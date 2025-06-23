ЕС стремится утвердить 18-й пакет санкций против РФ до конца недели, - Каллас

Европейский Союз стремится до конца текущей недели утвердить 18-й пакет санкций против России.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам 23 июня в Брюсселе, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Каллас убеждена, что 18-й пакет санкций Евросоюза против России будет утвержден до 29 июня.

"До конца этой недели мы стремимся утвердить 18-й пакет санкций против России", - заявила топ-дипломат.

Она добавила, что "каждая санкция ослабляет способность России вести эту войну".

"Новое жесткое ограничение цены на российскую нефть остается на повестке дня", - добавила Каллас.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия и Словакия решили не поддерживать 18-й пакет санкций Европейского Союза против России.

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