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Новини
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Території Другого Єврейського кладовища в Одесі хочуть забудувати: громада закликає цього не робити

Влада Одеси хоче забудувати єврейське кладовище

В Одесі активізувалися спроби забудови території колишнього Другого єврейського кладовища.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Об'єднана єврейська община України.

"Незважаючи на наявні судові процеси щодо законності права користування цією земельною ділянкою, компанія ТОВ "ЕКАТЕЛ АВТО" знов подала документи до земельної комісії, погодження котрих може призвести до непоправного осквернення поховань. Рішенням Одеської міської ради територія площею майже 1 га була передана забудовнику під цільове використання, що викликало протест з боку частини депутатів та громадськості", - йдеться в повідомленні.

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В ОЄОУ також заявили, що на місці потенційної забудови неодноразово знаходили людські кістки та надгробки, зокрема надгробну плиту з 1908 року, що є свідченням того, що поховання на території не були ексгумовані, а кладовище фактично продовжує існувати в землі.

"Дані аерофотозйомки 1944 року також підтверджують, що забудова ведеться в межах поховань. З точки зору юдаїзму, будь-яке втручання в цілісність поховань — є тяжким порушенням", - наголосили там.

Влада Одеси хоче забудувати єврейське кладовище

Так, в общині закликають депутатів мерії Одеси, членів земельної комісії, правоохоронців та громадськість зупинити процес забудови.

Раніше, 27 листопада 2023 року, посол Ізраїлю звернувся до мера Геннадія Труханова з проханням запобігти забудові території, на якій до 1978 перебував Другий єврейський цвинтар та де поховано жертв єврейського погрому 1905 року.

Проте вже 29 листопада 2023 року мерія надала дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови.

2 липня 2025 року заплановано винесення  питання щодо затвердження проєкту землеустрою.

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Головний рабин Одеси та півдня України Абрахам Вольф також звертався до мерії та виступив проти будівництва на території колишнього кладовища. 

"Вважаю, що будь-які дії, спрямовані на сприяння будівництву на кладовищі, несуть серйозні загрози не лише фізичному просторові, але й духовному та етичному аспектам спільноти", - йдеться в повідомленні.

Вольф закликав провести міжнародну незалежну експертизу із залученням загальновизнаної у всьому світі організації -ASRA
KADISHA, яка з 1959 року займається збереження єврейських цвинтарів та місць поховання по всьому світу, намагається уникнути осквернення стародавніх могил, запобігаючи будівництву на їхній території. 

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Влада Одеси хоче забудувати єврейське кладовище

Автор: 

євреї (126) кладовище (202) Одеса (5544) будівництво (3042)


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Топ коментарі
+7
Хана трухану. Євреї його усюди знайдуть і він про це рішення дуже пожалкує - його життя буде сповнене сорому, жалю, болю та бентеги, щоб він нам довго був здоровий...
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24.06.2025 17:44 Відповісти
+5
Бариги мабуть не знають золоте правило будівельників НА КОСТЯХ НЕ БУДУЮТЬ
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24.06.2025 17:54 Відповісти
+5
Питання до одесситів, які потвору Труханова мером обирали (ймовірного громадянина РФ)... Питання до влади зелепідарів, якій вигідно щоб ця воровська потвора Труханов залишався при владі...
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24.06.2025 18:38 Відповісти
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Хана трухану. Євреї його усюди знайдуть і він про це рішення дуже пожалкує - його життя буде сповнене сорому, жалю, болю та бентеги, щоб він нам довго був здоровий...
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24.06.2025 17:44 Відповісти
одні євреї продали іншим євреям територію єврейського кладовища під забудову. біда тай годі.
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24.06.2025 17:49 Відповісти
Але ж винуватою буде "українська" Держава, "українська" мерія, "українські" рай/міськ/обл ради- та адміністрації... "Українська громадськість" і "український олігархат"....
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24.06.2025 19:19 Відповісти
Бариги мабуть не знають золоте правило будівельників НА КОСТЯХ НЕ БУДУЮТЬ
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24.06.2025 17:54 Відповісти
1000000% правда!!!!
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24.06.2025 18:07 Відповісти
Не будують? Ого, ще й як будують. Це друге кладовище в Одесі. А ви поцікавтесь де було в Одесі перше кладовище, і куди воно поділось, і що там зараз. Хоча там було і поховано багато відомих і видатних людей. В тому ж Херсоні наприклад цілий мікрораійон Привокзальний побудований на місці колишнього кладовища. І таких прикладів безліч. Якщо не помилюсь існнуть таки якісь міжнародні єтнічні правила які не дозволяють чипати кладовища без єксумаціі не раніша ніж за 100 років після останнього поховання на них , Не знаю можливо у іудеів по іншому....
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24.06.2025 18:29 Відповісти
Те що бариги зараді золота будують , мене не дивує.
АЛЕ ПРАВИЛО НЕ БУДУВАТИ НА КІСТКАХ ІСНУЄ , тому карма прийде
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24.06.2025 18:31 Відповісти
До речі, читав не так давно тут в новинах що родина яка робила ремонт у підвалі свого приватного будинка у Сан-Франциско, при проведенні там земельних робіт знайшла дорогий на вигляд саркофах у якому через віконце проглядалось забальзамоване обличчя дівчинки років 10. На саркофагі навіть було наисане імя та прізвище дівчинки. Родмна звернулась до місцевоі влади. Там підняли архіви і зясували що дійсно на тому місці було перше кладовище засновників міста і що ця дівчинка була там похована і належала до заможноі родини. А люди того району навіть ні сном ані духом не знають що іхні будинки зараз стоять на місці колишнього кладовища..... Таке життя...
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24.06.2025 19:30 Відповісти
Жити на кістках, хочь і давно померлих. Пиз....ь люди їб....ті.
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24.06.2025 18:30 Відповісти
Питання до одесситів, які потвору Труханова мером обирали (ймовірного громадянина РФ)... Питання до влади зелепідарів, якій вигідно щоб ця воровська потвора Труханов залишався при владі...
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24.06.2025 18:38 Відповісти
Оце Потужно переводять на військові рейки!
Дерибан ВСЬОГо не зупиняється ні на день.... копальні ресурси, земельні ділянки, грошові потоки, активи, будівлі..
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24.06.2025 19:21 Відповісти
 
 