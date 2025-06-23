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Новости Налоговая
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Налоговая перевыполнила план поступления НДС на 11,7 млрд грн за 5 месяцев

Налоговая перевыполнила план поступлений НДС

Госналоговая служба за 5 месяцев 2025 года превысила плановые показатели по поступлению в государственный бюджет налога на добавленную стоимость.

Об этом сообщила пресс-служба ГНС, передает Цензор.НЕТ.

В частности, с января по май этого года поступления перевыполнены на 9,5 %. Всего после бюджетного возмещения поступило 134,4 млрд грн НДС, что на 11,7 млрд грн больше плана.

За аналогичный период 2024 года поступления НДС были меньше на 19,6 % (или на 22 млрд гривен), отметили там.

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"В мае по внутреннему НДС поступило 21,7 млрд грн (93,4% от плана). Это временное отклонение имеет объективные экономические причины:

- рекордный рост возмещений НДС - в мае плательщикам вернули 15,5 млрд грн, что на 2,5 млрд превышает среднее значение;
- увеличение объемов импортных операций, что генерирует больше налогового кредита, уменьшая уплату НДС с внутреннего производства;
- сезонный спад экономической активности, уменьшение объемов перевозок, влияние военных действий на добывающую и энергетическую отрасли", - говорится в сообщении.

В ГНС отметили, что выполняют план по НДС на 109,5%.

"С начала года также возместили рекордную сумму НДС - 70,9 млрд грн. Это почти на четверть больше, чем за 5 месяцев прошлого года. Кроме того, имеем положительную тенденцию в поступлениях в бюджет. За 5 месяцев они составили более 520,5 млрд грн. План перевыполнен на 51,8 млрд грн (или + 11%)", - подытожили там.

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Автор: 

налоги (3243) НДС (421) Госналогслужба (74)


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Топ комментарии
+3
хто небудь, може мені пояснити оцю тупорилу, грьобану маячню, про перевиконала?
незаконно надоїла, викрутив руки бізникам?
як що в тебе, працює умовно 100 компаній, які стабільно щось там виробляють, то вони стабільно однаково, з періоду в період платять одні і ті ж податки!
тобто, або ці компанії продали більше продукції по більшій ціні, і тим самим збільшили пдв, або що? що, в нас такого користується попитом у літку, що можна більше продати по більшім цінам?
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23.06.2025 17:44 Ответить
+1
Пограбували народ України більше чим запланували. І все собі в кишеню і в офшори.
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23.06.2025 17:56 Ответить
+1
Все дуже просто, інфляція.
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23.06.2025 18:03 Ответить
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Хм, як можна перевиконати план? Може ніякого плану і не було?
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23.06.2025 17:43 Ответить
хто небудь, може мені пояснити оцю тупорилу, грьобану маячню, про перевиконала?
незаконно надоїла, викрутив руки бізникам?
як що в тебе, працює умовно 100 компаній, які стабільно щось там виробляють, то вони стабільно однаково, з періоду в період платять одні і ті ж податки!
тобто, або ці компанії продали більше продукції по більшій ціні, і тим самим збільшили пдв, або що? що, в нас такого користується попитом у літку, що можна більше продати по більшім цінам?
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23.06.2025 17:44 Ответить
Може морозиво чи мінералка холодна? )
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23.06.2025 17:47 Ответить
Кілька днів тому була новина, що план по ПДВ не виконується. Сьогодні перевиконали...
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23.06.2025 21:59 Ответить
Митарі, поплачте над собов!
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23.06.2025 17:51 Ответить
Пограбували народ України більше чим запланували. І все собі в кишеню і в офшори.
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23.06.2025 17:56 Ответить
Все дуже просто, інфляція.
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23.06.2025 18:03 Ответить
Інфляція за рік не менше 20 % - от і мальованого паперу зібрали на 20 % більше...
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23.06.2025 18:58 Ответить
🔥👍
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23.06.2025 19:54 Ответить
Прошу вибачення в шановного панства, але як це може бути:

20.06.2025 Податкова служба вперше з початку року не виконала план надходжень від ПДВ Джерело: https://censor.net/n3559045

23.06.2025 Податкова перевиконала план надходження ПДВ на 11,7 млрд грн за 5 місяців Джерело: https://censor.net/ua/n3559493

За три дні виконали і перевиконали? Здається хтось сп...здів.
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24.06.2025 07:20 Ответить
 
 