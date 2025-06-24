РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9071 посетитель онлайн
Новости Заявления о мире Мирные переговоры Санкции ЕС против России
987 40

Мы должны давить на Путина, чтобы он сел за стол переговоров с Украиной, - фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен призвала усилить давление на Путина

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала усилить давление на кремлевского диктатора Владимира Путина, чтобы он начал переговоры ради справедливого и прочного мира в Украине.

Об этом она сказала СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы должны давить на президента Путина, чтобы он сел за стол переговоров и серьезно участвовал в переговорах по справедливому и прочному миру. Поэтому 18-й пакет санкций является болезненным, сложным. Я знаю, что наши друзья из G7 последуют этому примеру, вводя санкции", - отметила фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии заверила в продолжении поддержки Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина может рассчитывать на финансовую поддержку от ЕС, - фон дер Ляйен

Напомним, 24-25 июня в Гааге проходит Саммит НАТО.

Заседание проходит под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте в помещении Всемирного форума.

Автор: 

путин владимир (31647) Урсула фон дер Ляйен (554) война в Украине (4972)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Потисни вже собі! Одне і те саме!
показать весь комментарий
24.06.2025 17:57 Ответить
+6
Другий раунд тиску можна вважати відкритим.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
показать весь комментарий
24.06.2025 17:59 Ответить
+6
Жодних проблєм - заарештуйте рахунки , наближних до ***** , в європейських банках , відберіть в них яхти і нерухомість , а головне - припиніть купувати кацапські нафту і газ - і все швидко закінчиться !
показать весь комментарий
24.06.2025 18:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потисни вже собі! Одне і те саме!
показать весь комментарий
24.06.2025 17:57 Ответить
Рада ухвалила законопроєкт "слуг народу" і заборонила перевіряти спосіб життя посадовців після звільнення Джерело: https://censor.net/ua/n3559656



Корупційний переворот в Україні: Як депутати узаконили безкарність і зрадили народ

ЗНАЙШОВ ЧАТ GPT

Мар'яна Безугла дійсно проголосувала «ЗА» законопроєкт № 13271‑1.

з категорії «Батьківщина» дали голос «За»:

Юлія Тимошенко

Сергій Соболєв

Іван Крулько

Олексій Кучеренко

Григорій Немиря
показать весь комментарий
24.06.2025 18:10 Ответить
брехун рафінований.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=31698
показать весь комментарий
24.06.2025 19:17 Ответить
Як ви думаєте - ЯК САМЕ ЗАРАЗ КРАДЕ ВЛАДА ? після закону про закриття інфи- Й ЯК РЕАГУЮТЬ ПАРТНЕРИ?
показать весь комментарий
24.06.2025 18:36 Ответить
"Тиск" це вірус для пи₴доболів. Щось по типу коронавіруса але зі своєю специфікою. Маски потрібні.
показать весь комментарий
24.06.2025 18:42 Ответить
Натисніть так, щоб він здох
показать весь комментарий
24.06.2025 17:59 Ответить
оце слово НЕВЕГАНА
показать весь комментарий
24.06.2025 18:37 Ответить
Другий раунд тиску можна вважати відкритим.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
показать весь комментарий
24.06.2025 17:59 Ответить
Жодних проблєм - заарештуйте рахунки , наближних до ***** , в європейських банках , відберіть в них яхти і нерухомість , а головне - припиніть купувати кацапські нафту і газ - і все швидко закінчиться !
показать весь комментарий
24.06.2025 18:01 Ответить
Тисніть-тисніть, бажано бетонною плитою
показать весь комментарий
24.06.2025 18:01 Ответить
Язиком тиснути? Так його це лише збуджує...
показать весь комментарий
24.06.2025 18:02 Ответить
Не розумію... Про що можна говорити з генетичним садистом?
показать весь комментарий
24.06.2025 18:02 Ответить
Що б сів не за стіл переговорів ,а на тюремні нари ,за злочини проти людяності ,за геноцид українського народу.
показать весь комментарий
24.06.2025 18:04 Ответить
Вірно. Лише злочинець зі злочинцем може сідати за один стіл і про щось домовлятися
показать весь комментарий
24.06.2025 18:37 Ответить
Його треба знищити і все!
показать весь комментарий
24.06.2025 18:08 Ответить
Сядуть чи не сядуть - вимоги путлєра не міняються - капітуляція України
показать весь комментарий
24.06.2025 18:09 Ответить
Які переговори з людоїдами?! Зовсім отупіли?!
показать весь комментарий
24.06.2025 18:12 Ответить
людожерами
показать весь комментарий
24.06.2025 19:20 Ответить
Це академічно. Людоїди - виразніше і правдивіше.
показать весь комментарий
24.06.2025 21:23 Ответить
І знову одна й та сама заїзджена пластинка, про майбутні наміри(!). Як хронічний алкаш, которий обіцяє, що потрібно кинути синячити і він ось-ось збереться і як ....
показать весь комментарий
24.06.2025 18:12 Ответить
Щось після вашого "тиску" становище України м'яко кажучи не покращується, а якщо об'єктивно - то погіршується.
показать весь комментарий
24.06.2025 18:19 Ответить
Урсула, тискалки щось у вас не ті, відростити треба, а потім тиснути.
показать весь комментарий
24.06.2025 18:24 Ответить
замість реального тиску одна піздьож про тиск
показать весь комментарий
24.06.2025 18:33 Ответить
а ПРо піздьож урковладою на Банковій?
показать весь комментарий
24.06.2025 18:39 Ответить
Зебіли - мразь,це так . Але такими словами ,як укровлада ,користується тільки кацапська падаль, чим ти і є.
показать весь комментарий
24.06.2025 18:44 Ответить
Клован заразив "тиском" фон дер Ляєн?
показать весь комментарий
24.06.2025 18:41 Ответить
Так віддайте агресору Естонію, Латвію, Польщу, тоді може він заспокоється.
Чому Україна має бути для вас розмінною монетою зі світовими терористами і воєнними злочинцями, жополизи ви лицемірні?
показать весь комментарий
24.06.2025 18:41 Ответить
Купляєте все в параші, порог на нафту,- ні , бо хазяїн підорас трамп заборонив, який є союзником *****. Так на *** ваш дешевий піздьож?
показать весь комментарий
24.06.2025 18:42 Ответить
Це омана. На путіна не треба тиснути. Його треба усунути. Фізично, як хочете. Та усунути не лише його. Інакше Ірани зі своїми ядерними програмами будуть "виникати" і далі. Замахається B2 літати.
показать весь комментарий
24.06.2025 18:44 Ответить
"...за стіл переговорів з Україною"
Зайві слова, які взагалі були не потрібні.
показать весь комментарий
24.06.2025 18:51 Ответить
Треба тиснути як СОУ !
Як дасте більше ракет і снарядів і мін то буде дуже дуже ефективно
показать весь комментарий
24.06.2025 18:56 Ответить
воно то так, але карт то у вас нема. В той же час я розумію, що якщо ЄС буде сильно тиснути, то виборці відчують це на своїх кешенях і подякують на чергових виборах за таких як Фіцо та Орбан
показать весь комментарий
24.06.2025 19:08 Ответить
Детей ихних выгоните хотя бы обратно на расеюшку )))
показать весь комментарий
24.06.2025 19:15 Ответить
Поки Україна буде в вогні поки європі нічого не загрожує. Саме тому коли Трамп почав домовлятись з ****** про мир європейці завили що без них домовляються. Тому всі ці спічі євролицемірів можна перевести однією фразою: «Гут, вальдемар , гут».
показать весь комментарий
24.06.2025 19:29 Ответить
А хiба с терористами ведуть перемовини?
показать весь комментарий
24.06.2025 19:35 Ответить
В одного два тижні, а в в другого тиснути. Їм всім треба згадати про апельсинову рощу та про осілий народ. Який зник по своїй млявості. По іншому травоїдний не переможе мясоїдного
показать весь комментарий
24.06.2025 19:48 Ответить
Яке марення !
показать весь комментарий
24.06.2025 20:56 Ответить
Чому вони не тиснули в 2014 році ?
показать весь комментарий
24.06.2025 22:02 Ответить
Якась сдабенька у вас тыснулка!!!
показать весь комментарий
24.06.2025 21:13 Ответить
дивіться не обісрітеся від натуги, як будете тиснути
показать весь комментарий
25.06.2025 07:26 Ответить
 
 