Трамп "розчарований" ударами РФ по Україні посеред переговорів, - посол США Вітакер
Президент США Дональд Трамп розчарований діями Російської Федерації, оскільки її армія завдає ударів по цивільних в Україні посеред переговорів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив посол США Метью Вітакер
"Я хочу долучитися до багатьох голосів по світу із засудженням ударів по цивільних в Україні і хочу висловити найглибші співчуття рідним загиблих, включаючи громадянина Америки, що загинув під час одного з останніх ударів", – заявив він.
Посол Вітакер окремо повідомив, що дії РФ "розчарували" президента США.
"Президент Трамп розчарований через такі удари посеред переговорів", - заявив він.
Утім, виступаючи від імені президента, він заявив про очікування від "обох сторін".
"Ми закликаємо обидві сторони до стриманості", – заявив дипломат, не уточнивши, що він вкладає у ці очікування.
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тут ще і жиди роблять усе , щоб кацапи рубили більше капусти від дорогої нафти
щоденно отаку дичину писати.
нехай буде проклятий той хто придумав загальне виборче право щоб діти дебілів які є олігофренами могли голосувати таким самим голосом що і людина з двома вищими освітами.
А дебіли - це ті, хто вважає, що українці обирали Трампа.
Все що робить Трамп це підсилює русню, а якщо Україна пограє то вийде монстр не менший ніж був СССР...
Тому Україна ніколи не паде, оскільки Заходу потрібен інструмент для вічного військового ослаблення рашки.
Ну і Трамп вже прямо вимагає капітуляції України. Про яке "послаблення рашки" йде мова, де ви його побачили?
Коли б Захід хотів заморозки, то він би дав гроші та зброю і рашка не мала б іншого виходу, як заморожування війни.
А так Захід зменшує допомогу, тому Україна відступає, тому рашка мотивована продовжувати агресію. Це потрібно для вічного військового ослаблення рашки.
Трамп прямо говорить що Україна має здатися і бути приєднана до росії. І діє відповідно. Допомога припинена, розвіддані про те що в Енгельсі злетів Ту взагалі погоди не роблять. Яке нах "послаблення"
Жодного пакету військової допомоги за часів пуделя путіна - не прийнято
Ба більше , твій підкацапний пудель погрожує нашим союзникам
Трамп порадив тим, хто закликає Україну продовжувати війну з РФ, "добре добирати слова" Джерело: https://censor.net/ua/n3559187
А слова Трампа нічого не варті - вони протирічять його діям.
Для утримання України від обвалу фронту достатньо допомоги ЄС без США.
Так вони зараз відкривають нові заводи , але потрібен час , щоб вони запрацювали
Українські виробники не виробляють дрони бо не мають грошей, а не тому, що не мають виробничі потужності.
Чому військові, що фактично захищають НАТО, постійно просять милостиню на дрони?
Зараз доходять залишки пакетів Байдена
Назви бодай один пакет допомоги для України від пуделя путіна
Нема їх! Отож!
А Захід не тільки не зменьшив постачання зброї , але і починає перекривати ті 50% , що давала США за часів Байдена
Європа наразі певною мірою компенсує скорочення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, лідерами є скандинавські країни та Велика Британія.
Тому навіть не намагайся налаштувати справжніх Українців проти їх союзників , виродку підкацапний
Оце каже він,що посеред переговорів, а які такі переговори? Такі як у вас з Іраном? Тоді як так, що ви самі під час переговорів вдарили бомбами по Ірану ? А це зовсім інше, там найжахливіший режим у світі, а путін і його режим не такий,то хороші хлопці,та й рф оплот демократії, нуну..
В уявному світі, в якому перебуває Трумп, тривають нескінченні переговори, в яких Трумп двома словами переконує будь-якого контрагента в тому, що Трумп, тільки Трумп і ніхто, крім Трумпа не запропонує найкращих у світі умов для найпрекраснішої у Всесвіті оборудки, після здійснення якої всі стануть неймовірно щасливі, а Америка стане величною взад!
То что Трамп не действует более решительней чем дед Байден это потому что у нас зедермаковая дипломатия решила разорвать дипотношения с США, и потому что у нас дегенератов конченых на всю голову 80%, которые стали антитрамписатами а значит ПРЕДАТЕЛЯМИ УКРАИНЫ.
Твари конченые, все из за вас.
Почему Нитаньяху молится и хвалит и зализывает Трампа, весь Тель Авив увешен плакатами с американским президентом и 80% израильтян за ТРАМПА? Ну вот и результат.
А у нас зедерьмаки уничтожили дипотношения с США, и кучу гнид, коротых тут 90% ненавидят Трампа и еще что то от него хотят. Твари такие же как и кацапы.
Розруха у головах кожного йолопа які обрали членограя
- трамп сьогодні грав у гольф, після - дрочив на відео з керолайн левіт, далі - пішов спати (обідній сон)
- помічник трампа попросив вітакера, від імені трампа, сказати максимально нейтральну фразу про обстріл "ми закликаємо обидві сторони до стриманості"
- трампу глибоко насрати на Україну, єдина його мета - власне збагачення і слава . Все що складне - його не стосується (на думку трампа). Впевнений, що трампу навіть не докладають про обстріли Києва, бо знають його реакцію
Ну тоді ми теж розчаровані отим "стрілком" що тобі, г*ндону вухо позарапав!
У таку купу гівна непопасти - то це п*здець!