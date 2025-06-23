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Новини Замах на Дениса Єрмака
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"Шістку Єрмака відбілюють руками СБУ! Клоуни!" - ветеран Симороз викрив Дениса Єрмака

денис,єрмак

Ветеран Олег Симороз відреагував на заяву голови СБУ Василя Малюка, який раніше повідомив, що росіяни готували вбивство брата голови Офісу президента Андрія Єрмака - Дениса Єрмака. 

Про це Симороз написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Який же вибачте тупий вкид задля відбілювання цієї корупційної сімейки. Дуже прикро, що Служба безпеки України використовується у таких бридких речах в інтересах Єрмака", - заявив ексвійськовий.

Симороз нагадав, що спочатку за дописами голови ОП його брат Денис Єрмак був снайпером "в перші дні війни", хоча за документами аж з 28 березня він офіційно мобілізувався до лав Збройних сил України і не на посаду снайпера, а в мінометний взвод його батальйону.

"Далі, коли нас почали відправляти на схід, солдат Денис Єрмак опинився в особистому розпорядженні голови ГУР МО. Тепер знову снайпер, але вже і паралельно дроневід, а це як взагалі? Юлій Цезар прям. Мда, бридко просто дивитись як ця шістка брата, яка торгувала посадами, відбілюється в інформаційному просторі руками Служби безпеки України. Звідки команда здається очевидно. Детально вже розписував про його так звану "службу", посилання в коментарях. Просто клоуни!", - написав ветеран.

допис

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ запобігла замаху на брата голови ОП Єрмака Дениса, який служить у ГУР.

Дивіться також: СБУ запобігла замаху на брата голови ОП Єрмака Дениса, який служить у ГУР. ФОТОрепортаж (доповнено)

Автор: 

ветерани (1093) замах (567) СБУ (13052) Єрмак Денис (96) Симороз Олег (1)


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Топ коментарі
+58
Я не знаю навіщо СБУ робити з себе посміховисько ,адже вони мали до себе довіру ,всякі єрмаки і гордони це приниження себе.
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23.06.2025 21:18 Відповісти
+36
мабуть справедливість
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23.06.2025 21:20 Відповісти
+28
СБУ напряму підконтрольна президенту та його офісу, які ще питання виникають,думаю ніяких.
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23.06.2025 21:24 Відповісти
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СБУ не підконтрольні собі. Фактично це Єрмак. Як і все у цій країні
А Симороз молодець що хоч щось написав, бо вже давно відкрито клав коїни в копілку зелених.
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24.06.2025 08:22 Відповісти
Брат живий, а ті хто дав свідчення про продаж ним посад, мертві. ДумайТЕ.
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24.06.2025 08:27 Відповісти
))Малюк відбілювач ще той.. Готували вбивство братухи Єрмака?? Це як?? В Україні каца..и знають де денис і що робить куди їде?? Це як при Янгеку і при Порошенку гулала агентура путінська в Україні??? Гарнасамооцінка зроблена Малюком... Йому це не забудуть..
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24.06.2025 08:32 Відповісти
мальок був, є і залишиться шісткою і дуполизом гівняка.
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24.06.2025 08:58 Відповісти
Молодець ветеран-розклав все по поличках і для зебратви наочний приклад,чим займається шобла,щоби себе відбілити.
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24.06.2025 09:28 Відповісти
за Малюка ...соромно
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24.06.2025 09:32 Відповісти
Відпрацьовує "довір'я".
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24.06.2025 09:40 Відповісти
А что там слышно с недострел'нным при "покушении " дружком Зеленского , Шефиром ? Тоже видать в силах ССО в Испании воююет ?
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24.06.2025 09:52 Відповісти
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24.06.2025 10:01 Відповісти
СБУ зовсім не міняється. Як було шісткою у ОП, так і залишається. Звичайно, річ не іде про ту частину яка дійсно воює.
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24.06.2025 11:46 Відповісти
Малюк величний ліквідатор замахів на зелених гадюк.
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24.06.2025 15:38 Відповісти
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