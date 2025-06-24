Росія щодня атакує Вовчанськ, але безуспішно, - ОТУ "Харків"

Російські війська щодня штурмують Вовчанськ і навколишні села малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів, намагаючись витіснити українських військових за річку Вовча, однак не мають успіху.

Про це повідомив речник Оперативно-тактичного угруповання "Харків" Павло Шамшин в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог переважно атакує групами по 3-5, максимум до 10 осіб. Основні зусилля зосереджено на спробах зайняти позиції на північному березі річки.

"Сили оборони України контролюють деяку ділянку на північному березі ріки Вовча, на території агрегатного заводу. Росіяни докладають усіх зусиль, щоб витиснути наші підрозділи за природний рубіж ріки Вовча на південний берег, але успіхів у них немає", - наголосив речник.

Шамшин зазначив, що Вовчанськ майже повністю зруйнований внаслідок бойових дій, але армія РФ продовжує обстріли міста з артилерії різних калібрів, РСЗВ, застосовує авіацію та безпілотники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти не полишають спроб штурмувати зруйнований Вовчанськ, - ОТУ "Харків"