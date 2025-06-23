Нова Зеландія виділить Україні пакет допомоги на понад 9 млн доларів

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон та глава МЗС країни Вінстон Пітерс оголосили про новий пакет підтримки України у розмірі 16 млн новозеландських доларів (понад 9,4 млн доларів США) напередодні саміту НАТО в Гаазі цього тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві уряду Нової Зеландії.

"Нова Зеландія солідарна з Україною. Її оборонна війна триває вже четвертий рік, і наше засудження незаконного повномасштабного вторгнення Росії залишається незмінним", - заявив Лаксон.

Як зазначається, Нова Зеландія зробить внесок у розмірі 4 млн новозеландських доларів ($2,3 млн) до двох багатонаціональних фондів, які надають летальну і нелетальну військову допомогу Україні: фонду місії НАТО з безпекової допомоги та тренування для України (NSATU) та "Коаліції дронів" для України під керівництвом Великої Британії та Латвії.

"Оборона України має значні наслідки не лише для безпеки Євроатлантичного регіону, а й Індо-Тихоокеанського. Ми повинні продовжувати співпрацювати з іншими членами міжнародної спільноти, щоб підтримувати порядок, заснований на правилах, який слугує всім нашим інтересам", - сказав Пітерс.

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Нова Зеландія також надасть 7 млн новозеландських доларів ($4,1 млн) на подальшу гуманітарну допомогу постраждалим від конфлікту громадам в Україні та 1 млн новозеландських доларів ($593 тис.) для українців, переміщених у сусідні країни.

"Масштаби потреб залишаються величезними, оскільки Росія продовжує бомбардування густонаселених цивільних районів України", - зауважує Лаксон.

Новий пакет підтримки слідує за нещодавно оголошеними санкціями, спрямованими проти російського "тіньового флоту" та інших осіб, що сприяють російській війні в Україні.

"Вкрай важливо, щоб міжнародна спільнота продовжувала тиснути на Росію, щоб та припинила війну та долучилася до зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні", – заявив Пітерс.

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