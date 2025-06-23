Треба готуватися, що росіяни намагатимуться залітати на FPV аж до передмістя Києва, - Фірсов
Російські військові вдосконалюють FPV-дрони та намагатимуться залітати на них аж до передмістя Києва.
Про це в інтерв'ю УП заявив командир взводу ударних безпілотників 109-ї бригади ТРО Єгор Фірсов, передає Цензор.НЕТ.
За словами військового, росіяни збільшили умовну сіру зону не тільки за рахунок оптоволокна.
"Треба віддати належне, я буду говорити, як є – за рахунок професійної роботи, де вони глибоко це вивчають, підходять до польоту, розуміючи їхні задачі й цілі, що їм треба полетіти 30, 40, 50 кілометрів; вивчаючи метеорологічні умови; летячи по вітру; не використовують дрони в погану погоду, коли є дощ або сильний боковий вітер і т. д.. І таким чином вони і мають зараз цей результат", - пояснив він.
Фірсов зазначив, що ця сіра зона, або "кілзона", на жаль, змінюватиметься.
"На жаль, всі міста Донецької області, Ізюм, Харків, Херсон і я навіть думаю, що в передмістя Києва вони також будуть робити спробу залітати на БпЛА рівня FPV, умовно кажучи, на якомусь там літаковому FPV.
Тобто де класичне ППО не буде бачити взагалі або буде бачити, але проти якогось дрону, який коштує, вибачайте, з гівна і палок 1,5 тисячі доларів, не будуть використовувати ракету ППО. А якщо таких дронів летить 500? Я думаю, що такі цілі противника будуть, і нам треба також діяти (й бути) на крок попереду і розуміти, як ми будемо захищатися від таких дронів, як ми будемо їх збивати", - додав командир.
Будь ласка, зачекайте...
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Може такі речі треба доносити саме туди де випішується як цьому протистояти, а не навалювати ше більше на тих хто «прогрес» рашистів відчуває щодня і днем і вночі, а в ранці йде на роботи, прощаючись тими кого втратили вже буденно. Все це нагромадження інформації яка має бути всередині військ, робить людей вже апатичними, від враження безвихідності.
Час всім бути більш зваженими щодо «прогресу» рашистів і «регресу» нашого, бо і без цього все очевидно.
І взагалі війна це коли кожен робиьь свою справу відповідально, а не для збору лайків, хейти чи іншої.ху...і яка дає сторонній заробіток «блогерамм» і фрілансерам всіх мастей.
Війна час коли треба більше думати і аналізува і мовчки кожному робити свою справу.
Має бути вже військова дисціпліна і в ефірі.
Наша біда найбільша, після шашликів, це повна відсутність відповідальності, дисциплінованості, законності і відчуття моменту.
Все це лайно моноефіру втягнуло в свій коловорот вже всіх і крутить не нірше торнадо, наносячі непоправної шкоди Україні((
Щодо поховально-ритуальної команди, яка щаймається виключно удосконаленням цієї процедури, то не мені вам про це казати. Я ж тут живу і працюю і хчу саме тут жити і працювати далі....і щоб ці падли не дрчекались іншого НІКОЛИ!!!
Коли ви останній раз бачили що така чи схожа публікація в соцмережах викликала цілком серйозну дискусію , без злорадних *********** і тупого зубоскаління .?!
Чому не розвішують на аєростатах масово сітки як в ВВ2 Проти дронів спрацює
так це великий обьєм праці але можливо.
Чи як цапи чекали поки попалять літаки і тіки потім побудували укриття.
Ну то робіть висновки де про це говорити і кому.
Я не впевнена, що Зеленському подобається, те що відбувається. Вам би подобалось?
Ну, реально?!
В кожного сврї шкилети в шафі.
Мені не поболається, що від цього страждає моя країна, бо іншої в мене немає.
Четвертий рік а ми навіть аналог шахеду серійно не запустили щоб кошмарити кожну їх ніч
стрімко веде державу до такого сценарію. Замість ППО - потужні відоси, от чекаємо вечірнього - все як завжди нахмурене неголене обличчя повне акторськи поставленого страждання, заклики до партнерів "тиснути"..