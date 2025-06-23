"Шестерку Ермака отбеливают руками СБУ! Клоуны!" - ветеран Симороз разоблачил Дениса Ермака

Ветеран Олег Симороз отреагировал на заявление главы СБУ Василия Малюка, который ранее сообщил, что россияне готовили убийство брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака.

Об этом Симороз написал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Какой же извините тупой вброс для отбеливания этой коррупционной семейки. Очень обидно, что Служба безопасности Украины используется в таких гадких вещах в интересах Ермака", - заявил экс-военный.

Симороз напомнил, что изначально по сообщениям главы ОП его брат Денис Ермак был снайпером "в первые дни войны", хотя по документам аж с 28 марта он официально мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины и не на должность снайпера, а в минометный взвод его батальона.

"Далее, когда нас начали отправлять на восток, солдат Денис Ермак оказался в личном распоряжении главы ГУР МО. Теперь снова снайпер, но уже и параллельно дроневод, а это как вообще? Юлий Цезарь прям. Мда, мерзко просто смотреть, как эта "шестерка" брата, которая торговала должностями, отбеливается в информационном пространстве руками Службы безопасности Украины. Откуда команда, кажется, очевидно. Подробно уже расписывал о его так называемой "службе", ссылки в комментариях. Просто клоуны!" - написал ветеран.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ предотвратила покушение на брата главы ОП Ермака Дениса, который служит в ГУР.

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