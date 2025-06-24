Нічна атака на Сумщину: троє людей загинули, серед них 8-річний хлопчик (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вночі 24 червня армія РФ масовано атакувала село у Верхньосироватській громаді ударними БпЛА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Масований удар росіяни завдали по житловому сектору, через влучання спалахнула пожежа. Є руйнування.
"Маємо інформацію про трьох загиблих. Серед них - 8-річний хлопчик. Його тіло дістали з-під завалів зруйнованого будинку.
Також загинули чоловік і жінка", - йдеться в повідомленні.
Ще шестеро людей, з них троє дітей, дістали поранення різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих шпиталізовано, їм надається необхідна допомога.
У результаті атаки пошкоджено близько 30 житлових будинків та чотири автівки. Виникла масштабна пожежа. На місці трагедії працюють слідчо-оперативні групи поліції, рятувальники та медики.
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