Норвегія розроблятиме та вироблятиме надводні дрони в Україні
У 2025 році Норвегія виділила близько 6,7 млрд норвезьких крон на підтримку морської коаліції, яку вона очолює спільно з Великою Британією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило норвезьке Міністерство оборони.
Згідно із заявою оборонного відомства, Норвегія виділила близько 6,7 мільярда норвезьких крон (приблизно 580 мільйонів євро) на підтримку "морської коаліції", яку країна очолює спільно з Великою Британією.
"Частина цих коштів буде спрямована на розробку та виробництво безпілотних морських суден з використанням технологій KDA, виробництво яких буде базуватися в Україні", – заявив міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.
Норвезька оборонна компанія Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) підписала угоду з українським партнером про спільну розробку та виробництво надводних дронів в Україні з використанням норвезьких технологій та досвіду.
"Надводні дрони відіграють важливу роль у допомозі Україні захищати свою територію та нейтралізувати російський флот у Чорному морі", – підкреслили в Міноборони Норвегії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забагато компаній починають виробляти зброю в Україні
І не дивлячись , що на перший погляд це добре , проте є наступні підводні камені
1) Територія України знаходиться під постійними кацапськими атаками.
З різною частотою ,але долітає усюди
А тому питання . що заважатиме кацапам роз'їбати ці заводи ?
Чи не краще їх будувати там , де , покищо, кацап не наважується їбашити калібрами ?
2) Уряд України - скомпрометований....м'яко кажучі.
Може варто довірити ВПК тим країнам , довіра до яких є , щоб на виході ми не мали чергову непрацюючу зброю
Як ті самі міни які не вибухали !