Росіяни атакували дві громади на Сумщині: 12 постраждалих, зокрема вагітна жінка та діти 6 і 16 років. ФОТОрепортаж (оновлено)
Сьогодні, 23 червня, російські війська вдарили по Краснопільській та Путивльській громадах у Сумській області, внаслідок чого постраждали п’ять цивільних осіб.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Так, у Краснопільській громаді російський безпілотник атакував село – поранення дістав місцевий мешканець.
У Путивльській громаді внаслідок удару БпЛА, за попередніми даними, четверо людей звернулися по медичну допомогу. Пошкоджені прилеглі будівлі, автомобіль.
"Росія цинічно б’є по цивільних – вкотре підтверджуючи свою терористичну сутність. Закликаю мешканців Сумщини: не ігноруйте сигнали тривоги", - наголосив начальник ОВА.
Оновлена інформація
Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки по Путивльській громаді постраждали хлопчик 6 років та 16-річна дівчина. Стан усіх - неважкий, їм надається необхідна медична допомога.
"Це ще одне свідчення того, що від російських ударів страждають цивільні, зокрема неповнолітні", - наголосив Григоров.
За останніми даними начальника ОВА, кількість постраждалих унаслідок атаки росіян на Путивльську громаду зросла до 11 осіб. Серед них - вагітна жінка, її госпіталізували.
Також є люди з пораненнями, а також ті, хто звернувся по допомогу через сильну реакцію на стрес.
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Напоминаю, что лучшая расплата за убийство спящих мирных жителей - это донат на дроны для ЗСУ, чтобы как можно больше российских террористов вернулись домой в цинковых ящиках.
Гневные комментарии мало что могут изменить. Изменить ситуацию поможет радикальное сокращение поголовья убийц женщин и детей.
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