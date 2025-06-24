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Территорию Второго еврейского кладбища в Одессе хотят застроить: громада призывает этого не делать

Власти Одессы хотят застроить еврейское кладбище

В Одессе активизировались попытки застройки территории бывшего Второго еврейского кладбища.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Объединенная еврейская громада Украины.

"Несмотря на имеющиеся судебные процессы относительно законности права пользования этим земельным участком, компания ООО "ЭКАТЕЛ АВТО" вновь подала документы в земельную комиссию, согласование которых может привести к непоправимому осквернению захоронений. Решением Одесского городского совета территория площадью почти 1 га была передана застройщику под целевое использование, что вызвало протест со стороны части депутатов и общественности", - говорится в сообщении.

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В ОЕОУ также заявили, что на месте потенциальной застройки неоднократно находили человеческие кости и надгробия, в частности - надгробную плиту с 1908 года, что является свидетельством того, что захоронения на территории не были эксгумированы, а кладбище фактически продолжает существовать в земле.

"Данные аэрофотосъемки 1944 года также подтверждают, что застройка ведется в пределах захоронений. С точки зрения иудаизма, любое вмешательство в целостность захоронений - является тяжким нарушением", - отметили там.

Власти Одессы хотят застроить еврейское кладбище

Так, в громаде призывают депутатов мэрии Одессы, членов земельной комиссии, правоохранителей и общественность остановить процесс застройки.

Ранее, 27 ноября 2023 года, посол Израиля обратился к мэру Геннадию Труханову с просьбой предотвратить застройку территории, на которой до 1978 года находилось Второе еврейское кладбище и где похоронены жертвы еврейского погрома 1905 года.

Однако уже 29 ноября 2023 года мэрия предоставила разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка для строительства и обслуживания паркингов и автостоянок на землях жилой и общественной застройки.

2 июля 2025 года запланировано вынесение вопроса об утверждении проекта землеустройства.

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Главный раввин Одессы и юга Украины Абрахам Вольф также обращался в мэрию и выступил против строительства на территории бывшего кладбища.

"Считаю, что любые действия, направленные на содействие строительству на кладбище, несут серьезные угрозы не только физическому пространству, но и духовному и этическому аспектам сообщества", - говорится в сообщении.

Вольф призвал провести международную независимую экспертизу с привлечением общепризнанной во всем мире организации -ASRA
KADISHA, которая с 1959 года занимается сохранением еврейских кладбищ и мест захоронения по всему миру, пытается избежать осквернения древних могил, предотвращая строительство на их территории.

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Власти Одессы хотят застроить еврейское кладбище

Автор: 

евреи (313) кладбище (289) Одесса (7959) строительство (2001)


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Топ комментарии
+7
Хана трухану. Євреї його усюди знайдуть і він про це рішення дуже пожалкує - його життя буде сповнене сорому, жалю, болю та бентеги, щоб він нам довго був здоровий...
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24.06.2025 17:44 Ответить
+5
Бариги мабуть не знають золоте правило будівельників НА КОСТЯХ НЕ БУДУЮТЬ
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24.06.2025 17:54 Ответить
+5
Питання до одесситів, які потвору Труханова мером обирали (ймовірного громадянина РФ)... Питання до влади зелепідарів, якій вигідно щоб ця воровська потвора Труханов залишався при владі...
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24.06.2025 18:38 Ответить
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Хана трухану. Євреї його усюди знайдуть і він про це рішення дуже пожалкує - його життя буде сповнене сорому, жалю, болю та бентеги, щоб він нам довго був здоровий...
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24.06.2025 17:44 Ответить
одні євреї продали іншим євреям територію єврейського кладовища під забудову. біда тай годі.
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24.06.2025 17:49 Ответить
Але ж винуватою буде "українська" Держава, "українська" мерія, "українські" рай/міськ/обл ради- та адміністрації... "Українська громадськість" і "український олігархат"....
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24.06.2025 19:19 Ответить
Бариги мабуть не знають золоте правило будівельників НА КОСТЯХ НЕ БУДУЮТЬ
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24.06.2025 17:54 Ответить
1000000% правда!!!!
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24.06.2025 18:07 Ответить
Не будують? Ого, ще й як будують. Це друге кладовище в Одесі. А ви поцікавтесь де було в Одесі перше кладовище, і куди воно поділось, і що там зараз. Хоча там було і поховано багато відомих і видатних людей. В тому ж Херсоні наприклад цілий мікрораійон Привокзальний побудований на місці колишнього кладовища. І таких прикладів безліч. Якщо не помилюсь існнуть таки якісь міжнародні єтнічні правила які не дозволяють чипати кладовища без єксумаціі не раніша ніж за 100 років після останнього поховання на них , Не знаю можливо у іудеів по іншому....
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24.06.2025 18:29 Ответить
Те що бариги зараді золота будують , мене не дивує.
АЛЕ ПРАВИЛО НЕ БУДУВАТИ НА КІСТКАХ ІСНУЄ , тому карма прийде
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24.06.2025 18:31 Ответить
До речі, читав не так давно тут в новинах що родина яка робила ремонт у підвалі свого приватного будинка у Сан-Франциско, при проведенні там земельних робіт знайшла дорогий на вигляд саркофах у якому через віконце проглядалось забальзамоване обличчя дівчинки років 10. На саркофагі навіть було наисане імя та прізвище дівчинки. Родмна звернулась до місцевоі влади. Там підняли архіви і зясували що дійсно на тому місці було перше кладовище засновників міста і що ця дівчинка була там похована і належала до заможноі родини. А люди того району навіть ні сном ані духом не знають що іхні будинки зараз стоять на місці колишнього кладовища..... Таке життя...
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24.06.2025 19:30 Ответить
Жити на кістках, хочь і давно померлих. Пиз....ь люди їб....ті.
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24.06.2025 18:30 Ответить
Питання до одесситів, які потвору Труханова мером обирали (ймовірного громадянина РФ)... Питання до влади зелепідарів, якій вигідно щоб ця воровська потвора Труханов залишався при владі...
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24.06.2025 18:38 Ответить
Оце Потужно переводять на військові рейки!
Дерибан ВСЬОГо не зупиняється ні на день.... копальні ресурси, земельні ділянки, грошові потоки, активи, будівлі..
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24.06.2025 19:21 Ответить
 
 