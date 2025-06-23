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Новини Податкова
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Податкова перевиконала план надходження ПДВ на 11,7 млрд грн за 5 місяців

Податкова перевиконала план надходження ПДВ

Держподаткова служба за 5 місяців 2025 року перевищила планові показники з надходження до державного бюджету податку на додану вартість.

Про це повідомила пресслужба ДПС, передає Цензор.НЕТ.

Так, із січня по травень цього року надходження перевиконано на 9,5 %. Загалом після бюджетного відшкодування надійшло 134,4 млрд грн ПДВ, що на 11,7 млрд грн більше за план.

За аналогічний період 2024 року надходження ПДВ були меншими на 19,6 % (або на 22 млрд гривень), зазначили там.

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"У травні по внутрішньому ПДВ надійшло 21,7 млрд грн (93,4 % від плану). Це тимчасове відхилення має об’єктивні економічні причини:

- рекордне зростання відшкодувань ПДВ – у травні платникам повернули 15,5 млрд грн, що на 2,5 млрд перевищує середнє значення;
- збільшення обсягів імпортних операцій, що генерує більше податкового кредиту, зменшуючи сплату ПДВ з внутрішнього виробництва;
- сезонний спад економічної активності, зменшення обсягів перевезень, вплив воєнних дій на добувну та енергетичну галузі", - йдеться в повідомленні.

У ДПС відзначили, що виконують план з ПДВ на 109,5 %.

"З початку року також відшкодували рекордну суму ПДВ – 70,9 млрд грн. Це майже на чверть більше, ніж за 5 місяців минулого року. Крім того, маємо позитивну тенденцію у надходженнях до бюджету. За 5 місяців вони склали понад 520,5 млрд грн. План перевиконано на 51,8 млрд грн (або + 11%)", - підсумували там.

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Автор: 

податки (3908) ПДВ (635) Державна податкова служба (467)


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Топ коментарі
+3
хто небудь, може мені пояснити оцю тупорилу, грьобану маячню, про перевиконала?
незаконно надоїла, викрутив руки бізникам?
як що в тебе, працює умовно 100 компаній, які стабільно щось там виробляють, то вони стабільно однаково, з періоду в період платять одні і ті ж податки!
тобто, або ці компанії продали більше продукції по більшій ціні, і тим самим збільшили пдв, або що? що, в нас такого користується попитом у літку, що можна більше продати по більшім цінам?
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23.06.2025 17:44 Відповісти
+1
Пограбували народ України більше чим запланували. І все собі в кишеню і в офшори.
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23.06.2025 17:56 Відповісти
+1
Все дуже просто, інфляція.
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23.06.2025 18:03 Відповісти
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Хм, як можна перевиконати план? Може ніякого плану і не було?
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23.06.2025 17:43 Відповісти
хто небудь, може мені пояснити оцю тупорилу, грьобану маячню, про перевиконала?
незаконно надоїла, викрутив руки бізникам?
як що в тебе, працює умовно 100 компаній, які стабільно щось там виробляють, то вони стабільно однаково, з періоду в період платять одні і ті ж податки!
тобто, або ці компанії продали більше продукції по більшій ціні, і тим самим збільшили пдв, або що? що, в нас такого користується попитом у літку, що можна більше продати по більшім цінам?
показати весь коментар
23.06.2025 17:44 Відповісти
Може морозиво чи мінералка холодна? )
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23.06.2025 17:47 Відповісти
Кілька днів тому була новина, що план по ПДВ не виконується. Сьогодні перевиконали...
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23.06.2025 21:59 Відповісти
Митарі, поплачте над собов!
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23.06.2025 17:51 Відповісти
Пограбували народ України більше чим запланували. І все собі в кишеню і в офшори.
показати весь коментар
23.06.2025 17:56 Відповісти
Все дуже просто, інфляція.
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23.06.2025 18:03 Відповісти
Інфляція за рік не менше 20 % - от і мальованого паперу зібрали на 20 % більше...
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23.06.2025 18:58 Відповісти
🔥👍
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23.06.2025 19:54 Відповісти
Прошу вибачення в шановного панства, але як це може бути:

20.06.2025 Податкова служба вперше з початку року не виконала план надходжень від ПДВ Джерело: https://censor.net/n3559045

23.06.2025 Податкова перевиконала план надходження ПДВ на 11,7 млрд грн за 5 місяців Джерело: https://censor.net/ua/n3559493

За три дні виконали і перевиконали? Здається хтось сп...здів.
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24.06.2025 07:20 Відповісти
 
 