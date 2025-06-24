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Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн закликала посилити тиск на Путіна

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала посилити тиск на кремлівського диктатора Володимира Путіна, щоб він розпочав перемовини заради справедливого та міцного миру в Україні.

Про це вона сказала ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми повинні тиснути на президента Путіна, щоб він сів за стіл переговорів і серйозно брав участь у переговорах щодо справедливого та міцного миру. Тому 18-й пакет санкцій є болючим, складним. Я знаю, що наші друзі з G7 наслідуватимуть цей приклад, запроваджуючи санкції", - зазначила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії запевнила у продовженні підтримки України.

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Нагадаємо, 24-25 червня в Гаазі проходить Саміт НАТО.

Засідання відбувається під головуванням генерального секретаря НАТО Марка Рютте у приміщенні Всесвітнього форуму.

Автор: 

путін володимир (24218) фон дер Ляєн Урсула (807) війна в Україні (5008)


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Топ коментарі
+7
Потисни вже собі! Одне і те саме!
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24.06.2025 17:57 Відповісти
+6
Другий раунд тиску можна вважати відкритим.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
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24.06.2025 17:59 Відповісти
+6
Жодних проблєм - заарештуйте рахунки , наближних до ***** , в європейських банках , відберіть в них яхти і нерухомість , а головне - припиніть купувати кацапські нафту і газ - і все швидко закінчиться !
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24.06.2025 18:01 Відповісти
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24.06.2025 17:57 Відповісти
Рада ухвалила законопроєкт "слуг народу" і заборонила перевіряти спосіб життя посадовців після звільнення Джерело: https://censor.net/ua/n3559656



Корупційний переворот в Україні: Як депутати узаконили безкарність і зрадили народ

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Мар'яна Безугла дійсно проголосувала «ЗА» законопроєкт № 13271‑1.

з категорії «Батьківщина» дали голос «За»:

Юлія Тимошенко

Сергій Соболєв

Іван Крулько

Олексій Кучеренко

Григорій Немиря
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24.06.2025 18:10 Відповісти
брехун рафінований.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=31698
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24.06.2025 19:17 Відповісти
Як ви думаєте - ЯК САМЕ ЗАРАЗ КРАДЕ ВЛАДА ? після закону про закриття інфи- Й ЯК РЕАГУЮТЬ ПАРТНЕРИ?
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24.06.2025 18:36 Відповісти
"Тиск" це вірус для пи₴доболів. Щось по типу коронавіруса але зі своєю специфікою. Маски потрібні.
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24.06.2025 18:42 Відповісти
Натисніть так, щоб він здох
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24.06.2025 17:59 Відповісти
оце слово НЕВЕГАНА
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24.06.2025 18:37 Відповісти
Другий раунд тиску можна вважати відкритим.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
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24.06.2025 17:59 Відповісти
Жодних проблєм - заарештуйте рахунки , наближних до ***** , в європейських банках , відберіть в них яхти і нерухомість , а головне - припиніть купувати кацапські нафту і газ - і все швидко закінчиться !
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24.06.2025 18:01 Відповісти
Тисніть-тисніть, бажано бетонною плитою
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24.06.2025 18:01 Відповісти
Язиком тиснути? Так його це лише збуджує...
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24.06.2025 18:02 Відповісти
Не розумію... Про що можна говорити з генетичним садистом?
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24.06.2025 18:02 Відповісти
Що б сів не за стіл переговорів ,а на тюремні нари ,за злочини проти людяності ,за геноцид українського народу.
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24.06.2025 18:04 Відповісти
Вірно. Лише злочинець зі злочинцем може сідати за один стіл і про щось домовлятися
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24.06.2025 18:37 Відповісти
Його треба знищити і все!
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24.06.2025 18:08 Відповісти
Сядуть чи не сядуть - вимоги путлєра не міняються - капітуляція України
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24.06.2025 18:09 Відповісти
Які переговори з людоїдами?! Зовсім отупіли?!
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24.06.2025 18:12 Відповісти
людожерами
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24.06.2025 19:20 Відповісти
Це академічно. Людоїди - виразніше і правдивіше.
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24.06.2025 21:23 Відповісти
І знову одна й та сама заїзджена пластинка, про майбутні наміри(!). Як хронічний алкаш, которий обіцяє, що потрібно кинути синячити і він ось-ось збереться і як ....
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24.06.2025 18:12 Відповісти
Щось після вашого "тиску" становище України м'яко кажучи не покращується, а якщо об'єктивно - то погіршується.
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24.06.2025 18:19 Відповісти
Урсула, тискалки щось у вас не ті, відростити треба, а потім тиснути.
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24.06.2025 18:24 Відповісти
замість реального тиску одна піздьож про тиск
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24.06.2025 18:33 Відповісти
а ПРо піздьож урковладою на Банковій?
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24.06.2025 18:39 Відповісти
Зебіли - мразь,це так . Але такими словами ,як укровлада ,користується тільки кацапська падаль, чим ти і є.
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24.06.2025 18:44 Відповісти
Клован заразив "тиском" фон дер Ляєн?
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24.06.2025 18:41 Відповісти
Так віддайте агресору Естонію, Латвію, Польщу, тоді може він заспокоється.
Чому Україна має бути для вас розмінною монетою зі світовими терористами і воєнними злочинцями, жополизи ви лицемірні?
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24.06.2025 18:41 Відповісти
Купляєте все в параші, порог на нафту,- ні , бо хазяїн підорас трамп заборонив, який є союзником *****. Так на *** ваш дешевий піздьож?
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24.06.2025 18:42 Відповісти
Це омана. На путіна не треба тиснути. Його треба усунути. Фізично, як хочете. Та усунути не лише його. Інакше Ірани зі своїми ядерними програмами будуть "виникати" і далі. Замахається B2 літати.
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24.06.2025 18:44 Відповісти
"...за стіл переговорів з Україною"
Зайві слова, які взагалі були не потрібні.
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24.06.2025 18:51 Відповісти
Треба тиснути як СОУ !
Як дасте більше ракет і снарядів і мін то буде дуже дуже ефективно
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24.06.2025 18:56 Відповісти
воно то так, але карт то у вас нема. В той же час я розумію, що якщо ЄС буде сильно тиснути, то виборці відчують це на своїх кешенях і подякують на чергових виборах за таких як Фіцо та Орбан
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24.06.2025 19:08 Відповісти
Детей ихних выгоните хотя бы обратно на расеюшку )))
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24.06.2025 19:15 Відповісти
Поки Україна буде в вогні поки європі нічого не загрожує. Саме тому коли Трамп почав домовлятись з ****** про мир європейці завили що без них домовляються. Тому всі ці спічі євролицемірів можна перевести однією фразою: «Гут, вальдемар , гут».
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24.06.2025 19:29 Відповісти
А хiба с терористами ведуть перемовини?
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24.06.2025 19:35 Відповісти
В одного два тижні, а в в другого тиснути. Їм всім треба згадати про апельсинову рощу та про осілий народ. Який зник по своїй млявості. По іншому травоїдний не переможе мясоїдного
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24.06.2025 19:48 Відповісти
Яке марення !
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24.06.2025 20:56 Відповісти
Чому вони не тиснули в 2014 році ?
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24.06.2025 22:02 Відповісти
Якась сдабенька у вас тыснулка!!!
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24.06.2025 21:13 Відповісти
дивіться не обісрітеся від натуги, як будете тиснути
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25.06.2025 07:26 Відповісти
 
 