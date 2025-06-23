УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9306 відвідувачів онлайн
Новини Виплати військовим
6 843 19

Начштабу львівської бригади ТрО відкинув звинувачення в безпідставності нарахування 35 млн грн "бойових" підлеглим: Ми зводили окопи під обстрілами, у мене 1 "200" і 14 "300"

На Львівщині офіцер нарахував 35 млн грн

Начальник штабу 218 окремого батальйону 125 бригади ТрО, який днями отримав від СБУ підозру за виплату 35 млн грн "бойових" нібито тиловому батальйону, стверджує, що висунуті проти нього звинувачення - безпідставні. 

Про це він повідомив у коментарі Цензор.НЕТ.

Про цьому, офіцер просить не називати його імені.

"Те, що пишуть у новинах, що це небойовий підрозділ, що він перебував десь у тилу - це не відповідає дійсності. Ми жодного разу не виходили з району бойових дій з самого початку. Спочатку це Харківська область, Бахмут, Лиманський напрям, Серебрянське лісництво, Терни. Ми тільки в Лимані, на напрямку і в самому місті, ми були як резерв командира тактичної групи. Але це не знімає з нас виконання завдань в якості резерву. Ми виходили так само на свої позиції, але додатково в нас було завдання на облаштування саме оборони (оборонних споруд. - Ред.) міста Лимана", - каже він.

За його словами, ці роботи проводилися під постійними обстрілами.

"До лінії бойового зіткнення облаштування цих окопних ліній - це 5-6 кілометрів. У мене за цей час, який торкається озвученого у підозрі періоду - 14 -"300", з них - два повторно, один - "200". Тобто, про те, що ми перебували в якомусь тилу, мова не йде. Те, що хтось, ті комісії, які бачать це по своєму - вони жодного разу там не були і далекі від того, яка війна зараз там йде", - додав офіцер.

"Перебувати у Рівному і Львові і розповідати, що "ви ж не попали в зону 3,5 км, як БРО. Ви в резерві були". Це не резерв головнокомандувача, це резерв ТРО, який виконує постійні завдання з прикриття танконебезпечних напрямків. У мене постійно групи виходили на ці танконебезпечні напрямки. Мінялися. Основний посил йшов на те, що у нас не прописано в бойовому розпорядженні нашого начальника, де ми повинні бути. Якщо не прописано - то командир вирішує своїм рішенням", - пояснив начштабу.

Він також запевняє, що передав СБУ всі документи, які підтверджують, що батальйон перебував не в тилу, а в зоні бойових дій.

Також читайте: Україна витратила на безпеку й оборону 765 мільярдів від початку року. Це дві третини всіх видатків держбюджету

"Вони вважають, якщо ми не попали в батальйонний район оборони, а були в резерві, і начальником не визначено, де точно ми повинні були виставляти резерви, то значить ми самі собі вирішили", - додає військовий.

Окрім того, він зауважив, що захищатиме свою честь у суді, адже вважає звинувачення безпідставними.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та за сприяння міністра оборони і Головнокомандувача ЗСУ викрила посадовця, який організував схему незаконного нарахування "бойових" доплат військовослужбовцям тилового підрозділу на Львівщині

Автор: 

виплати (1079) тероборона (392) Львівська область (2480)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
зараз всі ці тилові щури лізуть до підрозділів і питають за кожну копійчину, наприклад - хлопці відпрацювали 5 діб на нулі, за них їм дадуть з розрахунку 100т/місяць, вони вийшли відіспатись до найближчого нп (як правило це 5-10км від ЛБЗ), там обстріли постійно, але за це їм нарахують в кращому випадку з розрахунку 30т/міс. Довбані міністри тилові щури і депутати б собі так рахували, то напевно без ЗП взагалі б залишились...
показати весь коментар
23.06.2025 14:21 Відповісти
+16
Тут проглядається гєтманщевщина у всій красі - економити не на дорогах і квітах у фронтових містах - великому крадівництві, а на бойовиз виплатах.
показати весь коментар
23.06.2025 14:23 Відповісти
+13
Я йому вірю більше, ніж вся влада " правоохоронна"!...
показати весь коментар
23.06.2025 14:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я йому вірю більше, ніж вся влада " правоохоронна"!...
показати весь коментар
23.06.2025 14:15 Відповісти
бардак...
показати весь коментар
23.06.2025 14:17 Відповісти
Червертий рік війни.
Бардак триває...
показати весь коментар
23.06.2025 14:17 Відповісти
Ловлять там, де дозволило начальство, а не там де треба перевірити.
показати весь коментар
23.06.2025 14:18 Відповісти
зараз всі ці тилові щури лізуть до підрозділів і питають за кожну копійчину, наприклад - хлопці відпрацювали 5 діб на нулі, за них їм дадуть з розрахунку 100т/місяць, вони вийшли відіспатись до найближчого нп (як правило це 5-10км від ЛБЗ), там обстріли постійно, але за це їм нарахують в кращому випадку з розрахунку 30т/міс. Довбані міністри тилові щури і депутати б собі так рахували, то напевно без ЗП взагалі б залишились...
показати весь коментар
23.06.2025 14:21 Відповісти
Тут проглядається гєтманщевщина у всій красі - економити не на дорогах і квітах у фронтових містах - великому крадівництві, а на бойовиз виплатах.
показати весь коментар
23.06.2025 14:23 Відповісти
Мутно. Липового нарахування бойових валом. Але в цьому конкретному випадку не все так однозначно...
показати весь коментар
23.06.2025 14:29 Відповісти
Ну СБУ, як і ДБР потрібно чим же займатися, крім кришування? От і звітують, що у вдови і дітей померлого військового відбирають грош, чи СБУ замість ловити коррупціонерів із рокрадання мільярдів бюджетів на дорогах у прифронтовій полосі і " фортифікаціях", ловлять ТРОшників що копали окопи на відстані 3,6, амне 3,5 км від НУЛЯ
показати весь коментар
23.06.2025 14:29 Відповісти
Може цим штабним чортам потрібно організовувати відрядження у ті райони які вони вважають безпечними? Нехай поживуть в тих умовах і не забудуть взяти з собою запасні труси та штани.
показати весь коментар
23.06.2025 14:43 Відповісти
Да, зараз, аж побігли!!!!!!! Одразу хтось з них захворіє, інші стануть інвалідами і т.п.
показати весь коментар
23.06.2025 15:11 Відповісти
Главное чтобы на ************ и зарплаты пенсионерам суддям и конверты депутатам и гос чиновникам хватало. А пацаны на фронте пускай за копейки копают позиции
показати весь коментар
23.06.2025 14:47 Відповісти
Якщо це правда то всіх причетних у незаконному переслідувані відвезти в такі ж умови окопи копати. Бо виходить що вони зараз теж незаконно сфабриковавши справу отримують зарплату.А зарплата у цих тилових панів набагато більша ніж у військових.
показати весь коментар
23.06.2025 14:57 Відповісти
Було би непогано. Але хто ж їх туди відвезе?
Це каста недоторканних на службі у Зермаків.
показати весь коментар
23.06.2025 15:01 Відповісти
Риєш окопи під обстрілами рашистів за ЗП, меншу, ніж в охоронця супермаркету, будеш кошмарений сбу, дбр, прокуратурою.
Кришуєш мародерство на мільярди, будеш гуляти в Європі, як мародер Резніков.
Zе-правосуддя.
Щасливий Резніков в Мілані.
показати весь коментар
23.06.2025 14:59 Відповісти
От су..а😡🔥🔥🔥😡
показати весь коментар
23.06.2025 15:28 Відповісти
Схоже, що до Італії виїхали лише "громадяни" з донеччини, інакше не зрозуміло, як воно так гуляє.
показати весь коментар
23.06.2025 16:01 Відповісти
Таке можливо лише в шапіто Зеленьського. Йде тяжка війна. Чувачило, із купою допусків до державних таємниць вільно розгулює по закордонам у пошуку вербовки росіянами.
Це не Зеленьський, а " сквєрний анєкдот".
показати весь коментар
23.06.2025 16:04 Відповісти
У всіх бригадах подібне. Генштаб , який відірваний від реальності, щомісячно визначає райони з особливими умовами. Може бути відстань між позиціями в 1 км. Але в різниця в 30 і 100 тисяч додаткової винагороди.По факту криють однаково в обох випадках.Тому комбриг, який хоч трохи дбає про людей, заводить їх максимально у зону 100. Але для прокурора, який в 2014-му воював у ресторанах Сєвєродонецька, однозначно буде склад злочину у діях комбрига.
показати весь коментар
23.06.2025 17:08 Відповісти
Навіщо боротися з мільярдною корупцією в уряді, судах, прокуратурах, тцк, влк? Можна у військових-добровольців забрати чесно зароблене в зоні бойових дій... Грьобані тилові щури типу "силовики" вислужуються перед зевладою! Тільки от на фронтах тих вгодованих морд щось не видно...
показати весь коментар
27.06.2025 13:37 Відповісти
 
 