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Новости Обстрелы Сумщины
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Ночная атака на Сумщину: три человека погибли, среди них 8-летний мальчик (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью 24 июня армия РФ массированно атаковала село в Верхнесыроватской громаде ударными БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров.

Массированный удар россияне нанесли по жилому сектору, из-за попадания вспыхнул пожар. Есть разрушения.

"Есть информация о трех погибших. Среди них - 8-летний мальчик. Его тело достали из-под завалов разрушенного дома.

Также погибли мужчина и женщина", - говорится в сообщении.

Еще шесть человек, из них трое детей, получили ранения разной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы, им предоставляется необходимая помощь.

В результате атаки повреждено около 30 жилых домов и четыре автомобиля. Возник масштабный пожар. На месте трагедии работают следственно-оперативные группы полиции, спасатели и медики.

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Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина

Автор: 

обстрел (28218) Сумская область (3403) Сумский район (304)


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евакуація? хоча б в новий кінологічний центр за 500 млн в Бучі можна було вивезти.
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24.06.2025 06:35 Ответить
мої співчуття родинам загиблих...
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24.06.2025 06:54 Ответить
Рашиські варвари що б ви всі виздихали ,коли вже здохне кровожерлива рашиська істота путін , невже не знайдется нормальної людини яка прикінчить цю паскуду ?
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24.06.2025 07:38 Ответить
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24.06.2025 09:01 Ответить
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24.06.2025 10:05 Ответить
Як завжди традиційно ударів у відповідь не буде. Продовжуємо зберігати комфорт ворога. Так війни не виграють. Так тілько може загинути наше цивільне населення. Без ударів у відповідь перспектива у нас дуже погана.
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24.06.2025 19:51 Ответить
На кацапських пабліках лікаваніє...
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24.06.2025 21:10 Ответить
 
 