Ердоган: Туреччина планує відновлення Стамбульського процесу щодо України
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна продовжить докладати зусиль для припинення війни Росії проти України та планує нові дипломатичні ініціативи в рамках Стамбульського процесу.
Про це він сказав перед вильотом до Гааги на саміт НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми відіграли важливу роль в ухваленні та впровадженні рішень щодо обміну полоненими та тілами. Ми плануємо нові кроки для продовження Стамбульського процесу", - сказав турецький лідер.
Ердоган нагадав, що після трирічної перерви Туреччині вдалося зібрати сторони конфлікту за столом переговорів у Стамбулі. Він підкреслив, що Анкара продовжує діяти як потужний дипломатичний посередник, не порушуючи при цьому своїх зобов’язань у межах НАТО.
Президент також повідомив, що на саміті НАТО запланована зустріч союзників із президентом України Володимиром Зеленським, і серед ключових тем буде саме питання припинення війни.
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Тобто, зібрати йухла і товкти його, щоб припинив бойові дії -- такий алгоритм у хитрозроблених турків навіть у проєкті відсутній?
І після цього ви і далі продавлюєте Стамбул і своє посередництво?
Майте совість!!!
В жодному разі не Стамбул, бо він не відчуває ціну тисячам загублених росією життів українців.
«На засіданні Комітету міністрів схвалили проєкт угоди між Радою Європи і Україною щодо утворення трибунала за злочин агресії рф проти України
Комітет міністрів доручив генеральному секретарю Ради Європи підписати це з президентом Зеленським.
За це рішення на Комітеті міністрів три країни проголосували проти - Туреччина, Сербія, Угорщина. Три країни не прийшли на це засідання - Грузія, Вірменія, Азербайджан.»
Аха, помогает аж шкура трескает - скупает краденное украинское зерно, покупает кацапскую нефть, работает с рашистскими банками, помогает производить посреднические закупки подсанкционных товаров и много еще как помогает, да, эдик?