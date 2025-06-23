Россияне атаковали две громады в Сумской области: 12 пострадавших, в том числе беременная женщина и дети 6 и 16 лет. ФОТОрепортаж (обновлено)
Сегодня, 23 июня, российские войска ударили по Краснопольской и Путивльской громадах в Сумской области, в результате чего пострадали пятеро гражданских лиц.
Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Так, в Краснопольской громаде российский беспилотник атаковал село - ранения получил местный житель.
В Путивльской громаде в результате удара БПЛА, по предварительным данным, четыре человека обратились за медицинской помощью. Повреждены близлежащие здания, автомобиль.
"Россия цинично бьет по гражданским - в очередной раз подтверждая свою террористическую сущность. Призываю жителей Сумщины: не игнорируйте сигналы тревоги", - подчеркнул начальник ОВА.
Обновленная информация
Позже стало известно, что в результате вражеской атаки по Путивльской громаде пострадали мальчик 6 лет и 16-летняя девушка.Состояние всех – не тяжелое, им предоставляется необходимая медицинская помощь.
"Это еще одно свидетельство того, что от российских ударов страдают гражданские, в том числе несовершеннолетние", - подчеркнул Григоров.
По последним данным начальника ОВА, количество пострадавших в результате атаки россиян на Путивльскую громаду возросло до 11 человек.Среди них – беременная женщина, ее госпитализировали.
Также есть люди с ранениями, а также те, кто обратились за помощью из-за сильной реакции на стресс.
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Напоминаю, что лучшая расплата за убийство спящих мирных жителей - это донат на дроны для ЗСУ, чтобы как можно больше российских террористов вернулись домой в цинковых ящиках.
Гневные комментарии мало что могут изменить. Изменить ситуацию поможет радикальное сокращение поголовья убийц женщин и детей.
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