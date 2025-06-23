Норвегия будет разрабатывать и производить надводные дроны в Украине

В 2025 году Норвегия выделила около 6,7 млрд норвежских крон на поддержку морской коалиции, которую она возглавляет совместно с Великобританией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило норвежское Министерство обороны.

Согласно заявлению оборонного ведомства, Норвегия выделила около 6,7 миллиарда норвежских крон (примерно 580 миллионов евро) на поддержку "морской коалиции", которую страна возглавляет совместно с Великобританией.

"Часть этих средств будет направлена на разработку и производство беспилотных морских судов с использованием технологий KDA, производство которых будет базироваться в Украине", - заявил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик.

Норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) подписала соглашение с украинским партнером о совместной разработке и производстве надводных дронов в Украине с использованием норвежских технологий и опыта.

"Надводные дроны играют важную роль в помощи Украине защищать свою территорию и нейтрализовать российский флот в Черном море", - подчеркнули в Минобороны Норвегии.

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