Территорию Второго еврейского кладбища в Одессе хотят застроить: громада призывает этого не делать
В Одессе активизировались попытки застройки территории бывшего Второго еврейского кладбища.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Объединенная еврейская громада Украины.
"Несмотря на имеющиеся судебные процессы относительно законности права пользования этим земельным участком, компания ООО "ЭКАТЕЛ АВТО" вновь подала документы в земельную комиссию, согласование которых может привести к непоправимому осквернению захоронений. Решением Одесского городского совета территория площадью почти 1 га была передана застройщику под целевое использование, что вызвало протест со стороны части депутатов и общественности", - говорится в сообщении.
В ОЕОУ также заявили, что на месте потенциальной застройки неоднократно находили человеческие кости и надгробия, в частности - надгробную плиту с 1908 года, что является свидетельством того, что захоронения на территории не были эксгумированы, а кладбище фактически продолжает существовать в земле.
"Данные аэрофотосъемки 1944 года также подтверждают, что застройка ведется в пределах захоронений. С точки зрения иудаизма, любое вмешательство в целостность захоронений - является тяжким нарушением", - отметили там.
Так, в громаде призывают депутатов мэрии Одессы, членов земельной комиссии, правоохранителей и общественность остановить процесс застройки.
Ранее, 27 ноября 2023 года, посол Израиля обратился к мэру Геннадию Труханову с просьбой предотвратить застройку территории, на которой до 1978 года находилось Второе еврейское кладбище и где похоронены жертвы еврейского погрома 1905 года.
Однако уже 29 ноября 2023 года мэрия предоставила разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка для строительства и обслуживания паркингов и автостоянок на землях жилой и общественной застройки.
2 июля 2025 года запланировано вынесение вопроса об утверждении проекта землеустройства.
Главный раввин Одессы и юга Украины Абрахам Вольф также обращался в мэрию и выступил против строительства на территории бывшего кладбища.
"Считаю, что любые действия, направленные на содействие строительству на кладбище, несут серьезные угрозы не только физическому пространству, но и духовному и этическому аспектам сообщества", - говорится в сообщении.
Вольф призвал провести международную независимую экспертизу с привлечением общепризнанной во всем мире организации -ASRA
KADISHA, которая с 1959 года занимается сохранением еврейских кладбищ и мест захоронения по всему миру, пытается избежать осквернения древних могил, предотвращая строительство на их территории.
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АЛЕ ПРАВИЛО НЕ БУДУВАТИ НА КІСТКАХ ІСНУЄ , тому карма прийде
Дерибан ВСЬОГо не зупиняється ні на день.... копальні ресурси, земельні ділянки, грошові потоки, активи, будівлі..