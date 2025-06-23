РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9261 посетитель онлайн
Новости Выплаты военным
6 841 19

Начштаба львовской бригады ТрО отверг обвинения в безосновательности начисления 35 млн грн "боевых" подчиненным: Мы строили окопы под обстрелами, у меня 1 "200" и 14 "300"

На Львовщине офицер начислил 35 млн грн

Начальник штаба 218 отдельного батальона 125 бригады ТрО, который на днях получил от СБУ подозрение за выплату 35 млн грн "боевых" якобы тыловому батальону, утверждает, что выдвинутые против него обвинения - безосновательны.

Об этом он сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.

Об этом, офицер просит не называть его имени.

"То, что пишут в новостях, что это небоевое подразделение, что он находился где-то в тылу - это не соответствует действительности. Мы ни разу не выходили из района боевых действий с самого начала. Сначала это Харьковская область, Бахмут, Лиманское направление, Серебрянское лесничество, Терны. Мы только в Лимане, на направлении и в самом городе, мы были как резерв командира тактической группы. Но это не снимает с нас выполнения задач в качестве резерва. Мы выходили так же на свои позиции, но дополнительно у нас была задача на обустройство именно обороны (оборонительных сооружений. - Ред.) города Лимана", - говорит он.

По его словам, эти работы проводились под постоянными обстрелами.

"До линии боевого соприкосновения обустройство этих окопных линий - это 5-6 километров. У меня за это время, которое касается озвученного в подозрении периода - 14 - "300", из них - два повторно, один - "200". То есть, о том, что мы находились в каком-то тылу, речь не идет. То, что кто-то, те комиссии, которые видят это по своему - они ни разу там не были и далеки от того, какая война сейчас там идет", - добавил офицер.

"Находиться в Ровно и Львове и рассказывать, что "вы же не попали в зону 3,5 км, как БРО. Вы в резерве были". Это не резерв главнокомандующего, это резерв ТРО, который выполняет постоянные задачи по прикрытию танкоопасных направлений. У меня постоянно группы выходили на эти танкоопасные направления. Менялись. Основной посыл шел на то, что у нас не прописано в боевом распоряжении нашего начальника, где мы должны быть. Если не прописано - то командир решает своим решением", - пояснил начштаба.

Он также уверяет, что передал СБУ все документы, которые подтверждают, что батальон находился не в тылу, а в зоне боевых действий.

Также читайте: Украина потратила на безопасность и оборону 765 миллиардов с начала года. Это две трети всех расходов госбюджета

"Они считают, если мы не попали в батальонный район обороны, а были в резерве, и начальником не определено, где точно мы должны были выставлять резервы, то значит мы сами себе решили", - добавляет военный.

Кроме того, он отметил, что будет защищать свою честь в суде, ведь считает обвинения безосновательными.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и при содействии министра обороны и Главнокомандующего ВСУ разоблачила чиновника, который организовал схему незаконного начисления "боевых" доплат военнослужащим тылового подразделения на Львовщине

Автор: 

выплаты (665) тероборона (346) Львовская область (2950)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
зараз всі ці тилові щури лізуть до підрозділів і питають за кожну копійчину, наприклад - хлопці відпрацювали 5 діб на нулі, за них їм дадуть з розрахунку 100т/місяць, вони вийшли відіспатись до найближчого нп (як правило це 5-10км від ЛБЗ), там обстріли постійно, але за це їм нарахують в кращому випадку з розрахунку 30т/міс. Довбані міністри тилові щури і депутати б собі так рахували, то напевно без ЗП взагалі б залишились...
показать весь комментарий
23.06.2025 14:21 Ответить
+16
Тут проглядається гєтманщевщина у всій красі - економити не на дорогах і квітах у фронтових містах - великому крадівництві, а на бойовиз виплатах.
показать весь комментарий
23.06.2025 14:23 Ответить
+13
Я йому вірю більше, ніж вся влада " правоохоронна"!...
показать весь комментарий
23.06.2025 14:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я йому вірю більше, ніж вся влада " правоохоронна"!...
показать весь комментарий
23.06.2025 14:15 Ответить
бардак...
показать весь комментарий
23.06.2025 14:17 Ответить
Червертий рік війни.
Бардак триває...
показать весь комментарий
23.06.2025 14:17 Ответить
Ловлять там, де дозволило начальство, а не там де треба перевірити.
показать весь комментарий
23.06.2025 14:18 Ответить
зараз всі ці тилові щури лізуть до підрозділів і питають за кожну копійчину, наприклад - хлопці відпрацювали 5 діб на нулі, за них їм дадуть з розрахунку 100т/місяць, вони вийшли відіспатись до найближчого нп (як правило це 5-10км від ЛБЗ), там обстріли постійно, але за це їм нарахують в кращому випадку з розрахунку 30т/міс. Довбані міністри тилові щури і депутати б собі так рахували, то напевно без ЗП взагалі б залишились...
показать весь комментарий
23.06.2025 14:21 Ответить
Тут проглядається гєтманщевщина у всій красі - економити не на дорогах і квітах у фронтових містах - великому крадівництві, а на бойовиз виплатах.
показать весь комментарий
23.06.2025 14:23 Ответить
Мутно. Липового нарахування бойових валом. Але в цьому конкретному випадку не все так однозначно...
показать весь комментарий
23.06.2025 14:29 Ответить
Ну СБУ, як і ДБР потрібно чим же займатися, крім кришування? От і звітують, що у вдови і дітей померлого військового відбирають грош, чи СБУ замість ловити коррупціонерів із рокрадання мільярдів бюджетів на дорогах у прифронтовій полосі і " фортифікаціях", ловлять ТРОшників що копали окопи на відстані 3,6, амне 3,5 км від НУЛЯ
показать весь комментарий
23.06.2025 14:29 Ответить
Може цим штабним чортам потрібно організовувати відрядження у ті райони які вони вважають безпечними? Нехай поживуть в тих умовах і не забудуть взяти з собою запасні труси та штани.
показать весь комментарий
23.06.2025 14:43 Ответить
Да, зараз, аж побігли!!!!!!! Одразу хтось з них захворіє, інші стануть інвалідами і т.п.
показать весь комментарий
23.06.2025 15:11 Ответить
Главное чтобы на ************ и зарплаты пенсионерам суддям и конверты депутатам и гос чиновникам хватало. А пацаны на фронте пускай за копейки копают позиции
показать весь комментарий
23.06.2025 14:47 Ответить
Якщо це правда то всіх причетних у незаконному переслідувані відвезти в такі ж умови окопи копати. Бо виходить що вони зараз теж незаконно сфабриковавши справу отримують зарплату.А зарплата у цих тилових панів набагато більша ніж у військових.
показать весь комментарий
23.06.2025 14:57 Ответить
Було би непогано. Але хто ж їх туди відвезе?
Це каста недоторканних на службі у Зермаків.
показать весь комментарий
23.06.2025 15:01 Ответить
Риєш окопи під обстрілами рашистів за ЗП, меншу, ніж в охоронця супермаркету, будеш кошмарений сбу, дбр, прокуратурою.
Кришуєш мародерство на мільярди, будеш гуляти в Європі, як мародер Резніков.
Zе-правосуддя.
Щасливий Резніков в Мілані.
показать весь комментарий
23.06.2025 14:59 Ответить
От су..а😡🔥🔥🔥😡
показать весь комментарий
23.06.2025 15:28 Ответить
Схоже, що до Італії виїхали лише "громадяни" з донеччини, інакше не зрозуміло, як воно так гуляє.
показать весь комментарий
23.06.2025 16:01 Ответить
Таке можливо лише в шапіто Зеленьського. Йде тяжка війна. Чувачило, із купою допусків до державних таємниць вільно розгулює по закордонам у пошуку вербовки росіянами.
Це не Зеленьський, а " сквєрний анєкдот".
показать весь комментарий
23.06.2025 16:04 Ответить
У всіх бригадах подібне. Генштаб , який відірваний від реальності, щомісячно визначає райони з особливими умовами. Може бути відстань між позиціями в 1 км. Але в різниця в 30 і 100 тисяч додаткової винагороди.По факту криють однаково в обох випадках.Тому комбриг, який хоч трохи дбає про людей, заводить їх максимально у зону 100. Але для прокурора, який в 2014-му воював у ресторанах Сєвєродонецька, однозначно буде склад злочину у діях комбрига.
показать весь комментарий
23.06.2025 17:08 Ответить
Навіщо боротися з мільярдною корупцією в уряді, судах, прокуратурах, тцк, влк? Можна у військових-добровольців забрати чесно зароблене в зоні бойових дій... Грьобані тилові щури типу "силовики" вислужуються перед зевладою! Тільки от на фронтах тих вгодованих морд щось не видно...
показать весь комментарий
27.06.2025 13:37 Ответить
 
 