ЄС прагне затвердити 18-й пакет санкцій проти РФ до кінця тижня, - Каллас

Європейський Союз прагне до кінця поточного тижня затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас після завершення засідання Ради ЄС у закордонних справаз 23 червня у Брюсселі, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Каллас переконана, що 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії буде затверджений до 29 червня.

"До кінця цього тижня ми прагнемо затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії", - заявила топдипломатка.

Вона додала, що "кожна санкція послаблює здатність Росії вести цю війну".

"Нове жорстке обмеження ціни на російську нафту залишається на порядку денному",- додала Каллас.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що Угорщина та Словаччина вирішили не підтримувати 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.

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