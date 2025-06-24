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Новости Стамбульский процесс
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Эрдоган: Турция планирует возобновление Стамбульского процесса по Украине

Ердоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжит прилагать усилия для прекращения войны России против Украины и планирует новые дипломатические инициативы в рамках Стамбульского процесса.

Об этом он сказал перед вылетом в Гаагу на саммит НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы сыграли важную роль в принятии и внедрении решений по обмену пленными и телами. Мы планируем новые шаги для продолжения Стамбульского процесса", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган напомнил, что после трехлетнего перерыва Турции удалось собрать стороны конфликта за столом переговоров в Стамбуле. Он подчеркнул, что Анкара продолжает действовать как мощный дипломатический посредник, не нарушая при этом своих обязательств в рамках НАТО.

Президент также сообщил, что на саммите НАТО запланирована встреча союзников с президентом Украины Владимиром Зеленским, и среди ключевых тем будет именно вопрос прекращения войны.

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Автор: 

Турция (3508) Эрдоган Реджеп Тайип (927)


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УМЄРОВ - свій чувак у МАРОДЕРАТІ, поки ще може бути ГОЛОВОЮ делегації, але там пішов процес про розкрадання в МІНОБОРОНИ , хочуть люди його здати а генПРокурора призначила уся ВР _ цікаво буде?
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24.06.2025 17:38 Ответить
Яка маячня !
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24.06.2025 17:45 Ответить
>> запланована зустріч союзників із президентом України Володимиром Зеленським, і серед ключових тем буде саме питання припинення війни.

Тобто, зібрати йухла і товкти його, щоб припинив бойові дії -- такий алгоритм у хитрозроблених турків навіть у проєкті відсутній?
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24.06.2025 18:00 Ответить
Можна включити звісно і Стамбул. Заарештувати всю делегацію раши як таку, що є прямим співучасником вбивств в Україні. Бо це, пане Ердоган, не перемовини про мир, чи то перемирря, це приниження вас особисто як ініціатора і сторону, що приймає цих виродків, єдиною метою яких є принищити вас, Трампа, весь блок НАТО. Це теж заколот проти вас в тому числі. Тож будте зваженим ніж пропонувати те, що тягне час для великої кількості цивільних людей і геноциду українців. Це явновам не накористь.
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24.06.2025 18:09 Ответить
Що оце я зараз прочитала, пане Ердоган?😨
І після цього ви і далі продавлюєте Стамбул і своє посередництво?
Майте совість!!!
В жодному разі не Стамбул, бо він не відчуває ціну тисячам загублених росією життів українців.

«На засіданні Комітету міністрів схвалили проєкт угоди між Радою Європи і Україною щодо утворення трибунала за злочин агресії рф проти України

Комітет міністрів доручив генеральному секретарю Ради Європи підписати це з президентом Зеленським.

За це рішення на Комітеті міністрів три країни проголосували проти - Туреччина, Сербія, Угорщина. Три країни не прийшли на це засідання - Грузія, Вірменія, Азербайджан.»
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24.06.2025 18:15 Ответить
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна продовжить докладати зусиль для припинення війни Росії проти України Джерело: https://censor.net/ua/n3559716
Аха, помогает аж шкура трескает - скупает краденное украинское зерно, покупает кацапскую нефть, работает с рашистскими банками, помогает производить посреднические закупки подсанкционных товаров и много еще как помогает, да, эдик?
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24.06.2025 18:23 Ответить
НИ ПИСЗДИ!ХОЧЕ В СВОЙХ БАНЬКА ПОКУШТУВАТИ ЧУПАЧУПСА!СКУЧИВ!!!ИШ ТИ!
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24.06.2025 18:38 Ответить
 
 