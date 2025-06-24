Мы должны давить на Путина, чтобы он сел за стол переговоров с Украиной, - фон дер Ляйен
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала усилить давление на кремлевского диктатора Владимира Путина, чтобы он начал переговоры ради справедливого и прочного мира в Украине.
Об этом она сказала СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы должны давить на президента Путина, чтобы он сел за стол переговоров и серьезно участвовал в переговорах по справедливому и прочному миру. Поэтому 18-й пакет санкций является болезненным, сложным. Я знаю, что наши друзья из G7 последуют этому примеру, вводя санкции", - отметила фон дер Ляйен.
Президент Еврокомиссии заверила в продолжении поддержки Украины.
Напомним, 24-25 июня в Гааге проходит Саммит НАТО.
Заседание проходит под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте в помещении Всемирного форума.
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Корупційний переворот в Україні: Як депутати узаконили безкарність і зрадили народ
ЗНАЙШОВ ЧАТ GPT
Мар'яна Безугла дійсно проголосувала «ЗА» законопроєкт № 13271‑1.
з категорії «Батьківщина» дали голос «За»:
Юлія Тимошенко
Сергій Соболєв
Іван Крулько
Олексій Кучеренко
Григорій Немиря
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=31698
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Чому Україна має бути для вас розмінною монетою зі світовими терористами і воєнними злочинцями, жополизи ви лицемірні?
Зайві слова, які взагалі були не потрібні.
Як дасте більше ракет і снарядів і мін то буде дуже дуже ефективно