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Новини Обстріли Сумщини
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Нічна атака на Сумщину: троє людей загинули, серед них 8-річний хлопчик (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 24 червня армія РФ масовано атакувала село у Верхньосироватській громаді ударними БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров. 

Масований удар росіяни завдали по житловому сектору, через влучання спалахнула пожежа. Є руйнування.

"Маємо інформацію про трьох загиблих. Серед них - 8-річний хлопчик. Його тіло дістали з-під завалів зруйнованого будинку.

Також загинули чоловік і жінка", - йдеться в повідомленні.

Ще шестеро людей, з них троє дітей, дістали поранення різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих шпиталізовано, їм надається необхідна допомога.

У результаті атаки пошкоджено близько 30 житлових будинків та чотири автівки. Виникла масштабна пожежа. На місці трагедії працюють слідчо-оперативні групи поліції, рятувальники та медики.

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Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина

Автор: 

обстріл (29540) Сумська область (3957) Сумський район (307)


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евакуація? хоча б в новий кінологічний центр за 500 млн в Бучі можна було вивезти.
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24.06.2025 06:35 Відповісти
мої співчуття родинам загиблих...
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24.06.2025 06:54 Відповісти
Рашиські варвари що б ви всі виздихали ,коли вже здохне кровожерлива рашиська істота путін , невже не знайдется нормальної людини яка прикінчить цю паскуду ?
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24.06.2025 07:38 Відповісти
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24.06.2025 09:01 Відповісти
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24.06.2025 10:05 Відповісти
Як завжди традиційно ударів у відповідь не буде. Продовжуємо зберігати комфорт ворога. Так війни не виграють. Так тілько може загинути наше цивільне населення. Без ударів у відповідь перспектива у нас дуже погана.
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24.06.2025 19:51 Відповісти
На кацапських пабліках лікаваніє...
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24.06.2025 21:10 Відповісти
 
 