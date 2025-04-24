Британія придбає для України новозеландські дрони SYOS Aerospace на $40 млн. ФОТО

Велика Британія закупить для України безпілотні апарати новозеландської компанії SYOS Aerospace. Сума угоди становить 30 млн фунтів стерлінгів (близько $40 млн).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Mezha.Media, про це пише Army Recognition.

Новозеландський виробник пропонує низку автономних безпілотних систем, серед яких повітряні, надводні та наземні платформи.

Типи дронів SYOS Aerospace

Один із дронів – SA5 UAS – вертикального злету та посадки, він працює на бензиновому двигуні. Дрон забезпечує тривалість польоту від 8 до 10 годин, підтримує рої (swarm operations) за допомогою системи AAIMS та навігацію без GNSS – MuV-NaP.

SA5 може функціонувати без попередньо завантажених карт, визначаючи своє місце розташування, зокрема і вночі. Дрон призначений для розвідки на суші та в морі, має можливість сідати на рухомі судна.

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Інша модель – SA200 UAS – це безпілотний гелікоптер із вантажопідйомністю 200 кг і базовою дальністю 230 км. Із додатковим паливним баком вона зростає майже до 1000 км, а час роботи перевищує 8 годин. Апарат призначений для розвідки, радіоелектронної боротьби та логістичного постачання.

Наземна платформа SG400 UGV – це безпілотник 6×6 з опціональною гусеничною конфігурацією, який може перевозити до 500 кг вантажу та має запас ходу до 230 км. Вона підтримує автономну навігацію та ройову координацію, використовує комп’ютерний зір, а зв’язок забезпечується за допомогою RF, LTE або супутникових каналів із шифруванням.

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Морська платформа SM300 USV має вантажопідйомність до 300 кг і дальність до 650 морських миль. Вона призначена для розвідки, радіоелектронної боротьби, ретрансляції сигналу та доставки вантажів. Серед функцій – автоматичне планування місії на базі ШІ, виявлення цілей і навігація на основі візуального позиціонування.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія та англо-американська оборонна технологічна компанія Anduril уклали угоду, яка допоможе ЗСУ отримати досконаліші ударні БПЛА для боротьби з російською агресією в Чорному морі.