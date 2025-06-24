Россияне атаковали беспилотниками Сумщину: есть пострадавшие и разрушения, произошел пожар

В ночь на вторник, 24 июня, российские захватчики атаковали Верхнесыроватскую громаду Сумской области ударными беспилотниками. Предварительно, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Этой ночью враг коварно атаковал Верхнесыроватскую громаду ударными беспилотниками - именно тогда, когда люди спали. Предварительно, есть пострадавшие", - рассказал Григоров.

Чиновник рассказал, что массированный удар россияне нанесли по жилому сектору, из-за попадания вспыхнул пожар. Есть разрушения.

"Делаем все возможное, чтобы оказать помощь людям и как можно быстрее ликвидировать последствия атаки. Прошу жителей Сумщины не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в безопасных местах, пока продолжается угроза", - добавил глава ОГА.

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