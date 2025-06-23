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Треба готуватися, що росіяни намагатимуться залітати на FPV аж до передмістя Києва, - Фірсов

Росіяни вдосконалюють FPV. Подробиці від Єгора Фірсова

Російські військові вдосконалюють FPV-дрони та намагатимуться залітати на них аж до передмістя Києва.

Про це в інтерв'ю УП заявив командир взводу ударних безпілотників 109-ї бригади ТРО Єгор Фірсов, передає Цензор.НЕТ.

За словами військового, росіяни збільшили умовну сіру зону не тільки за рахунок оптоволокна.

"Треба віддати належне, я буду говорити, як є – за рахунок професійної роботи, де вони глибоко це вивчають, підходять до польоту, розуміючи їхні задачі й цілі, що їм треба полетіти 30, 40, 50 кілометрів; вивчаючи метеорологічні умови; летячи по вітру; не використовують дрони в погану погоду, коли є дощ або сильний боковий вітер і т. д.. І таким чином вони і мають зараз цей результат", - пояснив він.

Також дивіться: Влаштовують FPV-засідки на цивільні авто. У ДПСУ попередили про нову тактику рашистів. ВIДЕО

Фірсов зазначив, що ця сіра зона, або "кілзона", на жаль, змінюватиметься.

"На жаль, всі міста Донецької області, Ізюм, Харків, Херсон і я навіть думаю, що в передмістя Києва вони також будуть робити спробу залітати на БпЛА рівня FPV, умовно кажучи, на якомусь там літаковому FPV.

Тобто де класичне ППО не буде бачити взагалі або буде бачити, але проти якогось дрону, який коштує, вибачайте, з гівна і палок 1,5 тисячі доларів, не будуть використовувати ракету ППО. А якщо таких дронів летить 500? Я думаю, що такі цілі противника будуть, і нам треба також діяти (й бути) на крок попереду і розуміти, як ми будемо захищатися від таких дронів, як ми будемо їх збивати", - додав командир.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командир екіпажу FPV-дрона 414-ї ОБ "Птахи Мадяра" за допомогою безпілотника взяв у полон окупанта. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4425) Фірсов Єгор (123) дрони (4997) fpv-дрон (133)


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Топ коментарі
+8
Треба готуватися - кому готуватися дебил, ви вкрали все що могли....
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23.06.2025 10:57 Відповісти
+6
Для кого ця промова і ім'я чого? Яка кінцева мета цієї публікації?
Може такі речі треба доносити саме туди де випішується як цьому протистояти, а не навалювати ше більше на тих хто «прогрес» рашистів відчуває щодня і днем і вночі, а в ранці йде на роботи, прощаючись тими кого втратили вже буденно. Все це нагромадження інформації яка має бути всередині військ, робить людей вже апатичними, від враження безвихідності.
Час всім бути більш зваженими щодо «прогресу» рашистів і «регресу» нашого, бо і без цього все очевидно.
І взагалі війна це коли кожен робиьь свою справу відповідально, а не для збору лайків, хейти чи іншої.ху...і яка дає сторонній заробіток «блогерамм» і фрілансерам всіх мастей.
Війна час коли треба більше думати і аналізува і мовчки кожному робити свою справу.
Має бути вже військова дисціпліна і в ефірі.
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23.06.2025 10:18 Відповісти
+6
Займатись тільки протидією це все одно рано чи пізно програти. Потрібно бити у відповідь, і по морді а не намагатись зловити руки того хто вас б'є. Бо це завідомо програшна стратегія
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23.06.2025 10:29 Відповісти
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23.06.2025 09:58 Відповісти
Та й Кличку теж щось треба думати. Вже існують "копійчані" вітчизняні засоби боротьби з шахедами. Це значно дешевше, ніж потім робити ремонти і відшкодування. Чекати рішення тільки від зелених і Ткаченка - марна справа. P.S. Може це вже робиться, просто ми не знаємо.
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23.06.2025 11:08 Відповісти
Ясно, що війна вже інша. З іншими технологіями. Проти засобів нападу треба негайно шукати засоби протидії.
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23.06.2025 10:06 Відповісти
Займатись тільки протидією це все одно рано чи пізно програти. Потрібно бити у відповідь, і по морді а не намагатись зловити руки того хто вас б'є. Бо це завідомо програшна стратегія
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23.06.2025 10:29 Відповісти
Історія каже протилежне. З'явились фортеці - відповідь потужні гармати. З'явились літаки - відповідь гарні зенітні гармати. З'явились танки - кумулятивні **********. А сьогодні дрони на нівець знесли бронекулак ! Іран намагається залякати євреїв не ракетами, а погрозами. Бо заявлена ракетна Помста виявилась мильним пузирем. Шахеди не мають вільно почуватись в українському небі як сьогодні !
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23.06.2025 10:38 Відповісти
ЛОвити шахеди чи інші ракети це марна справа. Буде тільки спина в милі і морда в крові якщо не все зловиш. Потрібно бити по тим хто запускає ті шахеди і хто дає накази на їх запуск. І є конкретні адреси тих терористичних. виродків куди потрібно вдарити
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23.06.2025 10:58 Відповісти
Треба, не чикати, а діяти на випередження. Розробляти дрони винищувачи і відпрацьовувати їх тактику та тренувати операторів. Може пора вже замислитися над розміщенням глушилок у містах і також затягувати звичайними сітями вразливі зони.
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23.06.2025 11:49 Відповісти
Неправду пишете. ізраїль розніс Іран з американських літаків Ф-35, використовуючи американські ракети "повітря- земля."
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23.06.2025 12:36 Відповісти
Для кого ця промова і ім'я чого? Яка кінцева мета цієї публікації?
Може такі речі треба доносити саме туди де випішується як цьому протистояти, а не навалювати ше більше на тих хто «прогрес» рашистів відчуває щодня і днем і вночі, а в ранці йде на роботи, прощаючись тими кого втратили вже буденно. Все це нагромадження інформації яка має бути всередині військ, робить людей вже апатичними, від враження безвихідності.
Час всім бути більш зваженими щодо «прогресу» рашистів і «регресу» нашого, бо і без цього все очевидно.
І взагалі війна це коли кожен робиьь свою справу відповідально, а не для збору лайків, хейти чи іншої.ху...і яка дає сторонній заробіток «блогерамм» і фрілансерам всіх мастей.
Війна час коли треба більше думати і аналізува і мовчки кожному робити свою справу.
Має бути вже військова дисціпліна і в ефірі.
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23.06.2025 10:18 Відповісти
У мародерів? Дисципліна? Всі, кому треба, й так дотримуються дисципліни. "Дисциплінуйте" мародерів і пройо@щиків-ліквідаторів держави у керівництві цієї держави.
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23.06.2025 10:24 Відповісти
Крапля меду в бочку лайна, не перетворить цей «коктейль» в вино, чи чисту воду, тим більше не перетворить лайно в мед. Лайно поглине мед, залишаючі по собі неприємні відчуття.
Наша біда найбільша, після шашликів, це повна відсутність відповідальності, дисциплінованості, законності і відчуття моменту.
Все це лайно моноефіру втягнуло в свій коловорот вже всіх і крутить не нірше торнадо, наносячі непоправної шкоди Україні((
Щодо поховально-ритуальної команди, яка щаймається виключно удосконаленням цієї процедури, то не мені вам про це казати. Я ж тут живу і працюю і хчу саме тут жити і працювати далі....і щоб ці падли не дрчекались іншого НІКОЛИ!!!
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23.06.2025 10:36 Відповісти
Мені не хочеться з вами погоджуватись....але скоріше за все ви праві(
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23.06.2025 10:37 Відповісти
На жаль вже давно такі - цілком актуальні теми публікуються в інтернеті не для серйозного обговорення , а більше - для срачу .
Коли ви останній раз бачили що така чи схожа публікація в соцмережах викликала цілком серйозну дискусію , без злорадних *********** і тупого зубоскаління .?!
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23.06.2025 10:38 Відповісти
замовчування проблеми приведе до втрат.
Чому не розвішують на аєростатах масово сітки як в ВВ2 Проти дронів спрацює
так це великий обьєм праці але можливо.
Чи як цапи чекали поки попалять літаки і тіки потім побудували укриття.
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23.06.2025 10:38 Відповісти
Ми можемо з вами вирішити цю проблему і їх розвісити самостійно?
Ну то робіть висновки де про це говорити і кому.
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23.06.2025 10:41 Відповісти
Спіч Віслюка розрахований на його виборців. "Дивіться я працюю 25 годин на добу!" І це діє. Вчора мені кажуть. "Ой як він постарів ! Мабуть бідолага працює недосипає !" Ага, в бункері на лежанці з підігрівом !!!
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23.06.2025 10:41 Відповісти
Ви і без мене знаєте, що це вже не працює, хіба, що в стінах сумнозвісного кмісу, ********* на всю голову.
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23.06.2025 10:50 Відповісти
Уточніть. Думку. Який кміс і що не працює ? Я сказав думку тих з ким спілкувався. І вона існує. Її не можна кудись у смітник викинути. Ось так думають люди. Головою чи сракою ? Невідомо.
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23.06.2025 10:56 Відповісти
В моєму колі таких людей не має, а в стінах кмісу їх 63%) Але виключно в їх стінах, чи в їх бункері.

Я не впевнена, що Зеленському подобається, те що відбувається. Вам би подобалось?
Ну, реально?!

В кожного сврї шкилети в шафі.
Мені не поболається, що від цього страждає моя країна, бо іншої в мене немає.
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23.06.2025 11:07 Відповісти
Реально ?! Якщо Людині щось не подобається, вона продовжує битись лобом об стінку ? Нормальна міняється або міняє оточення чи умови існування. Що поміняв Віслюк ? З Лідора перетворився в Ідіота ! Якщо йому це подобається, то нехай керує кораблем, який вже його ігнорує.
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23.06.2025 11:17 Відповісти
Якась ***** повна. Щоб долетіти до Київа треба велику батарею, тобто доведеться щось викинути, і скоріше за все вибуховий заряд.
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23.06.2025 10:28 Відповісти
Реактивні шахеди вже з'явились. Боєголовка менша зараз, проте може збільшитись завтра.
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23.06.2025 10:43 Відповісти
Там про ФПВ.
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23.06.2025 11:15 Відповісти
А я взагалі про інновації та вдосконалення.
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23.06.2025 11:20 Відповісти
Фізику на наїбеш.
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23.06.2025 17:53 Відповісти
Реактивний Шахед може летіти швидше за пропелерного, але не далі.
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23.06.2025 19:29 Відповісти
А ми що? Де наша відповідь?
Четвертий рік а ми навіть аналог шахеду серійно не запустили щоб кошмарити кожну їх ніч
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23.06.2025 10:35 Відповісти
Замічено ,це десь раз на тиждень лякати народ нападами з бєлараші. Безпрограшний хайп. І цим не гнушаться всі ,від Сирського до маловідомих блогерів.
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23.06.2025 10:36 Відповісти
Так. Ху..ня заради впізнаваємості. Пошесть - бути на слуху понад усе(
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23.06.2025 10:39 Відповісти
Перед війною було інше. Будуть шашлики - не лякайтесь, бо економіка впаде. Зараз інша крайність - залякати виборця до істерики, і економіка вже не падає.
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23.06.2025 10:45 Відповісти
Не здивуюсь коли над Києвом будуть крім сотні шахедів жужати сотні фпв, чому би і ні, ця влада
стрімко веде державу до такого сценарію. Замість ППО - потужні відоси, от чекаємо вечірнього - все як завжди нахмурене неголене обличчя повне акторськи поставленого страждання, заклики до партнерів "тиснути"..
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23.06.2025 10:51 Відповісти
Давай, дороги робити, стадіони ремонтувати що там ще треба для захисту? Автобуси і тролейбуси купувати.
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23.06.2025 10:52 Відповісти
Більше зубів лракона розсипати у полі!! Хай прутін боїться
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23.06.2025 11:34 Відповісти
до Конче заспи, центру прийняття рішень, чи шо? тю..дурня якась....
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23.06.2025 10:56 Відповісти
Треба готуватися - кому готуватися дебил, ви вкрали все що могли....
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23.06.2025 10:57 Відповісти
Пізно вже готуватись! Літати будуть як українські дрони при нальоті на Білу - по сигналам з мобільної мережі Водафон-Україна - дочки Вимпелкома. І резервної - Київстар!
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23.06.2025 11:14 Відповісти
нічого, патужний гундосик зеленого ******** захистить від кацапських фпв, зуб даю!! а не захистить, то ви знаєте, хто винен !!
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23.06.2025 11:21 Відповісти
Що..... Що Сирок ще забов'язався здати????
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23.06.2025 11:32 Відповісти
Все по ділу сказав
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23.06.2025 16:53 Відповісти
 
 