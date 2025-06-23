Податкова перевиконала план надходження ПДВ на 11,7 млрд грн за 5 місяців

Держподаткова служба за 5 місяців 2025 року перевищила планові показники з надходження до державного бюджету податку на додану вартість.

Про це повідомила пресслужба ДПС, передає Цензор.НЕТ.

Так, із січня по травень цього року надходження перевиконано на 9,5 %. Загалом після бюджетного відшкодування надійшло 134,4 млрд грн ПДВ, що на 11,7 млрд грн більше за план.

За аналогічний період 2024 року надходження ПДВ були меншими на 19,6 % (або на 22 млрд гривень), зазначили там.

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"У травні по внутрішньому ПДВ надійшло 21,7 млрд грн (93,4 % від плану). Це тимчасове відхилення має об’єктивні економічні причини:

- рекордне зростання відшкодувань ПДВ – у травні платникам повернули 15,5 млрд грн, що на 2,5 млрд перевищує середнє значення;

- збільшення обсягів імпортних операцій, що генерує більше податкового кредиту, зменшуючи сплату ПДВ з внутрішнього виробництва;

- сезонний спад економічної активності, зменшення обсягів перевезень, вплив воєнних дій на добувну та енергетичну галузі", - йдеться в повідомленні.

У ДПС відзначили, що виконують план з ПДВ на 109,5 %.

"З початку року також відшкодували рекордну суму ПДВ – 70,9 млрд грн. Це майже на чверть більше, ніж за 5 місяців минулого року. Крім того, маємо позитивну тенденцію у надходженнях до бюджету. За 5 місяців вони склали понад 520,5 млрд грн. План перевиконано на 51,8 млрд грн (або + 11%)", - підсумували там.

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