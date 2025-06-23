Трамп "розчарований" ударами РФ по Україні посеред переговорів, - посол США Вітакер

Президент США Дональд Трамп розчарований діями Російської Федерації, оскільки її армія завдає ударів по цивільних в Україні посеред переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив посол США Метью Вітакер

"Я хочу долучитися до багатьох голосів по світу із засудженням ударів по цивільних в Україні і хочу висловити найглибші співчуття рідним загиблих, включаючи громадянина Америки, що загинув під час одного з останніх ударів", – заявив він.

Посол Вітакер окремо повідомив, що дії РФ "розчарували" президента США.

"Президент Трамп розчарований через такі удари посеред переговорів", - заявив він.

Утім, виступаючи від імені президента, він заявив про очікування від "обох сторін".

"Ми закликаємо обидві сторони до стриманості", – заявив дипломат, не уточнивши, що він вкладає у ці очікування.

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