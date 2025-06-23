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Новини Санкції проти Росії
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ЄС прагне затвердити 18-й пакет санкцій проти РФ до кінця тижня, - Каллас

Каллас заявила, що 18-й пакет санкцій проти РФ затвердять до кінця тижня

Європейський Союз прагне до кінця поточного тижня затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас після завершення засідання Ради ЄС у закордонних справаз 23 червня у Брюсселі, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Каллас переконана, що 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії буде затверджений до 29 червня.

"До кінця цього тижня ми прагнемо затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії", - заявила топдипломатка.

Вона додала, що "кожна санкція послаблює здатність Росії вести цю війну".

"Нове жорстке обмеження ціни на російську нафту залишається на порядку денному",- додала Каллас.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що Угорщина та Словаччина вирішили не підтримувати 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.

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Автор: 

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Не поспішайте. 2-3 тижні.
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23.06.2025 20:07 Відповісти
фіцо і сіярто вважають інакше.
так шо, чекаємо чергову байку про ось ось....
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23.06.2025 20:13 Відповісти
Чергове КУ-КУ тижня !
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23.06.2025 20:19 Відповісти
 
 