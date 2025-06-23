Новая Зеландия выделит Украине пакет помощи на более 9 млн долларов

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон и глава МИД страны Уинстон Питерс объявили о новом пакете поддержки Украины в размере 16 млн новозеландских долларов (более 9,4 млн долларов США) накануне саммита НАТО в Гааге на этой неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении правительства Новой Зеландии.

"Новая Зеландия солидарна с Украиной. Ее оборонительная война продолжается уже четвертый год, и наше осуждение незаконного полномасштабного вторжения России остается неизменным", - заявил Лаксон.

Как отмечается, Новая Зеландия сделает взнос в размере 4 млн новозеландских долларов ($2,3 млн) в два многонациональных фонда, которые предоставляют летальную и нелетальную военную помощь Украине: фонд миссии НАТО по безопасности помощи и тренировки для Украины (NSATU) и "Коалиции дронов" для Украины под руководством Великобритании и Латвии.

"Оборона Украины имеет значительные последствия не только для безопасности Евроатлантического региона, но и Индо-Тихоокеанского. Мы должны продолжать сотрудничать с другими членами международного сообщества, чтобы поддерживать порядок, основанный на правилах, который служит всем нашим интересам", - сказал Питерс.

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Новая Зеландия также предоставит 7 млн новозеландских долларов ($4,1 млн) на дальнейшую гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта общинам в Украине и 1 млн новозеландских долларов ($593 тыс.) для украинцев, перемещенных в соседние страны.

"Масштабы потребностей остаются огромными, поскольку Россия продолжает бомбардировки густонаселенных гражданских районов Украины", - отмечает Лаксон.

Новый пакет поддержки следует за недавно объявленными санкциями, направленными против российского "теневого флота" и других лиц, способствующих российской войне в Украине.

"Крайне важно, чтобы международное сообщество продолжало давить на Россию, чтобы та прекратила войну и присоединилась к усилиям для достижения справедливого и прочного мира в Украине", - заявил Питерс.

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