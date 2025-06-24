Россия ежедневно атакует Волчанск, но - безуспешно, - ОТГ "Харків"

Российские войска ежедневно штурмуют Волчанск и окружающие села малыми пехотными группами под прикрытием артиллерии и дронов, пытаясь вытеснить украинских военных за реку Волчья, но не имеют успеха.

Об этом сообщил спикер Оперативно-тактической группировки "Харків" Павел Шамшин в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, враг, преимущественно, атакует группами по 3-5, максимум - до 10 человек. Основные усилия сосредоточены на попытках занять позиции на северном берегу реки.

"Силы обороны Украины контролируют некоторый участок на северном берегу реки Волчья, на территории агрегатного завода. Россияне прилагают все усилия, чтобы вытеснить наши подразделения за естественный рубеж реки Волчья на южный берег, но успехов у них нет", - подчеркнул спикер.

Шамшин отметил, что Волчанск почти полностью разрушен в результате боевых действий, но армия РФ продолжает обстрелы города из артиллерии различных калибров, РСЗО, применяет авиацию и беспилотники.

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