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Новости Группировка Сил беспилотных операций
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Введена ежедневная статистика работы группировки Сил беспилотных систем за сутки. ИНФОГРАФИКА

сводка Генштаба

Внедряем ежедневную статистику работы группировки Сил беспилотных систем за сутки: результаты за 23.06-24.06.

Об этом сообщили в Силах беспилотных систем, информирует Цензор.НЕТ.

В течение суток бойцы подразделений группировки СБС поразили 723 цели противника.

В частности:

  • 144 единицы личного состава, из которых 93 - безвозвратные потери;
  • 2 танка, 22 единицы артиллерии и 4 - тяжелобронированной техники;
  • 80 единиц автотехники, в том числе инженерной и топливозаправщиков.

Читайте: Сырский о назначении Бровди командующим Сил беспилотных систем: Я уже вижу результаты

СБС результаты за 23.06-24.06.

Также операторы СБС сбили 26 БПЛА противника коптерного типа и крыльев. Кроме этого, нанесены поражения по 9 точкам вылета операторов БПЛА ВС РФ.

Автор: 

статистика (2311) уничтожение (7379) Силы беспилотных систем (117)


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Це дуже гарно, буде хоча б дінаміка, скільки знищуємо обороняючись.
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24.06.2025 20:53 Ответить
Молодець Роберт - правильний підхід.
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24.06.2025 20:53 Ответить
Така статистика тільки противнмку на руку.
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24.06.2025 20:58 Ответить
Це для аналізу ефективності підрозділів бпла та можливо технічних рішень.
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24.06.2025 21:12 Ответить
Не на руку а за щоку.
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24.06.2025 21:44 Ответить
Круто…
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24.06.2025 21:32 Ответить
ну і де тепер той їбанат- міністр що співав про весільні дрони????????????????
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25.06.2025 06:37 Ответить
 
 