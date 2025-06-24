Території Другого Єврейського кладовища в Одесі хочуть забудувати: громада закликає цього не робити

В Одесі активізувалися спроби забудови території колишнього Другого єврейського кладовища.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Об'єднана єврейська община України.

"Незважаючи на наявні судові процеси щодо законності права користування цією земельною ділянкою, компанія ТОВ "ЕКАТЕЛ АВТО" знов подала документи до земельної комісії, погодження котрих може призвести до непоправного осквернення поховань. Рішенням Одеської міської ради територія площею майже 1 га була передана забудовнику під цільове використання, що викликало протест з боку частини депутатів та громадськості", - йдеться в повідомленні.

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В ОЄОУ також заявили, що на місці потенційної забудови неодноразово знаходили людські кістки та надгробки, зокрема надгробну плиту з 1908 року, що є свідченням того, що поховання на території не були ексгумовані, а кладовище фактично продовжує існувати в землі.

"Дані аерофотозйомки 1944 року також підтверджують, що забудова ведеться в межах поховань. З точки зору юдаїзму, будь-яке втручання в цілісність поховань — є тяжким порушенням", - наголосили там.

Так, в общині закликають депутатів мерії Одеси, членів земельної комісії, правоохоронців та громадськість зупинити процес забудови.

Раніше, 27 листопада 2023 року, посол Ізраїлю звернувся до мера Геннадія Труханова з проханням запобігти забудові території, на якій до 1978 перебував Другий єврейський цвинтар та де поховано жертв єврейського погрому 1905 року.

Проте вже 29 листопада 2023 року мерія надала дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови.

2 липня 2025 року заплановано винесення питання щодо затвердження проєкту землеустрою.

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Головний рабин Одеси та півдня України Абрахам Вольф також звертався до мерії та виступив проти будівництва на території колишнього кладовища.

"Вважаю, що будь-які дії, спрямовані на сприяння будівництву на кладовищі, несуть серйозні загрози не лише фізичному просторові, але й духовному та етичному аспектам спільноти", - йдеться в повідомленні.

Вольф закликав провести міжнародну незалежну експертизу із залученням загальновизнаної у всьому світі організації -ASRA

KADISHA, яка з 1959 року займається збереження єврейських цвинтарів та місць поховання по всьому світу, намагається уникнути осквернення стародавніх могил, запобігаючи будівництву на їхній території.

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