Потери РФ на Покровском направлении выросли до 800 за сутки, - ОСГВ "Хортица"

Российские войска несут все большие потери на Покровском направлении, где сосредоточена наибольшая активность.

Об этом в телеэфире сообщил спикер ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за последние сутки на Покровском направлении произошло 44 боевых столкновения, при этом потери противника выросли с 600-700 до 700-800 человек ежесуточно.

Трегубов отмечает, что на этом направлении враг продолжает применять тяжелую технику, хотя и не в больших количествах. В основном действуют легкая техника и пехотные группы. Новых элементов в тактике штурмовых действий не наблюдается.

Кроме того, активные боевые действия продолжаются на Краматорском, Торецком, Купянском и Новопавловском направлениях. На последнем враг пытается прорваться к административным границам Донецкой и Днепропетровской областей.

Также, по словам спикера, на Южнослобожанском и Северском направлениях оккупанты уничтожаются Силами обороны Украины, которые удерживают позиции.

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