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Трамп "розчарований" ударами РФ по Україні посеред переговорів, - посол США Вітакер

Трамп розчарований діями РФ

Президент США Дональд Трамп  розчарований діями Російської Федерації, оскільки її армія завдає ударів по цивільних в Україні посеред переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив посол США Метью Вітакер

"Я хочу долучитися до багатьох голосів по світу із засудженням ударів по цивільних в Україні і хочу висловити найглибші співчуття рідним загиблих, включаючи громадянина Америки, що загинув під час одного з останніх ударів", – заявив він.

Посол Вітакер окремо повідомив, що дії РФ "розчарували" президента США.

"Президент Трамп розчарований через такі удари посеред переговорів", - заявив він.

Утім, виступаючи від імені президента, він заявив про очікування від "обох сторін".

"Ми закликаємо обидві сторони до стриманості", – заявив дипломат, не уточнивши, що він вкладає у ці очікування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп порадив тим, хто закликає Україну продовжувати війну з РФ, "добре добирати слова"

Автор: 

обстріл (29527) росія (66431) Україна (5988) Трамп Дональд (6308) Вітакер Метью (6)


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Топ коментарі
+35
чувак буде товкти воду в ступі 4 роки.
щоденно отаку дичину писати.
нехай буде проклятий той хто придумав загальне виборче право щоб діти дебілів які є олігофренами могли голосувати таким самим голосом що і людина з двома вищими освітами.
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23.06.2025 13:34 Відповісти
+29
А як ми "розчаровані"... Словами не передати!
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23.06.2025 13:33 Відповісти
+28
Тампон то зачарований то розчарований ******...
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23.06.2025 13:33 Відповісти
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А як ми "розчаровані"... Словами не передати!
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23.06.2025 13:33 Відповісти
І яких "переговорів"? Воно не чуло що друг Володья казав про переговори?...
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23.06.2025 13:58 Відповісти
Тампон то зачарований то розчарований ******...
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23.06.2025 13:33 Відповісти
У Трумпа зачарування х-лом "лічьно" не минає ні за яких обставин ...
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23.06.2025 13:47 Відповісти
Схоже що також ***...ий.
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23.06.2025 14:02 Відповісти
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23.06.2025 13:34 Відповісти
Є у дружини родичі в США, так під час останнього дзвінка я трохи скипів і висказав їм що вони обрали своїм президентом дегенерата, вони мовчали...
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23.06.2025 15:32 Відповісти
a за зе чмо ти не мовчиш?
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23.06.2025 15:40 Відповісти
Бо з Зе-шапіто , але при Харіс перемогти було можливо . за трумпа - ні
тут ще і жиди роблять усе , щоб кацапи рубили більше капусти від дорогої нафти
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23.06.2025 16:02 Відповісти
Як показує час блазень краще дегенерата!
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24.06.2025 08:41 Відповісти
Чмо це ти, кремлівський песик.
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25.06.2025 18:09 Відповісти
Бл@дь ви розумного обрали.
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23.06.2025 18:44 Відповісти
чувак буде товкти воду в ступі 4 роки.
щоденно отаку дичину писати.
нехай буде проклятий той хто придумав загальне виборче право щоб діти дебілів які є олігофренами могли голосувати таким самим голосом що і людина з двома вищими освітами.
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23.06.2025 13:34 Відповісти
Американських виборців українці цікавлять лише як інструмент для вічного військового ослаблення рашки. Тому Трамп діє відповідно.
А дебіли - це ті, хто вважає, що українці обирали Трампа.
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23.06.2025 13:49 Відповісти
дебіли це ті хто не знають значення слова узагальнення і думають що загальне виборче право це лише в сша.
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23.06.2025 13:55 Відповісти
Якого нах, "послаблення рашки"?
Все що робить Трамп це підсилює русню, а якщо Україна пограє то вийде монстр не менший ніж був СССР...
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23.06.2025 14:01 Відповісти
Коли б США хотіли поразки України, то вони би перестали постачати зброю та обмінюватися розвідувальними даними.
Тому Україна ніколи не паде, оскільки Заходу потрібен інструмент для вічного військового ослаблення рашки.
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23.06.2025 14:09 Відповісти
Якась феєрія рожевого поні. США вже припинили постачання зброї. Розвіддані про цілі в раші нам побую бо в нас все одно нема чим їх вражати. Хіба що про зліт тушок повідомлять за півгодини до того як ми самі побачимо підліт ракет.
Ну і Трамп вже прямо вимагає капітуляції України. Про яке "послаблення рашки" йде мова, де ви його побачили?
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23.06.2025 14:16 Відповісти
а чого ж ви не бачитє, що ваш зейло , закрив дальнобійні ракетні програми , Порошенко, заглядаючи в дупло путлеру, побачивши там " мир" , з першого дня прішествія, почав розмінування акваторій Маріуполя і пішло поїхало ………… Чонгар , відвід танкових бригад з напрямку наступу, про який ойму талдонили пів року ,а за 3 роки повномасштабного террору рашистів не перейшов на военнийстан , навпаки , знищує все на радість путлеру
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23.06.2025 15:10 Відповісти
це якимось чином відміняє скотську поведінку трампа?
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24.06.2025 01:49 Відповісти
Українці обрали гірше - зеленського.
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23.06.2025 14:02 Відповісти
Ні, гірше. Українці вже 30 років обирають маріонеток олігархів.
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23.06.2025 14:07 Відповісти
Шоб не бути розчарованим - не потрібно зачаровуватись путлєром
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23.06.2025 13:34 Відповісти
Ну хоч незадоволений..
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23.06.2025 13:35 Відповісти
ПІДОР ЦИНІЧНИЙ.
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23.06.2025 13:35 Відповісти
Повний піздос, на чолі країни-гегемона, єдиної, яка може протистояти кацапні - ************** дебіл!
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23.06.2025 13:36 Відповісти
Коли б США хотіли поразки України, то він би перестав постачати зброю та обмінюватися розвідувальними даними.
Коли б Захід хотів заморозки, то він би дав гроші та зброю і рашка не мала б іншого виходу, як заморожування війни.
А так Захід зменшує допомогу, тому Україна відступає, тому рашка мотивована продовжувати агресію. Це потрібно для вічного військового ослаблення рашки.
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23.06.2025 13:55 Відповісти
...Ля... Оце так "сон разума".
Трамп прямо говорить що Україна має здатися і бути приєднана до росії. І діє відповідно. Допомога припинена, розвіддані про те що в Енгельсі злетів Ту взагалі погоди не роблять. Яке нах "послаблення"
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23.06.2025 14:05 Відповісти
Коли б США хотіли поразки України, то вони би перестали постачати зброю та обмінюватися розвідувальними даними.
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23.06.2025 14:10 Відповісти
Вони і так перестали.
Жодного пакету військової допомоги за часів пуделя путіна - не прийнято

Ба більше , твій підкацапний пудель погрожує нашим союзникам
Трамп порадив тим, хто закликає Україну продовжувати війну з РФ, "добре добирати слова" Джерело: https://censor.net/ua/n3559187
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23.06.2025 14:34 Відповісти
Старлінк працює, стара зброя постачається, обмін розвідувальними даними йде, санкції проти рашки діють, США не тисне на союзників проти України.
А слова Трампа нічого не варті - вони протирічять його діям.
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24.06.2025 01:35 Відповісти
Трамп не каже "Україна має здатися і бути приєднана до росії". І не діє відповідно.
Для утримання України від обвалу фронту достатньо допомоги ЄС без США.
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23.06.2025 14:14 Відповісти
Трамп каже що Україна має здатися. І не один раз це повторив, як і його пінгвіни - венси з рубіо...
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23.06.2025 14:19 Відповісти
Дебіл , підкацапний. У ЄС не було потужножностей на той момент , щоб перекрити 50% допомоги від США , коли воно перетворилось на ФША!

Так вони зараз відкривають нові заводи , але потрібен час , щоб вони запрацювали
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23.06.2025 14:35 Відповісти
ЄС виділяє Україні лише 0.2% ВВП, тому ЄС легко може в кілька разів збільшити допомогу Україні.
Українські виробники не виробляють дрони бо не мають грошей, а не тому, що не мають виробничі потужності.
Чому військові, що фактично захищають НАТО, постійно просять милостиню на дрони?
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23.06.2025 15:03 Відповісти
Дебіл. Він і так перестав постачати зброю
Зараз доходять залишки пакетів Байдена
Назви бодай один пакет допомоги для України від пуделя путіна
Нема їх! Отож!

А Захід не тільки не зменьшив постачання зброї , але і починає перекривати ті 50% , що давала США за часів Байдена

Європа наразі певною мірою компенсує скорочення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, лідерами є скандинавські країни та Велика Британія.

Тому навіть не намагайся налаштувати справжніх Українців проти їх союзників , виродку підкацапний
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23.06.2025 14:32 Відповісти
Країни НАТО так сильно піклуються про Україну, що виділяють мізерні бюджети на допомогу, через що українські виробники не можуть виготовити достатньо дронів через барк грошей, через що рашка посилює наступ.
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24.06.2025 01:37 Відповісти
Вашингтонський відділ ФСБ робе рило. Як би ти руда пихата потвора хотів то цього б сталось.
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23.06.2025 13:36 Відповісти
да ему пофиг
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23.06.2025 13:37 Відповісти
Гра в наперстки як у 90-х? Слідкуйте за руками)
Оце каже він,що посеред переговорів, а які такі переговори? Такі як у вас з Іраном? Тоді як так, що ви самі під час переговорів вдарили бомбами по Ірану ? А це зовсім інше, там найжахливіший режим у світі, а путін і його режим не такий,то хороші хлопці,та й рф оплот демократії, нуну..
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23.06.2025 13:39 Відповісти
"які такі переговори..."
В уявному світі, в якому перебуває Трумп, тривають нескінченні переговори, в яких Трумп двома словами переконує будь-якого контрагента в тому, що Трумп, тільки Трумп і ніхто, крім Трумпа не запропонує найкращих у світі умов для найпрекраснішої у Всесвіті оборудки, після здійснення якої всі стануть неймовірно щасливі, а Америка стане величною взад!
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23.06.2025 13:57 Відповісти
Це брехня. Йому навіть про це не казали. А воно саме нічим окрім гольфу не цікавиться. У рудого довбой@ба зараз саме вологі фантазії про Нобелівську премію миру за бомбардування Ірану?
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23.06.2025 13:41 Відповісти
Що це з Трампом сталося? Може, він і по бункеру ху"ла вдарить, як по Фордо? Тоді б точно Нобелівку заслужив
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23.06.2025 13:44 Відповісти
Глибоке розчарування - новий тренд після глибокої стурбованості
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23.06.2025 13:49 Відповісти
Цікаво...Коли вже він остаточно "розчарується"?
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23.06.2025 13:51 Відповісти
Ну все равно лучше чем старик Байден, тот вообще в открытую саботировал помощь Украине, а я смотрю тут ************* ублюдков развелось что ппц
То что Трамп не действует более решительней чем дед Байден это потому что у нас зедермаковая дипломатия решила разорвать дипотношения с США, и потому что у нас дегенератов конченых на всю голову 80%, которые стали антитрамписатами а значит ПРЕДАТЕЛЯМИ УКРАИНЫ.

Твари конченые, все из за вас.

Почему Нитаньяху молится и хвалит и зализывает Трампа, весь Тель Авив увешен плакатами с американским президентом и 80% израильтян за ТРАМПА? Ну вот и результат.

А у нас зедерьмаки уничтожили дипотношения с США, и кучу гнид, коротых тут 90% ненавидят Трампа и еще что то от него хотят. Твари такие же как и кацапы.

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23.06.2025 13:53 Відповісти
Ти від природи дурачок? Чи все-таки за гроші дурню пишеш?
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23.06.2025 14:08 Відповісти
Воно трампіст! А це те ж саме, що й дурачок.
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23.06.2025 15:08 Відповісти
лицкмірний американський негідник "трамбон" є співучасником рашистської смерті в Україні
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23.06.2025 13:58 Відповісти
Оце так дятел!!!! Обісраний піндос!!!
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23.06.2025 14:01 Відповісти
Дайте йому гідазепаму. Бо хрен його знає, що розчарований може вчудити.
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23.06.2025 14:02 Відповісти
Трамп - ****** мразь ,союзник *****, щоб ти здох.
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23.06.2025 14:12 Відповісти
Какие переговоры?))путя все сказал по этому поводу, предельно ясно, без увидиваний! Американский дед живёт в своем Мире, мире деменции! Он не пригоден, как и все США во главе с ним. Так же как наш, потужный перемогун, любитель кофе в Крыму-свидетель пса патрона
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23.06.2025 14:14 Відповісти
х#йло вичекає паузу 2 тижня, щоб знову масовано обстріляти Київ, і за ці 2 тижня розчарування нарцису впаде до нуля. А тим часом щодня продовжить прилітати по Харкову, Херсону, Миколаєву, Сумам та Одесі.
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23.06.2025 14:18 Відповісти
Дай 2 тижні.
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23.06.2025 14:20 Відповісти
Вбивають нас, щодня.. А стримуватися мають обидві сторони... Логічно ***..
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23.06.2025 14:23 Відповісти
Саме завдяки тобі, рашиський злочинець відчув свою безкарність
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23.06.2025 14:29 Відповісти
Требо вточнити - який різновид трампа : суботній , чи понеділковий ?!
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23.06.2025 14:31 Відповісти
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23.06.2025 14:31 Відповісти
Посеред яких саме "переговорів"?! Хтось бачив хоч якийсь документ котрий запропоновував якісь більш-менш розумні варіанти?! НІ! Тож про що там Трампон розповідає? Зате від )(уйла (воно ж путін) всі чули наміри завоювати усю Україну, одночасне закликання "виходити з реалій" й вимоги віддати йому те чого він не в змозі захопити що несумісно в нормальної людини але "сумісно" у головах довбонутих рашистів!!!
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23.06.2025 14:36 Відповісти
***** робить вигляд що веде переговори, а трамп, що він їх бачить
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23.06.2025 15:13 Відповісти
Дебил.!
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23.06.2025 14:55 Відповісти
Треба розуміти частна комплектуючих до Шахедів виробляється на іранських заводах. Шахеди атакують Ізраїль. Не видно звітів про ці розбомблені заводи.
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23.06.2025 14:58 Відповісти
приберіть цього придурка вже з посади президента США. Від авторитету Америки цей ідіот вже каменя на камені не залишив.
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23.06.2025 15:08 Відповісти
Трамп не має нести відповідальність за вибір дибілів, які обрали зрадника у 2019 році.
Розруха у головах кожного йолопа які обрали членограя
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23.06.2025 15:09 Відповісти
розчароване воно... А цькує за ці людоненависницькі обстріли чогось не кацапстан а Україну.
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23.06.2025 15:09 Відповісти
"Президент трамп розчарований через такі удари посеред переговорів", "Ми закликаємо обидві сторони до стриманості" - генерал краснов чітко притримується методички розробленої фсб для свого агента «президент сша трамп»
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23.06.2025 15:18 Відповісти
Спромыгся тільки посцять,бо на більше не хвата ... .
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23.06.2025 15:19 Відповісти
давайте чесно , було ж десь так ?

- трамп сьогодні грав у гольф, після - дрочив на відео з керолайн левіт, далі - пішов спати (обідній сон)

- помічник трампа попросив вітакера, від імені трампа, сказати максимально нейтральну фразу про обстріл "ми закликаємо обидві сторони до стриманості"

- трампу глибоко насрати на Україну, єдина його мета - власне збагачення і слава . Все що складне - його не стосується (на думку трампа). Впевнений, що трампу навіть не докладають про обстріли Києва, бо знають його реакцію
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23.06.2025 15:21 Відповісти
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23.06.2025 15:42 Відповісти
"Розчарований"?
Ну тоді ми теж розчаровані отим "стрілком" що тобі, г*ндону вухо позарапав!
У таку купу гівна непопасти - то це п*здець!
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23.06.2025 16:15 Відповісти
Республіканська партія має знати, що вона причетна до "озабоченості".
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23.06.2025 17:09 Відповісти
А мені цікаво ось що: "Трамп розчарований ударами РФ по Україні ПІД ЧАС ПЕРЕГОВОРІВ !!! Вдумайтеся,саме під час переговорів! Ось як би не переговори, то хохлів не жалко,хай "друг володья" вбиває українських дітей! Во падло!
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23.06.2025 17:35 Відповісти
Цей старий обмудок-кидала не задоволений лише тим що йому ніхто вже не вірить, прям як гівномідасу путлеру.
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23.06.2025 18:54 Відповісти
Яких переговорів? Що воно меле?
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23.06.2025 19:01 Відповісти
"после знакомстаа с вашим прошлым я не только пострадал на этом деле.Я потерял веру в человечество.Разве это не стоит миллиона рублей "Вера в человечество"?(Золотой Теленок)
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23.06.2025 23:12 Відповісти
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24.06.2025 08:49 Відповісти
ше два тижні не пройшли а він вже розчарований , ідіот
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24.06.2025 10:07 Відповісти
агент краснов не может открыто выступить или принять меры против *****, вот и несет всякую чушь о собственных разочарованиях и непониманиях. да еще и говорит о двух сторонах явно ставя в один ряд агрессора и жертву
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24.06.2025 12:17 Відповісти
Дядько Сем розчарований рашей?. То підгоні ЗСУ три-чотири сотень, краще п'ять, "Томагавків"з ПУ, ...І настане перемир'я без жодних переговорів
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24.06.2025 12:51 Відповісти
 
 