Начштаба львовской бригады ТрО отверг обвинения в безосновательности начисления 35 млн грн "боевых" подчиненным: Мы строили окопы под обстрелами, у меня 1 "200" и 14 "300"

Начальник штаба 218 отдельного батальона 125 бригады ТрО, который на днях получил от СБУ подозрение за выплату 35 млн грн "боевых" якобы тыловому батальону, утверждает, что выдвинутые против него обвинения - безосновательны.

Об этом он сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.

Об этом, офицер просит не называть его имени.

"То, что пишут в новостях, что это небоевое подразделение, что он находился где-то в тылу - это не соответствует действительности. Мы ни разу не выходили из района боевых действий с самого начала. Сначала это Харьковская область, Бахмут, Лиманское направление, Серебрянское лесничество, Терны. Мы только в Лимане, на направлении и в самом городе, мы были как резерв командира тактической группы. Но это не снимает с нас выполнения задач в качестве резерва. Мы выходили так же на свои позиции, но дополнительно у нас была задача на обустройство именно обороны (оборонительных сооружений. - Ред.) города Лимана", - говорит он.

По его словам, эти работы проводились под постоянными обстрелами.

"До линии боевого соприкосновения обустройство этих окопных линий - это 5-6 километров. У меня за это время, которое касается озвученного в подозрении периода - 14 - "300", из них - два повторно, один - "200". То есть, о том, что мы находились в каком-то тылу, речь не идет. То, что кто-то, те комиссии, которые видят это по своему - они ни разу там не были и далеки от того, какая война сейчас там идет", - добавил офицер.

"Находиться в Ровно и Львове и рассказывать, что "вы же не попали в зону 3,5 км, как БРО. Вы в резерве были". Это не резерв главнокомандующего, это резерв ТРО, который выполняет постоянные задачи по прикрытию танкоопасных направлений. У меня постоянно группы выходили на эти танкоопасные направления. Менялись. Основной посыл шел на то, что у нас не прописано в боевом распоряжении нашего начальника, где мы должны быть. Если не прописано - то командир решает своим решением", - пояснил начштаба.

Он также уверяет, что передал СБУ все документы, которые подтверждают, что батальон находился не в тылу, а в зоне боевых действий.

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"Они считают, если мы не попали в батальонный район обороны, а были в резерве, и начальником не определено, где точно мы должны были выставлять резервы, то значит мы сами себе решили", - добавляет военный.

Кроме того, он отметил, что будет защищать свою честь в суде, ведь считает обвинения безосновательными.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и при содействии министра обороны и Главнокомандующего ВСУ разоблачила чиновника, который организовал схему незаконного начисления "боевых" доплат военнослужащим тылового подразделения на Львовщине