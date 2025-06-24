Мы должны давить на Путина, чтобы он сел за стол переговоров с Украиной, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала усилить давление на кремлевского диктатора Владимира Путина, чтобы он начал переговоры ради справедливого и прочного мира в Украине.

Об этом она сказала СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы должны давить на президента Путина, чтобы он сел за стол переговоров и серьезно участвовал в переговорах по справедливому и прочному миру. Поэтому 18-й пакет санкций является болезненным, сложным. Я знаю, что наши друзья из G7 последуют этому примеру, вводя санкции", - отметила фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии заверила в продолжении поддержки Украины.

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Напомним, 24-25 июня в Гааге проходит Саммит НАТО.

Заседание проходит под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте в помещении Всемирного форума.