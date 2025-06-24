Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала посилити тиск на кремлівського диктатора Володимира Путіна, щоб він розпочав перемовини заради справедливого та міцного миру в Україні.

Про це вона сказала ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми повинні тиснути на президента Путіна, щоб він сів за стіл переговорів і серйозно брав участь у переговорах щодо справедливого та міцного миру. Тому 18-й пакет санкцій є болючим, складним. Я знаю, що наші друзі з G7 наслідуватимуть цей приклад, запроваджуючи санкції", - зазначила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії запевнила у продовженні підтримки України.

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Нагадаємо, 24-25 червня в Гаазі проходить Саміт НАТО.

Засідання відбувається під головуванням генерального секретаря НАТО Марка Рютте у приміщенні Всесвітнього форуму.