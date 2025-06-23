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Новини Фото Обстріли Сумщини
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Росіяни атакували дві громади на Сумщині: 12 постраждалих, зокрема вагітна жінка та діти 6 і 16 років. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 23 червня, російські війська вдарили по Краснопільській та Путивльській громадах у Сумській області, внаслідок чого постраждали п’ять цивільних осіб.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Краснопільській громаді російський безпілотник атакував село – поранення дістав місцевий мешканець.

У Путивльській громаді внаслідок удару БпЛА, за попередніми даними, четверо людей звернулися по медичну допомогу. Пошкоджені прилеглі будівлі, автомобіль.

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Росіяни вдарили по Сумщині 23 червня

"Росія цинічно б’є по цивільних – вкотре підтверджуючи свою терористичну сутність. Закликаю мешканців Сумщини: не ігноруйте сигнали тривоги", - наголосив начальник ОВА.

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Оновлена інформація 

Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки по Путивльській громаді постраждали хлопчик 6 років та 16-річна дівчина. Стан усіх - неважкий, їм надається необхідна медична допомога.

"Це ще одне свідчення того, що від російських ударів страждають цивільні, зокрема неповнолітні", - наголосив Григоров.

За останніми даними начальника ОВА, кількість постраждалих унаслідок атаки росіян на Путивльську громаду зросла до 11 осіб. Серед них - вагітна жінка, її госпіталізували.

Також є люди з пораненнями, а також ті, хто звернувся по допомогу через сильну реакцію на стрес.

Росіяни вдарили по Сумщині 23 червня
Росіяни вдарили по Сумщині 23 червня

Автор: 

обстріл (29527) Сумська область (3957)


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Падаль їм як будуть віддавати, безкоштовно чи самкм свинособак оплатять витрати нашой Держави?Шкода грошей платників податків яки підуть на свинособак а не на СОУ як шо безкоштовно. Може ота божевільна Табурета Тумблер влаштує збір шоб на компенсувати витрати Україні? Вонаж так пиклуется про різних тварин.
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23.06.2025 14:41 Відповісти
https://t.me/kazansky2017/17745 Денис Казанський:

Напоминаю, что лучшая расплата за убийство спящих мирных жителей - это донат на дроны для ЗСУ, чтобы как можно больше российских террористов вернулись домой в цинковых ящиках.
Гневные комментарии мало что могут изменить. Изменить ситуацию поможет радикальное сокращение поголовья убийц женщин и детей.

Закиньте по 50-100 грн.

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23.06.2025 14:57 Відповісти
 
 