Эрдоган: Турция планирует возобновление Стамбульского процесса по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжит прилагать усилия для прекращения войны России против Украины и планирует новые дипломатические инициативы в рамках Стамбульского процесса.
Об этом он сказал перед вылетом в Гаагу на саммит НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Мы сыграли важную роль в принятии и внедрении решений по обмену пленными и телами. Мы планируем новые шаги для продолжения Стамбульского процесса", - сказал турецкий лидер.
Эрдоган напомнил, что после трехлетнего перерыва Турции удалось собрать стороны конфликта за столом переговоров в Стамбуле. Он подчеркнул, что Анкара продолжает действовать как мощный дипломатический посредник, не нарушая при этом своих обязательств в рамках НАТО.
Президент также сообщил, что на саммите НАТО запланирована встреча союзников с президентом Украины Владимиром Зеленским, и среди ключевых тем будет именно вопрос прекращения войны.
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Тобто, зібрати йухла і товкти його, щоб припинив бойові дії -- такий алгоритм у хитрозроблених турків навіть у проєкті відсутній?
І після цього ви і далі продавлюєте Стамбул і своє посередництво?
Майте совість!!!
В жодному разі не Стамбул, бо він не відчуває ціну тисячам загублених росією життів українців.
«На засіданні Комітету міністрів схвалили проєкт угоди між Радою Європи і Україною щодо утворення трибунала за злочин агресії рф проти України
Комітет міністрів доручив генеральному секретарю Ради Європи підписати це з президентом Зеленським.
За це рішення на Комітеті міністрів три країни проголосували проти - Туреччина, Сербія, Угорщина. Три країни не прийшли на це засідання - Грузія, Вірменія, Азербайджан.»
Аха, помогает аж шкура трескает - скупает краденное украинское зерно, покупает кацапскую нефть, работает с рашистскими банками, помогает производить посреднические закупки подсанкционных товаров и много еще как помогает, да, эдик?