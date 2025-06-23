Начштабу львівської бригади ТрО відкинув звинувачення в безпідставності нарахування 35 млн грн "бойових" підлеглим: Ми зводили окопи під обстрілами, у мене 1 "200" і 14 "300"
Начальник штабу 218 окремого батальйону 125 бригади ТрО, який днями отримав від СБУ підозру за виплату 35 млн грн "бойових" нібито тиловому батальйону, стверджує, що висунуті проти нього звинувачення - безпідставні.
Про це він повідомив у коментарі Цензор.НЕТ.
Про цьому, офіцер просить не називати його імені.
"Те, що пишуть у новинах, що це небойовий підрозділ, що він перебував десь у тилу - це не відповідає дійсності. Ми жодного разу не виходили з району бойових дій з самого початку. Спочатку це Харківська область, Бахмут, Лиманський напрям, Серебрянське лісництво, Терни. Ми тільки в Лимані, на напрямку і в самому місті, ми були як резерв командира тактичної групи. Але це не знімає з нас виконання завдань в якості резерву. Ми виходили так само на свої позиції, але додатково в нас було завдання на облаштування саме оборони (оборонних споруд. - Ред.) міста Лимана", - каже він.
За його словами, ці роботи проводилися під постійними обстрілами.
"До лінії бойового зіткнення облаштування цих окопних ліній - це 5-6 кілометрів. У мене за цей час, який торкається озвученого у підозрі періоду - 14 -"300", з них - два повторно, один - "200". Тобто, про те, що ми перебували в якомусь тилу, мова не йде. Те, що хтось, ті комісії, які бачать це по своєму - вони жодного разу там не були і далекі від того, яка війна зараз там йде", - додав офіцер.
"Перебувати у Рівному і Львові і розповідати, що "ви ж не попали в зону 3,5 км, як БРО. Ви в резерві були". Це не резерв головнокомандувача, це резерв ТРО, який виконує постійні завдання з прикриття танконебезпечних напрямків. У мене постійно групи виходили на ці танконебезпечні напрямки. Мінялися. Основний посил йшов на те, що у нас не прописано в бойовому розпорядженні нашого начальника, де ми повинні бути. Якщо не прописано - то командир вирішує своїм рішенням", - пояснив начштабу.
Він також запевняє, що передав СБУ всі документи, які підтверджують, що батальйон перебував не в тилу, а в зоні бойових дій.
"Вони вважають, якщо ми не попали в батальйонний район оборони, а були в резерві, і начальником не визначено, де точно ми повинні були виставляти резерви, то значить ми самі собі вирішили", - додає військовий.
Окрім того, він зауважив, що захищатиме свою честь у суді, адже вважає звинувачення безпідставними.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та за сприяння міністра оборони і Головнокомандувача ЗСУ викрила посадовця, який організував схему незаконного нарахування "бойових" доплат військовослужбовцям тилового підрозділу на Львівщині
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Це каста недоторканних на службі у Зермаків.
Кришуєш мародерство на мільярди, будеш гуляти в Європі, як мародер Резніков.
Zе-правосуддя.
Щасливий Резніков в Мілані.
Це не Зеленьський, а " сквєрний анєкдот".