Введена ежедневная статистика работы группировки Сил беспилотных систем за сутки. ИНФОГРАФИКА

Внедряем ежедневную статистику работы группировки Сил беспилотных систем за сутки: результаты за 23.06-24.06.

Об этом сообщили в Силах беспилотных систем, информирует Цензор.НЕТ.

В течение суток бойцы подразделений группировки СБС поразили 723 цели противника.

В частности:

144 единицы личного состава, из которых 93 - безвозвратные потери;

2 танка, 22 единицы артиллерии и 4 - тяжелобронированной техники;

80 единиц автотехники, в том числе инженерной и топливозаправщиков.

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Также операторы СБС сбили 26 БПЛА противника коптерного типа и крыльев. Кроме этого, нанесены поражения по 9 точкам вылета операторов БПЛА ВС РФ.