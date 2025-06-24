Введена ежедневная статистика работы группировки Сил беспилотных систем за сутки. ИНФОГРАФИКА
Внедряем ежедневную статистику работы группировки Сил беспилотных систем за сутки: результаты за 23.06-24.06.
Об этом сообщили в Силах беспилотных систем, информирует Цензор.НЕТ.
В течение суток бойцы подразделений группировки СБС поразили 723 цели противника.
В частности:
- 144 единицы личного состава, из которых 93 - безвозвратные потери;
- 2 танка, 22 единицы артиллерии и 4 - тяжелобронированной техники;
- 80 единиц автотехники, в том числе инженерной и топливозаправщиков.
Также операторы СБС сбили 26 БПЛА противника коптерного типа и крыльев. Кроме этого, нанесены поражения по 9 точкам вылета операторов БПЛА ВС РФ.
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Александр Иванов #442761
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