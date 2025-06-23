ЄС прагне затвердити 18-й пакет санкцій проти РФ до кінця тижня, - Каллас
Європейський Союз прагне до кінця поточного тижня затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії.
Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас після завершення засідання Ради ЄС у закордонних справаз 23 червня у Брюсселі, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
Каллас переконана, що 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії буде затверджений до 29 червня.
"До кінця цього тижня ми прагнемо затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії", - заявила топдипломатка.
Вона додала, що "кожна санкція послаблює здатність Росії вести цю війну".
"Нове жорстке обмеження ціни на російську нафту залишається на порядку денному",- додала Каллас.
Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що Угорщина та Словаччина вирішили не підтримувати 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.
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