Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала посилити тиск на кремлівського диктатора Володимира Путіна, щоб він розпочав перемовини заради справедливого та міцного миру в Україні.
Про це вона сказала ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми повинні тиснути на президента Путіна, щоб він сів за стіл переговорів і серйозно брав участь у переговорах щодо справедливого та міцного миру. Тому 18-й пакет санкцій є болючим, складним. Я знаю, що наші друзі з G7 наслідуватимуть цей приклад, запроваджуючи санкції", - зазначила фон дер Ляєн.
Президентка Єврокомісії запевнила у продовженні підтримки України.
Нагадаємо, 24-25 червня в Гаазі проходить Саміт НАТО.
Засідання відбувається під головуванням генерального секретаря НАТО Марка Рютте у приміщенні Всесвітнього форуму.
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Корупційний переворот в Україні: Як депутати узаконили безкарність і зрадили народ
ЗНАЙШОВ ЧАТ GPT
Мар'яна Безугла дійсно проголосувала «ЗА» законопроєкт № 13271‑1.
з категорії «Батьківщина» дали голос «За»:
Юлія Тимошенко
Сергій Соболєв
Іван Крулько
Олексій Кучеренко
Григорій Немиря
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=31698
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661
За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707
Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232
Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096
Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724
Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607
Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456
Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327
Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
Чому Україна має бути для вас розмінною монетою зі світовими терористами і воєнними злочинцями, жополизи ви лицемірні?
Зайві слова, які взагалі були не потрібні.
Як дасте більше ракет і снарядів і мін то буде дуже дуже ефективно