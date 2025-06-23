Трамп "разочарован" ударами РФ по Украине посреди переговоров, - посол США Уитакер

Президент США Дональд Трамп разочарован действиями Российской Федерации, поскольку ее армия наносит удары по гражданским в Украине посреди переговоров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил посол США Мэтью Уитакер.

"Я хочу присоединиться ко многим голосам по миру с осуждением ударов по гражданским в Украине и хочу выразить глубочайшие соболезнования родным погибших, включая гражданина Америки, погибшего во время одного из последних ударов", - заявил он.

Посол Уитакер отдельно сообщил, что действия РФ "разочаровали" президента США.

"Президент Трамп разочарован из-за таких ударов посреди переговоров", - заявил он.

Впрочем, выступая от имени президента, он заявил об ожиданиях от "обеих сторон".

"Мы призываем обе стороны к сдержанности", - заявил дипломат, не уточнив, что он вкладывает в эти ожидания.

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