Росіяни атакували дві громади на Сумщині: 12 постраждалих, зокрема вагітна жінка та діти 6 і 16 років. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 23 червня, російські війська вдарили по Краснопільській та Путивльській громадах у Сумській області, внаслідок чого постраждали п’ять цивільних осіб.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Краснопільській громаді російський безпілотник атакував село – поранення дістав місцевий мешканець.



У Путивльській громаді внаслідок удару БпЛА, за попередніми даними, четверо людей звернулися по медичну допомогу. Пошкоджені прилеглі будівлі, автомобіль.

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"Росія цинічно б’є по цивільних – вкотре підтверджуючи свою терористичну сутність. Закликаю мешканців Сумщини: не ігноруйте сигнали тривоги", - наголосив начальник ОВА.

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Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки по Путивльській громаді постраждали хлопчик 6 років та 16-річна дівчина. Стан усіх - неважкий, їм надається необхідна медична допомога.

"Це ще одне свідчення того, що від російських ударів страждають цивільні, зокрема неповнолітні", - наголосив Григоров.

За останніми даними начальника ОВА, кількість постраждалих унаслідок атаки росіян на Путивльську громаду зросла до 11 осіб. Серед них - вагітна жінка, її госпіталізували.

Також є люди з пораненнями, а також ті, хто звернувся по допомогу через сильну реакцію на стрес.



