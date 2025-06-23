Втрати РФ на Покровському напрямку зросли до 800 за добу, - ОСУВ "Хортиця"

Російські війська зазнають дедалі більших втрат на Покровському напрямку, де зосереджено найбільшу активність.

Про це в телеефірі повідомив речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, за останню добу на Покровському напрямку відбулося 44 бойових зіткнення, при цьому втрати противника зросли з 600-700 до 700-800 осіб щодоби.

Трегубов зазначає, що на цьому напрямку ворог продовжує застосовувати важку техніку, хоча й не у великих кількостях. Переважно діють легка техніка та піхотні групи. Нових елементів у тактиці штурмових дій не спостерігається.

Крім того, активні бойові дії тривають на Краматорському, Торецькому, Куп’янському та Новопавлівському напрямках. На останньому ворог намагається прорватися до адміністративних меж Донецької та Дніпропетровської областей.

Також, за словами речника, на Південнослобожанському та Сіверському напрямках окупанти знищуються Силами оборони України, які утримують позиції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тривають важкі бої на Покровському напрямку та в міській забудові Часового Яру і Торецька, - ОСУВ "Хортиця"