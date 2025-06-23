Налоговая перевыполнила план поступления НДС на 11,7 млрд грн за 5 месяцев

Госналоговая служба за 5 месяцев 2025 года превысила плановые показатели по поступлению в государственный бюджет налога на добавленную стоимость.

Об этом сообщила пресс-служба ГНС, передает Цензор.НЕТ.

В частности, с января по май этого года поступления перевыполнены на 9,5 %. Всего после бюджетного возмещения поступило 134,4 млрд грн НДС, что на 11,7 млрд грн больше плана.

За аналогичный период 2024 года поступления НДС были меньше на 19,6 % (или на 22 млрд гривен), отметили там.

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"В мае по внутреннему НДС поступило 21,7 млрд грн (93,4% от плана). Это временное отклонение имеет объективные экономические причины:

- рекордный рост возмещений НДС - в мае плательщикам вернули 15,5 млрд грн, что на 2,5 млрд превышает среднее значение;

- увеличение объемов импортных операций, что генерирует больше налогового кредита, уменьшая уплату НДС с внутреннего производства;

- сезонный спад экономической активности, уменьшение объемов перевозок, влияние военных действий на добывающую и энергетическую отрасли", - говорится в сообщении.

В ГНС отметили, что выполняют план по НДС на 109,5%.

"С начала года также возместили рекордную сумму НДС - 70,9 млрд грн. Это почти на четверть больше, чем за 5 месяцев прошлого года. Кроме того, имеем положительную тенденцию в поступлениях в бюджет. За 5 месяцев они составили более 520,5 млрд грн. План перевыполнен на 51,8 млрд грн (или + 11%)", - подытожили там.

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