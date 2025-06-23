Треба готуватися, що росіяни намагатимуться залітати на FPV аж до передмістя Києва, - Фірсов

Російські військові вдосконалюють FPV-дрони та намагатимуться залітати на них аж до передмістя Києва.

Про це в інтерв'ю УП заявив командир взводу ударних безпілотників 109-ї бригади ТРО Єгор Фірсов, передає Цензор.НЕТ.

За словами військового, росіяни збільшили умовну сіру зону не тільки за рахунок оптоволокна.

"Треба віддати належне, я буду говорити, як є – за рахунок професійної роботи, де вони глибоко це вивчають, підходять до польоту, розуміючи їхні задачі й цілі, що їм треба полетіти 30, 40, 50 кілометрів; вивчаючи метеорологічні умови; летячи по вітру; не використовують дрони в погану погоду, коли є дощ або сильний боковий вітер і т. д.. І таким чином вони і мають зараз цей результат", - пояснив він.

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Фірсов зазначив, що ця сіра зона, або "кілзона", на жаль, змінюватиметься.

"На жаль, всі міста Донецької області, Ізюм, Харків, Херсон і я навіть думаю, що в передмістя Києва вони також будуть робити спробу залітати на БпЛА рівня FPV, умовно кажучи, на якомусь там літаковому FPV.

Тобто де класичне ППО не буде бачити взагалі або буде бачити, але проти якогось дрону, який коштує, вибачайте, з гівна і палок 1,5 тисячі доларів, не будуть використовувати ракету ППО. А якщо таких дронів летить 500? Я думаю, що такі цілі противника будуть, і нам треба також діяти (й бути) на крок попереду і розуміти, як ми будемо захищатися від таких дронів, як ми будемо їх збивати", - додав командир.

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