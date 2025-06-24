Ердоган: Туреччина планує відновлення Стамбульського процесу щодо України

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна продовжить докладати зусиль для припинення війни Росії проти України та планує нові дипломатичні ініціативи в рамках Стамбульського процесу.

Про це він сказав перед вильотом до Гааги на саміт НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми відіграли важливу роль в ухваленні та впровадженні рішень щодо обміну полоненими та тілами. Ми плануємо нові кроки для продовження Стамбульського процесу", - сказав турецький лідер.

Ердоган нагадав, що після трирічної перерви Туреччині вдалося зібрати сторони конфлікту за столом переговорів у Стамбулі. Він підкреслив, що Анкара продовжує діяти як потужний дипломатичний посередник, не порушуючи при цьому своїх зобов’язань у межах НАТО.

Президент також повідомив, що на саміті НАТО запланована зустріч союзників із президентом України Володимиром Зеленським, і серед ключових тем буде саме питання припинення війни.

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