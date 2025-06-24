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Новини Стамбульський процес
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Ердоган: Туреччина планує відновлення Стамбульського процесу щодо України

Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна продовжить докладати зусиль для припинення війни Росії проти України та планує нові дипломатичні ініціативи в рамках Стамбульського процесу.

Про це він сказав перед вильотом до Гааги на саміт НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми відіграли важливу роль в ухваленні та впровадженні рішень щодо обміну полоненими та тілами. Ми плануємо нові кроки для продовження Стамбульського процесу", - сказав турецький лідер.

Ердоган нагадав, що після трирічної перерви Туреччині вдалося зібрати сторони конфлікту за столом переговорів у Стамбулі. Він підкреслив, що Анкара продовжує діяти як потужний дипломатичний посередник, не порушуючи при цьому своїх зобов’язань у межах НАТО.

Президент також повідомив, що на саміті НАТО запланована зустріч союзників із президентом України Володимиром Зеленським, і серед ключових тем буде саме питання припинення війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туреччина готова сприяти переговорам між США та Іраном, - Ердоган

Автор: 

Туреччина (3636) Ердоган Реджеп Таїп (961)


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УМЄРОВ - свій чувак у МАРОДЕРАТІ, поки ще може бути ГОЛОВОЮ делегації, але там пішов процес про розкрадання в МІНОБОРОНИ , хочуть люди його здати а генПРокурора призначила уся ВР _ цікаво буде?
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24.06.2025 17:38 Відповісти
Яка маячня !
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24.06.2025 17:45 Відповісти
>> запланована зустріч союзників із президентом України Володимиром Зеленським, і серед ключових тем буде саме питання припинення війни.

Тобто, зібрати йухла і товкти його, щоб припинив бойові дії -- такий алгоритм у хитрозроблених турків навіть у проєкті відсутній?
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24.06.2025 18:00 Відповісти
Можна включити звісно і Стамбул. Заарештувати всю делегацію раши як таку, що є прямим співучасником вбивств в Україні. Бо це, пане Ердоган, не перемовини про мир, чи то перемирря, це приниження вас особисто як ініціатора і сторону, що приймає цих виродків, єдиною метою яких є принищити вас, Трампа, весь блок НАТО. Це теж заколот проти вас в тому числі. Тож будте зваженим ніж пропонувати те, що тягне час для великої кількості цивільних людей і геноциду українців. Це явновам не накористь.
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24.06.2025 18:09 Відповісти
Що оце я зараз прочитала, пане Ердоган?😨
І після цього ви і далі продавлюєте Стамбул і своє посередництво?
Майте совість!!!
В жодному разі не Стамбул, бо він не відчуває ціну тисячам загублених росією життів українців.

«На засіданні Комітету міністрів схвалили проєкт угоди між Радою Європи і Україною щодо утворення трибунала за злочин агресії рф проти України

Комітет міністрів доручив генеральному секретарю Ради Європи підписати це з президентом Зеленським.

За це рішення на Комітеті міністрів три країни проголосували проти - Туреччина, Сербія, Угорщина. Три країни не прийшли на це засідання - Грузія, Вірменія, Азербайджан.»
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24.06.2025 18:15 Відповісти
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна продовжить докладати зусиль для припинення війни Росії проти України Джерело: https://censor.net/ua/n3559716
Аха, помогает аж шкура трескает - скупает краденное украинское зерно, покупает кацапскую нефть, работает с рашистскими банками, помогает производить посреднические закупки подсанкционных товаров и много еще как помогает, да, эдик?
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24.06.2025 18:23 Відповісти
НИ ПИСЗДИ!ХОЧЕ В СВОЙХ БАНЬКА ПОКУШТУВАТИ ЧУПАЧУПСА!СКУЧИВ!!!ИШ ТИ!
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24.06.2025 18:38 Відповісти
 
 