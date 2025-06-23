Податкова перевиконала план надходження ПДВ на 11,7 млрд грн за 5 місяців
Держподаткова служба за 5 місяців 2025 року перевищила планові показники з надходження до державного бюджету податку на додану вартість.
Про це повідомила пресслужба ДПС, передає Цензор.НЕТ.
Так, із січня по травень цього року надходження перевиконано на 9,5 %. Загалом після бюджетного відшкодування надійшло 134,4 млрд грн ПДВ, що на 11,7 млрд грн більше за план.
За аналогічний період 2024 року надходження ПДВ були меншими на 19,6 % (або на 22 млрд гривень), зазначили там.
"У травні по внутрішньому ПДВ надійшло 21,7 млрд грн (93,4 % від плану). Це тимчасове відхилення має об’єктивні економічні причини:
- рекордне зростання відшкодувань ПДВ – у травні платникам повернули 15,5 млрд грн, що на 2,5 млрд перевищує середнє значення;
- збільшення обсягів імпортних операцій, що генерує більше податкового кредиту, зменшуючи сплату ПДВ з внутрішнього виробництва;
- сезонний спад економічної активності, зменшення обсягів перевезень, вплив воєнних дій на добувну та енергетичну галузі", - йдеться в повідомленні.
У ДПС відзначили, що виконують план з ПДВ на 109,5 %.
"З початку року також відшкодували рекордну суму ПДВ – 70,9 млрд грн. Це майже на чверть більше, ніж за 5 місяців минулого року. Крім того, маємо позитивну тенденцію у надходженнях до бюджету. За 5 місяців вони склали понад 520,5 млрд грн. План перевиконано на 51,8 млрд грн (або + 11%)", - підсумували там.
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незаконно надоїла, викрутив руки бізникам?
як що в тебе, працює умовно 100 компаній, які стабільно щось там виробляють, то вони стабільно однаково, з періоду в період платять одні і ті ж податки!
тобто, або ці компанії продали більше продукції по більшій ціні, і тим самим збільшили пдв, або що? що, в нас такого користується попитом у літку, що можна більше продати по більшім цінам?
20.06.2025 Податкова служба вперше з початку року не виконала план надходжень від ПДВ Джерело: https://censor.net/n3559045
23.06.2025 Податкова перевиконала план надходження ПДВ на 11,7 млрд грн за 5 місяців Джерело: https://censor.net/ua/n3559493
За три дні виконали і перевиконали? Здається хтось сп...здів.