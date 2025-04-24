Великобритания приобретет для Украины новозеландские дроны SYOS Aerospace на $40 млн. ФОТО

Великобритания закупит для Украины беспилотные аппараты новозеландской компании SYOS Aerospace. Сумма сделки составляет 30 млн фунтов стерлингов (около $40 млн).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Mezha.Media, об этом пишет Army Recognition.

Новозеландский производитель предлагает ряд автономных беспилотных систем, среди которых воздушные, надводные и наземные платформы.

Типы дронов SYOS Aerospace

Один из дронов - SA5 UAS - вертикального взлета и посадки, он работает на бензиновом двигателе. Дрон обеспечивает продолжительность полета от 8 до 10 часов, поддерживает рои (swarm operations) с помощью системы AAIMS и навигацию без GNSS - MuV-NaP.

SA5 может функционировать без предварительно загруженных карт, определяя свое местоположение, в том числе и ночью. Дрон предназначен для разведки на суше и в море, имеет возможность садиться на движущиеся суда.

Также читайте: Украинский БпАК Vampire доказал свою эффективность в более 1 млн боевых миссий, - Минобороны

Другая модель - SA200 UAS - это беспилотный вертолет с грузоподъемностью 200 кг и базовой дальностью 230 км. С дополнительным топливным баком она возрастает почти до 1000 км, а время работы превышает 8 часов. Аппарат предназначен для разведки, радиоэлектронной борьбы и логистического снабжения.

Наземная платформа SG400 UGV - это беспилотник 6×6 с опциональной гусеничной конфигурацией, который может перевозить до 500 кг груза и имеет запас хода до 230 км. Она поддерживает автономную навигацию и роевую координацию, использует компьютерное зрение, а связь обеспечивается с помощью RF, LTE или спутниковых каналов с шифрованием.

Также читайте: Дроны в ВСУ поставляются, но от потребностей это очень минимальные цифры, - Бутусов

Морская платформа SM300 USV имеет грузоподъемность до 300 кг и дальность до 650 морских миль. Она предназначена для разведки, радиоэлектронной борьбы, ретрансляции сигнала и доставки грузов. Среди функций - автоматическое планирование миссии на базе ИИ, обнаружение целей и навигация на основе визуального позиционирования.

Ранее сообщалось, что Великобритания и англо-американская оборонная технологическая компания Anduril заключили соглашение, которое поможет ВСУ получить более совершенные ударные БПЛА для борьбы с российской агрессией в Черном море.