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Новости Производство оружия
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Норвегия будет разрабатывать и производить надводные дроны в Украине

Норвегия будет производить надводные дроны

В 2025 году Норвегия выделила около 6,7 млрд норвежских крон на поддержку морской коалиции, которую она возглавляет совместно с Великобританией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило норвежское Министерство обороны.

Согласно заявлению оборонного ведомства, Норвегия выделила около 6,7 миллиарда норвежских крон (примерно 580 миллионов евро) на поддержку "морской коалиции", которую страна возглавляет совместно с Великобританией.

"Часть этих средств будет направлена на разработку и производство беспилотных морских судов с использованием технологий KDA, производство которых будет базироваться в Украине", - заявил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик.

Норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) подписала соглашение с украинским партнером о совместной разработке и производстве надводных дронов в Украине с использованием норвежских технологий и опыта.

"Надводные дроны играют важную роль в помощи Украине защищать свою территорию и нейтрализовать российский флот в Черном море", - подчеркнули в Минобороны Норвегии.

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Норвегия (722) производство (488) дроны (4189)


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Російським морським коритам прийдеться ховатися на суші
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23.06.2025 10:21 Ответить
Я не хочу виглядати , як скептик АЛЕ
Забагато компаній починають виробляти зброю в Україні
І не дивлячись , що на перший погляд це добре , проте є наступні підводні камені

1) Територія України знаходиться під постійними кацапськими атаками.
З різною частотою ,але долітає усюди
А тому питання . що заважатиме кацапам роз'їбати ці заводи ?
Чи не краще їх будувати там , де , покищо, кацап не наважується їбашити калібрами ?

2) Уряд України - скомпрометований....м'яко кажучі.
Може варто довірити ВПК тим країнам , довіра до яких є , щоб на виході ми не мали чергову непрацюючу зброю
Як ті самі міни які не вибухали !
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23.06.2025 10:38 Ответить
При зермаках і умєрових зброю і амуніцію слід виробляти за кордоном і привозити у в.ч ЗСУ в запломбованих вагонах та здавати командирам по акту. Інакше толку не буде - потрібні їм люди вже тут зіпсують.
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23.06.2025 13:03 Ответить
 
 