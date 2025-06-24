Эрдоган: Турция планирует возобновление Стамбульского процесса по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжит прилагать усилия для прекращения войны России против Украины и планирует новые дипломатические инициативы в рамках Стамбульского процесса.

Об этом он сказал перед вылетом в Гаагу на саммит НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы сыграли важную роль в принятии и внедрении решений по обмену пленными и телами. Мы планируем новые шаги для продолжения Стамбульского процесса", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган напомнил, что после трехлетнего перерыва Турции удалось собрать стороны конфликта за столом переговоров в Стамбуле. Он подчеркнул, что Анкара продолжает действовать как мощный дипломатический посредник, не нарушая при этом своих обязательств в рамках НАТО.

Президент также сообщил, что на саммите НАТО запланирована встреча союзников с президентом Украины Владимиром Зеленским, и среди ключевых тем будет именно вопрос прекращения войны.

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