, который стоит, извините, из говна и палок 1,5 тысячи долларов, не будут использовать ракету ПВО. А если таких дронов летит 500? Я думаю, что такие цели противника будут, и нам надо также действовать (и быть) на шаг впереди и понимать, как мы будем защищаться от таких дронов, как мы будем их сбивать", - добавил командир.

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