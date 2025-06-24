Росіяни атакували безпілотниками Сумщину: є постраждалі та руйнування, сталася пожежа

У ніч на вівторок, 24 червня, російські загарбники атакували Верхньосироватську громаду Сумської області ударними безпілотниками. Попередньо, є постраждалі.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі ворог підступно атакував Верхньосироватську громаду ударними безпілотниками – саме тоді, коли люди спали. Попередньо, є постраждалі", - розповів Григоров.

Посадовець розповів, що масований удар росіяни завдали по житловому сектору, через влучання спалахнула пожежа. Є руйнування.

"Робимо все можливе, щоб надати допомогу людям і якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Прошу жителів Сумщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й залишатися в безпечних місцях, доки триває загроза", - додав очільник ОВА.

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