Ночная атака на Сумщину: три человека погибли, среди них 8-летний мальчик (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Ночью 24 июня армия РФ массированно атаковала село в Верхнесыроватской громаде ударными БпЛА.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров.
Массированный удар россияне нанесли по жилому сектору, из-за попадания вспыхнул пожар. Есть разрушения.
"Есть информация о трех погибших. Среди них - 8-летний мальчик. Его тело достали из-под завалов разрушенного дома.
Также погибли мужчина и женщина", - говорится в сообщении.
Еще шесть человек, из них трое детей, получили ранения разной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы, им предоставляется необходимая помощь.
В результате атаки повреждено около 30 жилых домов и четыре автомобиля. Возник масштабный пожар. На месте трагедии работают следственно-оперативные группы полиции, спасатели и медики.
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