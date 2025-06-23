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Новости Покушение на Дениса Ермака
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"Шестерку Ермака отбеливают руками СБУ! Клоуны!" - ветеран Симороз разоблачил Дениса Ермака

денис,ермак

Ветеран Олег Симороз отреагировал на заявление главы СБУ Василия Малюка, который ранее сообщил, что россияне готовили убийство брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака.

Об этом Симороз написал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Какой же извините тупой вброс для отбеливания этой коррупционной семейки. Очень обидно, что Служба безопасности Украины используется в таких гадких вещах в интересах Ермака", - заявил экс-военный.

Симороз напомнил, что изначально по сообщениям главы ОП его брат Денис Ермак был снайпером "в первые дни войны", хотя по документам аж с 28 марта он официально мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины и не на должность снайпера, а в минометный взвод его батальона.

"Далее, когда нас начали отправлять на восток, солдат Денис Ермак оказался в личном распоряжении главы ГУР МО. Теперь снова снайпер, но уже и параллельно дроневод, а это как вообще? Юлий Цезарь прям. Мда, мерзко просто смотреть, как эта "шестерка" брата, которая торговала должностями, отбеливается в информационном пространстве руками Службы безопасности Украины. Откуда команда, кажется, очевидно. Подробно уже расписывал о его так называемой "службе", ссылки в комментариях. Просто клоуны!" - написал ветеран.

сообщение

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ предотвратила покушение на брата главы ОП Ермака Дениса, который служит в ГУР.

Смотрите также: СБУ предотвратила покушение на брата главы ОП Ермака Дениса, который служит в ГУР. ФОТОрепортаж (дополнено)

Автор: 

ветераны (1120) покушение (1054) СБУ (20120) Ермак Денис (95) Симороз Олег (1)


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Топ комментарии
+58
Я не знаю навіщо СБУ робити з себе посміховисько ,адже вони мали до себе довіру ,всякі єрмаки і гордони це приниження себе.
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23.06.2025 21:18 Ответить
+36
мабуть справедливість
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23.06.2025 21:20 Ответить
+28
СБУ напряму підконтрольна президенту та його офісу, які ще питання виникають,думаю ніяких.
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23.06.2025 21:24 Ответить
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СБУ не підконтрольні собі. Фактично це Єрмак. Як і все у цій країні
А Симороз молодець що хоч щось написав, бо вже давно відкрито клав коїни в копілку зелених.
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24.06.2025 08:22 Ответить
Брат живий, а ті хто дав свідчення про продаж ним посад, мертві. ДумайТЕ.
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24.06.2025 08:27 Ответить
))Малюк відбілювач ще той.. Готували вбивство братухи Єрмака?? Це як?? В Україні каца..и знають де денис і що робить куди їде?? Це як при Янгеку і при Порошенку гулала агентура путінська в Україні??? Гарнасамооцінка зроблена Малюком... Йому це не забудуть..
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24.06.2025 08:32 Ответить
мальок був, є і залишиться шісткою і дуполизом гівняка.
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24.06.2025 08:58 Ответить
Молодець ветеран-розклав все по поличках і для зебратви наочний приклад,чим займається шобла,щоби себе відбілити.
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24.06.2025 09:28 Ответить
за Малюка ...соромно
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24.06.2025 09:32 Ответить
Відпрацьовує "довір'я".
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24.06.2025 09:40 Ответить
А что там слышно с недострел'нным при "покушении " дружком Зеленского , Шефиром ? Тоже видать в силах ССО в Испании воююет ?
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24.06.2025 09:52 Ответить
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24.06.2025 10:01 Ответить
СБУ зовсім не міняється. Як було шісткою у ОП, так і залишається. Звичайно, річ не іде про ту частину яка дійсно воює.
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24.06.2025 11:46 Ответить
Малюк величний ліквідатор замахів на зелених гадюк.
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24.06.2025 15:38 Ответить
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